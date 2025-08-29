Фотоизложба в България по повод 34-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон СНИМКИ

По инициатива на Посолството на Казахстан в България и със съдействието на Почетния консул на Казахстан в град Благоевград, г-н Рашко Динков, беше организирана фотоизложба в сградата на община Благоевград, посветена на Международния ден за действия срещу ядрените опити и 34-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон.

В мероприятието взеха участие кметът на община Благоевград Методи Байкушев, областният управител Георги Динев и председателят на Общински съвет-Благоевград Антоанета Богданова, служители на Посолството на Казахстан в България, Почетното консулство на Казахстан, както и представители на казахската диаспора, български обществени дейци и медиите.

Снимки: Посолство на Казахстан

Посланикът на Казахстан Виктор Темирбаев подчерта значението на тази дата за народа на Казахстан и обърна внимание на международните усилия на страната за насърчаване на свят, свободен от ядрено оръжие. Беше отбелязано, че по инициатива на Казахстан 29 август получава статут на Международен ден за действия срещу ядрените опити, утвърден от Общото събрание на ООН.

От своя страна, кметът на община Благоевград Методи Байкушев и областният управител Георги Динев, както и други лица, изразиха признателност към Казахстан за неговото лидерство в областта на ядрено разоръжаване и укрепване на режима за неразпространение на оръжия за масово унищожение.

Участниците в събитието специално подчертаха, че международната общност е добре запозната с «великото и мъдро решение» на Казахстан в областта на ядреното разоръжаване.

На изложбата са представени уникални исторически материали: снимки от ядрените изпитания, архивни документи, свидетелстващи за закриването на Семипалатинския полигон, както и кадри, посветени на антиядреното движение «Невада – Семипалатинск».

