Новини
България »
Фотоизложба в България по повод 34-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон СНИМКИ

Фотоизложба в България по повод 34-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон СНИМКИ

29 Август, 2025 19:28 528 3

  • казахстан-
  • изложба-
  • ядрен полигон-
  • семипалатински ядрен полигон-
  • семипалатинск

На изложбата са представени уникални исторически материали

Фотоизложба в България по повод 34-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон СНИМКИ - 1
Снимки: Посолство на Казахстан
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

По инициатива на Посолството на Казахстан в България и със съдействието на Почетния консул на Казахстан в град Благоевград, г-н Рашко Динков, беше организирана фотоизложба в сградата на община Благоевград, посветена на Международния ден за действия срещу ядрените опити и 34-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон.

В мероприятието взеха участие кметът на община Благоевград Методи Байкушев, областният управител Георги Динев и председателят на Общински съвет-Благоевград Антоанета Богданова, служители на Посолството на Казахстан в България, Почетното консулство на Казахстан, както и представители на казахската диаспора, български обществени дейци и медиите.

Фотоизложба в България по повод 34-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон СНИМКИ
Снимки: Посолство на Казахстан

Посланикът на Казахстан Виктор Темирбаев подчерта значението на тази дата за народа на Казахстан и обърна внимание на международните усилия на страната за насърчаване на свят, свободен от ядрено оръжие. Беше отбелязано, че по инициатива на Казахстан 29 август получава статут на Международен ден за действия срещу ядрените опити, утвърден от Общото събрание на ООН.

Фотоизложба в България по повод 34-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон СНИМКИ
Снимки: Посолство на Казахстан

От своя страна, кметът на община Благоевград Методи Байкушев и областният управител Георги Динев, както и други лица, изразиха признателност към Казахстан за неговото лидерство в областта на ядрено разоръжаване и укрепване на режима за неразпространение на оръжия за масово унищожение.

Фотоизложба в България по повод 34-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон СНИМКИ
Снимки: Посолство на Казахстан

Участниците в събитието специално подчертаха, че международната общност е добре запозната с «великото и мъдро решение» на Казахстан в областта на ядреното разоръжаване.

Фотоизложба в България по повод 34-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон СНИМКИ
Снимки: Посолство на Казахстан

На изложбата са представени уникални исторически материали: снимки от ядрените изпитания, архивни документи, свидетелстващи за закриването на Семипалатинския полигон, както и кадри, посветени на антиядреното движение «Невада – Семипалатинск».

Фотоизложба в България по повод 34-ата годишнина от закриването на Семипалатинския ядрен полигон СНИМКИ
Снимки: Посолство на Казахстан


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрът русофил

    3 5 Отговор
    Руснята направи от Казахстан ядрено сметище!

    Коментиран от #3

    19:33 29.08.2025

  • 2 Пьотр Толстой пред руската Дума!

    4 2 Отговор
    " След Украйна, ред е на Казахстан да го асвабадим"!

    19:35 29.08.2025

  • 3 Ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дрът русофил":

    СССР спря да използва Казахстан за ядрени опити,а Уестингхаус започва такива в България.

    19:37 29.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове