Къщи и стопански постройки изгоряха напълно в Сърница

Три къщи и седем стопански постройки са напълно изпепелени при пожар в град Сърница. Други три къщи с обгорени покриви, съобщи бТВ.
Три екипа огнеборци са гасили пожара. Тази сутрин той е потушен. Сигналът за него е подаден вчера в късния следобед.
1 Мими
10:53 29.08.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
10:57 29.08.2025
3 Оставка!
11:11 29.08.2025
4 Споко бе
11:13 29.08.2025
5 Жалко за хората и за имотите
11:31 29.08.2025
6 Слава Украини
11:31 29.08.2025
7 Отвори очи
11:33 29.08.2025
8 и помаците избухват пожари
Коментиран от #10
11:35 29.08.2025
9 равносметка
11:38 29.08.2025
10 Айде сега
До коментар #8 от "и помаците избухват пожари":Ми стани и ти "богат" фермер да те видим.... 20 лева е във веригите сиренето и парите остават за тях или по-точно заминават към нашите "партньори" от обединения запад
Коментиран от #13
11:43 29.08.2025
11 Едни се гърчеят други се турчеят
11:49 29.08.2025
12 ЖЕКО
Коментиран от #14
11:51 29.08.2025
13 И той не е прав но и вие не сте
До коментар #10 от "Айде сега":Не може тридесет и пет години за една и съща партия да се гласува и друг да ви е виновен. Всеки един от нас не зависимо религията е българин и няма право нито да се гърчее нито да се турчее. Замислете се малко. От другия край на България ви го казвам. Съжалявам за хората и за добитъка и за имотите. Обаче няма как да помогнем. Всичко отива за украйна. Вашия лидер получи и грамота от украинското посолство.
Коментиран от #15
11:56 29.08.2025
14 Бъди по умерен в изказа си моля
До коментар #12 от "ЖЕКО":Хората страдат. Бяха трудолюбиви хора. Жалко за имотеца и за добитъка и за къщите . Хора не останаха. Осъзнаване трябва.
11:59 29.08.2025
15 Айде сега
До коментар #13 от "И той не е прав но и вие не сте":И как така реши от кои съм, че и ме приши към някаква партия даже? Аз нямам обвинения в поста си - има само реални факти за цените и печалбите
12:02 29.08.2025