МРРБ: Първите реални резултати от спешните мерки за безводието в Плевен се очакват през септември

29 Август, 2025 16:14 381 4

МРРБ: Първите реални резултати от спешните мерки за безводието в Плевен се очакват през септември - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първите реални резултати от предприетите спешни мерки във връзка с безводието в Плевен се очаква да дадат резултат през септември. Това стана ясно на проведената днес среща между министъра на регионалното развитие Иван Иванов, ресорния зам.-министър Веселина Терзийска и ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, съобщават от пресцентъра на МРРБ. От дружеството отчетоха извършените през седмицата дейности. Сред тях са установяване на 3 участъка с големи водозагуби – по единия вече се работи от екипи на ВиК – Плевен, вторият ще бъде поет от екипи на ВиК оператори от други области, които ще пристигнат в неделя, а за третия е подписано споразумение между МРРБ и Община Плевен, с което се осигурява финансиране. Всички съществуващи каптажи и сондажи са почистени, като в момента се работи активно по каналите за допълнително оводняване от р. Дъбнишка бара.
През изминалата седмица са извършени и близо 100 проверки на обекти за незаконни присъединявания, при които са установени 6 такива. Поставени са и 15 водоноски – 7 в града и 8 в селата. Установен е и контакт с военното поделение в Плевен и се обсъждат възможностите за ползване на техни водоизточници. Идентифицирани са 11 съществуващи потенциални водоизточника, като сондажите по тях ще започнат следващата седмица. ВиК-Плевен ще достави безвъзмездно хидрофори за обществени учреждения (училища и болници).
МРРБ и ВиК холдингът ще продължат да оказват експертна и финансова подпомощ за Плевен, в тясна координация с кмета на общината и сформирания кризисен щаб към областния управител.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 еми да

    8 0 Отговор
    като завали дъжд през септември и ще решат проблема

    16:28 29.08.2025

  • 2 Лозев

    1 0 Отговор
    А ПП-то Лозев от холдинга ще го питаме ли досега какво прави?

    16:42 29.08.2025

  • 3 Временни увеличения

    0 0 Отговор
    Ами сако през септември не вали в плевенско, копрайм?

    17:06 29.08.2025

  • 4 почнахте ли

    0 0 Отговор
    да подменяте надупчените тръби ???

    17:11 29.08.2025

