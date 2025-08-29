Новини
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства

29 Август, 2025 09:35 492 4

Огънят пламна над симитлийските села Горно и Долно Осеново

Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожарът в Национален парк "Рила" е увеличил своята площ и се е разраснал към алпийската част на планината, съобщи БНТ.

Пожарникари, доброволци, горски и служители на парка са на терен и гасят наземно пламъците, които са на близо 1800 метра надморска височина.

Пламъците са далече от населените места в района - симитлийските села Горно и Долно Осеново.

Огънят пламна вчера следобед и обхвана близо 10 декара територия в Национален парк "Рила".

През цялата нощ около фронта на пожара са дежурили екипи, които да предотвратят възникването на нови огнища.

Днес обходите и догасяването продължават.

Локализиран е пожарът край Якоруда

Напълно овладян е пожарът край Якоруда. Пламъците там са засегнали близо 50 декара гори и храсти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Градация

    5 0 Отговор
    Пирин беше пръв, след него и Странджа, Сакар и Стара планина, сега дойде ред на Рила ЗА ВТОРИ ПЪТ! Какво ли не прави огъня в полза на дървената мафия!

    09:39 29.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Разраства се защото е пълно със сухи дървета, които горят като барут.

    09:40 29.08.2025

  • 3 по добре 1 отколкото 200 пожара

    0 0 Отговор
    риловчанци не харесват гората . запалили са я . да пратят 2 коли вода, може и 40 доброволни лопатарци . да внимават за черната котка . да пестят водата . за 3-4 декара изсипват 200 тона вода . на снимката 2 се потят все едно са на пирин . просеки е нужно . а 20 милиона евро за 2 спартана не са нужни .

    09:44 29.08.2025

  • 4 Роско белезаров

    0 0 Отговор
    В България няма водна криза, на водопада на моя хотел Хаят вода има , другите да го ......

    09:50 29.08.2025

