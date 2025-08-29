Случаят със загиналия мъж на площадката на ТЕЦ "Бобов дол" се разследва от компетентните органи

Загиналият мъж преди месец на площадката на ТЕЦ "Бобов дол" е бил служител на партньорска фирма - "Хийт Енерджи" ЕООД, а не на самата централа. За пореден път двете дружества изказват своите най-искрени съболезнования на близките. Случаят се разследва от компетентните органи. Всички служители и присъствали на нелепия инцидент съдействат на разследващите власти.

Това съобщиха от пресцентъра на ТЕЦ "Бобов дол".

"Случилото се е трагедия. Пренебрегването на правилата за безопасност има фатални последици и днес всички ние скърбим за един добър човек, приятел и колега“, казаха от "Хийт Енерджи" ЕООД и ТЕЦ "Бобов дол".

От компанията казаха, че близки на нелепо загиналия не са се свързали с тях, а по информация на негови колеги той е живеел сам. „На този етап на разследването, можем само да ги уверим, че изясняването на обективната истина е изключително важно както за разследващите органи така и всеки един от екипа на компанията.“

Спазването на правилата за безопасност и производствените стандарти е задължително условие във всеки производствен процес, което спасява животи.