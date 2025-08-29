Новини
България »
Случаят със загиналия мъж на площадката на ТЕЦ "Бобов дол" се разследва от компетентните органи

29 Август, 2025 17:17 568 10

  • производствена авария-
  • смърт-
  • работник-
  • тец бобов дол

Спазването на правилата за безопасност и производствените стандарти е задължително условие във всеки производствен процес

Случаят със загиналия мъж на площадката на ТЕЦ "Бобов дол" се разследва от компетентните органи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Загиналият мъж преди месец на площадката на ТЕЦ "Бобов дол" е бил служител на партньорска фирма - "Хийт Енерджи" ЕООД, а не на самата централа. За пореден път двете дружества изказват своите най-искрени съболезнования на близките. Случаят се разследва от компетентните органи. Всички служители и присъствали на нелепия инцидент съдействат на разследващите власти.

Това съобщиха от пресцентъра на ТЕЦ "Бобов дол".

"Случилото се е трагедия. Пренебрегването на правилата за безопасност има фатални последици и днес всички ние скърбим за един добър човек, приятел и колега“, казаха от "Хийт Енерджи" ЕООД и ТЕЦ "Бобов дол".

От компанията казаха, че близки на нелепо загиналия не са се свързали с тях, а по информация на негови колеги той е живеел сам. „На този етап на разследването, можем само да ги уверим, че изясняването на обективната истина е изключително важно както за разследващите органи така и всеки един от екипа на компанията.“

Спазването на правилата за безопасност и производствените стандарти е задължително условие във всеки производствен процес, което спасява животи.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    4 0 Отговор
    внесох много калоричен боклук и трябва да гори екстра

    Коментиран от #5

    17:24 29.08.2025

  • 2 съдебната система

    1 0 Отговор
    виновни няма нали знаете как е!

    17:25 29.08.2025

  • 3 Сталин

    2 0 Отговор
    От Украйна ли?

    17:25 29.08.2025

  • 4 мурсулата

    3 0 Отговор
    това е зелена сделка ! европа си гори боклука при бою циганина

    17:25 29.08.2025

  • 5 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    От Украйна ли?

    17:26 29.08.2025

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Такива опасни машини задължително имат инструкция за безопасна работа! Във всички случаи се изключва тока и други източници на енергия, като сгъстен въздух, например. Такова чудо, да влезеш с дистанционното, за да наместваш лопатките,кога да ти клъцнат кратуната няма. Когато няма контрол, някои работници, за да си улеснят работата, извършват самонадеяни и опасни нарушения.

    Коментиран от #8

    17:27 29.08.2025

  • 7 Простьо

    6 0 Отговор
    А защо са изключени/забранени коментарите по другата "новина" свързана с Христо Ковачки? Прилича на платена публикация или греша?

    17:31 29.08.2025

  • 8 ЧИЧКО ТРЕВИЧКО МУ ДРЕМЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    ОРГАНИТЕ НАГЛАСЯТ РАЗСЛЕДВАНЕТО ТАКА ЧЕ ДА НЕ Е ВИНОВЕН БОБОВ ДОЛ В ЛИЦЕТО НА НАЧАЛНИК ЦЕХА И СМЯНАТА ЧЕ НЕ СА ИЗКЛЮЧИЛИ ЗАХРАНВАНЕТО А РАБОТНИКА ПО САМОУНИЦИАТИВА СЕ БУТА В ТРОШАЧКАТА..

    17:32 29.08.2025

  • 9 Някои ТЕЦ-ове вече нямат по 3 кули

    3 0 Отговор
    Взривиха им ги тихомълком.

    17:34 29.08.2025

  • 10 всичко живо

    0 0 Отговор
    в България ЛЪЖЕ И КРАДЕ!!!

    18:43 29.08.2025

Новини по градове:
