Важните новини във ФАКТИ на 24.09.2025 г.

Прокурорската колегия потвърди решението си Борислав Сарафов да е и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор, съобщиха от ВСС.

Стефан Янев: Политиката в България се превърна в реалити шоу

Българската политика е загубила способността си за смислен диалог и се е превърнала в реалити шоу за гражданите. Това заяви председателят на "Български възход" Стефан Янев в предаването "Лице в лице" по bTV.

България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори

България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори на своя територия. Това стана ясно от думите на енергийния министър Жечо Станков по време на брифинг в Ню Йорк, уточни "Нова телевизия".

Протест пред общината във Варна за освобождаване на кмета Благомир Коцев

Жители на Варна за пореден път протестираха в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев, който е в ареста от два месеца и половина по обвинение за корупция.

Васил Терзиев отговори на Пеевски за цените на паркирането в София

Кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, който излезе с позиция срещу неговото предложение за поскъпване на платеното паркиране в София.

ТОЛ управлението работи по системата, която ще позволява чуждите шофьорите да бъдат глобявани преди да напуснат страната

ТОЛ управлението работи по системата, която ще позволява шофьорите с чужди регистрации да бъдат глобявани преди да напуснат пределите на страната. До това се стигна след серия сигнали, че тези шофьори обичайно успяват да избегнат глобите и заради това изобщо не се съобразяват с ограниченията.

Общинското паркомясто в София става лукс? Къде се харчат десетките милиони лева от „синя“ и „зелена“ зона в столицата?

Над 40 милиона лева приход за 2023та година и 3 милиона повече за 2024та година отчитат от Центърът за градска мобилност като приход от платеното паркиране. Приходите от зоните, включват SMS-и, талони за паркиране, глоби и винетни стикери за локално платено паркиране. Въпросът за това как се харчат тези пари и дали отиват за ремонт на паркинги и тротоари, обещание давано при разширяването на зоните, се повдига всяка година.

Николай Василев: Колкото повече вземаме от по-богатите хора, толкова повече ги стимулираме да укриват данъци

Предложение на общинския съветник Ваня Григорова – да отпадне задължителният втори пенсионен стълб. Това стана ясно от нейно гостуване в предаването „Лице в лице“ по bTV на 15 септември. Какви проблеми се очаква да реши това предложение и има ли то приложение у нас, питаме бившия вицепремиер и икономист Николай Василев.

Свидетелка на убийството на екопътека "Невястата" се е укривала цяла нощ в гората

Тежкото криминално престъпление, извършено на екопътека "Невястата" в Смолянско, беше разкрито за 48 часа благодарение на координираните действия между различни структури на МВР и прокуратурата. Това съобщи днес старши комисар Цветан Цанков, директор на ОДМВР - Смолян, на брифинг с медиите.

Благомир Коцев няма намерение да напуска поста си

Ако очакват сам да се откажа от поста си и да напусна, това няма да стане. Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори. Това се посочва в писмо на Благомир Коцев, публикувано в профила му в социалната мрежа "Фейсбук".

Пеевски атакува Васил Терзиев и за по-скъпото паркиране в София

Делян Пеевски призова общинските съветници от Столичния общински съвет (СОС) да възпрат решението на кмета Васил Терзиев за повишаване цените на паркирането в София. Лидерът на ДПС определи предложението като "скандално и безобразно".

Българската индустрия заема 22 % от БВП за 2024г.

Българската индустрия има изключително важна роля за икономиката на страната. През 2024 г. приносът ѝ в БВП е 22.5%, което я прави сред основните фактори за икономическо развитие и повишаване на благосъстоянието на националната икономика. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на откриването на 79-тия Международен технически панаир – Пловдив.

Драгомир Стойнев: Парламентът ще съдейства за ускоряване на проектите за осигуряване на вода в бедстващите райони

“Парламентът е готов да гласува бързо нужните промени в законодателството с цел ускоряване работата по инфраструктурните проекти по осигуряване вода в бедстващите райони.” Това заяви председателят на парламентарната група на “БСП-Обединена левица” Драгомир Стойнев на първото заседание на Националния борд по водите, ръководен от вицепремиера Атанас Зафиров. На заседанието присъстваха и народните представители от левицата Биляна Иванова и Владимир Георгиев.

Иван Таков: Нелепо е кметът да иска от софиянци да му дадат експертни решения за паркирането в града

Нелепо е кметът да иска от софиянци да му дадат експертни решения в транспорта, които той и екипът му са длъжни да намерят и да предложат. Това заяви Иван Таков, председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС. Той направи коментара по повод доклад на Васил Терзиев и председателя на СОС Цветомир Петров, заедно с общински съветници от групата на ПП-ДБ, за промени, свързани с паркирането в града. Предложението за промените идва на база на направена анкета сред 22 230 души в София.

Надежда Йорданова: Прокурорската колегия на ВСС вкупом защити "вечния" Сарафов и отново отказа да изпълни закона

„Прокурорската колегия на ВСС вкупом защити “вечния” Сарафов и отново отказа да изпълни закона. Според прокурорската колегия, Сарафов трябва да продължи да е временно изпълняващ функцията главен прокурор, въпреки 6 месечното ограничение, което изтече на 21.07.2025 г. Такава позиция изрази бившият правосъден министър и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова и допълни:

Студенти и докторанти с по-високи стипендии от 1 октомври

От 1 октомври 2025 г. влиза в сила ново увеличение на стипендиите за студентите и докторантите в държавните висши училища и в научните организации. Докторантските стипендии се увеличават с 27,3 процента и ще достигнат 1562 лева месечно, което представлява увеличение с 335 лева спрямо досегашния им размер. Студентските стипендии също се повишават - с 15 процента, минималният им размер става 150 лева, а максималният достига 250 лева. Това съобщават от Националното представителство на студентските съвети в България (НПСС), цитирани от БТА.

Борисов: Трябва да се инвестира по места, в които продукцията се връща с печалба

Една от основните цели пред страната ни е развитие на българската отбранителна индустрия, която може да доведе до връщане на заемите, чрез печалба. Това обяви от Самоков лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той беше на посещение в една от високотехнологичните фирми у нас за производство на дронове, заедно с министъра на отбраната Атанас Запрянов. Според Борисов трябва да се инвестира в места, в които продукцията се връща с печалба.

Виктор Темирбаев: Казахстан ще е лидер в ерата на изкуствения интелект

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев постави ясната задача страната да бъде лидер в ерата на изкуствения интелект.

Трябват 3,7 млрд. лева за най-спешните ВиК дейности

В сряда се състоя първото заседание на Националния борд по водите, който беше създаден за координиране на действията за преодоляване на водната криза и контрол по изпълнение на дейностите, възложени от НС. На заседанието присъстваха представители на четирите парламентарни групи, подкрепящи управлението.

От Столична община предлагат: 4 лв. за час-синя зона за паркиране и 2 лв. за час- зелена зона

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София. Това съобщават от пресцентъра на СО.