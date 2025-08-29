Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства

Пожарът в Национален парк "Рила" е увеличил своята площ и се е разраснал към алпийската част на планината, съобщи БНТ.
Пожарникари, доброволци, горски и служители на парка са на терен и гасят наземно пламъците, които са на близо 1800 метра надморска височина.
Пламъците са далече от населените места в района - симитлийските села Горно и Долно Осеново.
Огънят пламна вчера следобед и обхвана близо 10 декара територия в Национален парк "Рила".
През цялата нощ около фронта на пожара са дежурили екипи, които да предотвратят възникването на нови огнища.
Днес обходите и догасяването продължават.
Локализиран е пожарът край Якоруда
Напълно овладян е пожарът край Якоруда. Пламъците там са засегнали близо 50 декара гори и храсти.
