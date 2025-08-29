Новини
Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

29 Август, 2025 08:20 569 6

  • задимяване-
  • карнобат-
  • полицаи

Двама полицаи са обгазени

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

86-годишна жена от Бургас е починала, а двама полицейски служители от Районно управление – Карнобат са леко обгазени след инцидент в дом за възрастни хора с деменция в село Огнен, община Карнобат. Сигналът за задимяване в сградата е подаден около 22:16 ч. на 28 август на телефон 112.

Първоначалната информация била за пожар, но при пристигането на автопатрул от Районно управление – Карнобат на място не е установен пламък, а силно задимяване. Предполага се, че то е причинено от техническа неизправност в ел. таблото.

В дома пребивавали 45 души, повечето от които трудно подвижни. Всички обитатели били евакуирани. По време на евакуацията двамата служители на реда вдишали дим и били леко обгазени.

На път към болницата в Карнобат в линейката починала 86-годишна жена. Предполагаемата причината за смъртта е инфаркт.

Останалите домуващи били настанени в лечебното заведение в Карнобат за наблюдение и пренощуване.

Директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов ще отличи с награди двамата полицейски служители.


България
  • 1 Грижи

    2 0 Отговор
    за човека !

    08:25 29.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Дъртата мистрия е пукнала защото и е дошло време да отиде при рогатия.

    08:30 29.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Никому ненужна. Една пенсия по малко.

    08:31 29.08.2025

  • 4 прокопи

    2 0 Отговор
    Където има огън - там има и дим. С. Огнен - дим ...

    08:32 29.08.2025

  • 5 герап

    1 0 Отговор
    Та в село Огнен, община Карбонат винаги си има огньо.

    08:52 29.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    В неделя като дойде Урсула да я заведат да види в каква мизерия живеят наборите и.

    09:08 29.08.2025

