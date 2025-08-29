Случаят със загиналия мъж на площадката на ТЕЦ "Бобов дол" се разследва от компетентните органи

Загиналият мъж преди месец на площадката на ТЕЦ "Бобов дол" е бил служител на партньорска фирма - "Хийт Енерджи" ЕООД, а не на самата централа. За пореден път двете дружества изказват своите най-искрени съболезнования на близките. Случаят се разследва от компетентните органи. Всички служители и присъствали на нелепия инцидент съдействат на разследващите власти.
Това съобщиха от пресцентъра на ТЕЦ "Бобов дол".
"Случилото се е трагедия. Пренебрегването на правилата за безопасност има фатални последици и днес всички ние скърбим за един добър човек, приятел и колега“, казаха от "Хийт Енерджи" ЕООД и ТЕЦ "Бобов дол".
От компанията казаха, че близки на нелепо загиналия не са се свързали с тях, а по информация на негови колеги той е живеел сам. „На този етап на разследването, можем само да ги уверим, че изясняването на обективната истина е изключително важно както за разследващите органи така и всеки един от екипа на компанията.“
Спазването на правилата за безопасност и производствените стандарти е задължително условие във всеки производствен процес, което спасява животи.
1 бою циганина
Коментиран от #5
17:24 29.08.2025
2 съдебната система
17:25 29.08.2025
3 Сталин
17:25 29.08.2025
4 мурсулата
17:25 29.08.2025
5 Сталин
До коментар #1 от "бою циганина":От Украйна ли?
17:26 29.08.2025
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #8
17:27 29.08.2025
7 Простьо
17:31 29.08.2025
8 ЧИЧКО ТРЕВИЧКО МУ ДРЕМЕ
До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":ОРГАНИТЕ НАГЛАСЯТ РАЗСЛЕДВАНЕТО ТАКА ЧЕ ДА НЕ Е ВИНОВЕН БОБОВ ДОЛ В ЛИЦЕТО НА НАЧАЛНИК ЦЕХА И СМЯНАТА ЧЕ НЕ СА ИЗКЛЮЧИЛИ ЗАХРАНВАНЕТО А РАБОТНИКА ПО САМОУНИЦИАТИВА СЕ БУТА В ТРОШАЧКАТА..
17:32 29.08.2025
9 Някои ТЕЦ-ове вече нямат по 3 кули
17:34 29.08.2025
10 всичко живо
18:43 29.08.2025