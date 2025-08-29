Къщи и стопански постройки изгоряха напълно в Сърница

Три къщи и седем стопански постройки са напълно изпепелени при пожар в град Сърница. Други три къщи с обгорени покриви, съобщи бТВ.

Три екипа огнеборци са гасили пожара. Тази сутрин той е потушен. Сигналът за него е подаден вчера в късния следобед.