Къщи и стопански постройки изгоряха напълно в Сърница

29 Август, 2025 10:49 1 051 15

Три екипа огнеборци са гасили пожара

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Три къщи и седем стопански постройки са напълно изпепелени при пожар в град Сърница. Други три къщи с обгорени покриви, съобщи бТВ.

Три екипа огнеборци са гасили пожара. Тази сутрин той е потушен. Сигналът за него е подаден вчера в късния следобед.


Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 Мими

    8 2 Отговор
    Сега и Родопите ли подпалиха, а Стара планина - кога, че там има едни заводи за барут.

    10:53 29.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 2 Отговор
    Някой знае ли за пожар в район с фотоволтаици❓

    10:57 29.08.2025

  • 3 Оставка!

    9 1 Отговор
    Къде е държавата, защо никой не носи отговорност?! България гори!

    11:11 29.08.2025

  • 4 Споко бе

    8 3 Отговор
    Ще им дадат по 300лева нема страшо а милярдите за Украйа си текат

    11:13 29.08.2025

  • 5 Жалко за хората и за имотите

    7 0 Отговор
    Там не са ли избиратели на ДПС. Те защо не са организирали нещата по рано. Да се извикат повече пожарни доброволци знам ли. Хеликоптери няма. Май са на фронта. ...

    11:31 29.08.2025

  • 6 Слава Украини

    1 3 Отговор
    Балхарите трябва да са горди че са евро-роби. Ще изгорят до 8829един.

    11:31 29.08.2025

  • 7 Отвори очи

    3 0 Отговор
    Има и други партии. Не може цял живот едно и също. Някак си е обидно това. Хем ядове хем пак за същите.

    11:33 29.08.2025

  • 8 и помаците избухват пожари

    5 0 Отговор
    сърница гори . батак изсъхна . 2025 година е година на бедствия . 99 процента от пиромани . който гледа добитък е богат фермер . кило сирене е 20 лева . дерат яко .

    Коментиран от #10

    11:35 29.08.2025

  • 9 равносметка

    2 0 Отговор
    Това лято беше богато на отмъщения.Кой на когото имаше карес му драсна клечката.

    11:38 29.08.2025

  • 10 Айде сега

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "и помаците избухват пожари":

    Ми стани и ти "богат" фермер да те видим.... 20 лева е във веригите сиренето и парите остават за тях или по-точно заминават към нашите "партньори" от обединения запад

    Коментиран от #13

    11:43 29.08.2025

  • 11 Едни се гърчеят други се турчеят

    2 0 Отговор
    Би трябвало да им обидно това. Като зоологическата градина. ДПС да ги спасява. И украинците. Те къде са. На морето. Не им се мърда от там. Много ясно

    11:49 29.08.2025

  • 12 ЖЕКО

    2 1 Отговор
    ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА СВИНСКИЯ СА ПОСРАДАЛИ

    Коментиран от #14

    11:51 29.08.2025

  • 13 И той не е прав но и вие не сте

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Айде сега":

    Не може тридесет и пет години за една и съща партия да се гласува и друг да ви е виновен. Всеки един от нас не зависимо религията е българин и няма право нито да се гърчее нито да се турчее. Замислете се малко. От другия край на България ви го казвам. Съжалявам за хората и за добитъка и за имотите. Обаче няма как да помогнем. Всичко отива за украйна. Вашия лидер получи и грамота от украинското посолство.

    Коментиран от #15

    11:56 29.08.2025

  • 14 Бъди по умерен в изказа си моля

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЖЕКО":

    Хората страдат. Бяха трудолюбиви хора. Жалко за имотеца и за добитъка и за къщите . Хора не останаха. Осъзнаване трябва.

    11:59 29.08.2025

  • 15 Айде сега

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "И той не е прав но и вие не сте":

    И как така реши от кои съм, че и ме приши към някаква партия даже? Аз нямам обвинения в поста си - има само реални факти за цените и печалбите

    12:02 29.08.2025

