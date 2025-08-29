Новини
Военните се включват в гасенето на пожара в парк „Рила“ с хеликоптер

29 Август, 2025 14:45 485 4

Огънят тръгна над село Горно Осеново

Военните се включват в гасенето на пожара в парк „Рила“ с хеликоптер - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военнослужещи и летателна техника помагат за гасенето на пожара в Национален парк „Рила“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер Ми-17 днес помага за потушаването на огнената стихия.

Вертолетът е излетял в 11:45 ч. от авиобазата в Крумово.

В помощ на огнеборците днес са се включили 20 военнослужещи с техника от Трето бригадно командване – Благоевград, от състава на Сухопътните войски.

Включването на военнослужещите е след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и по разпореждане на началника на обраната, уточниха от МО.

Огънят тръгна вчера вечерта над село Горно Осеново, община Симитли, на височина около 1700 метра.

През юли в Рила бушуваше най-големият и труден за погасяване пожар.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коце от Възраждане

    3 0 Отговор
    открито заплашваше пред всички медии, че ще подпали България!
    Интересно, как огъня тръгва късно вечерта?

    14:51 29.08.2025

  • 2 Оставка!

    1 0 Отговор
    България гори! никой не носи отговорност. Типично по гер.ерски!

    15:04 29.08.2025

  • 3 Ей какво

    0 0 Отговор
    може този стар хеликоптер МИ -17, давай новите кугърите....

    15:13 29.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Не се отстранява сухата маса, изсъхнали дървета и клони. Сега всичко това, което се е натрупало през годините е като барут. Няма гасене. Пирин вече изгоря.

    15:14 29.08.2025

