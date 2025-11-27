Новини
България »
Представят първата туристическа карта на София, фокусирана върху архитектурното наследство от социализма

Представят първата туристическа карта на София, фокусирана върху архитектурното наследство от социализма

27 Ноември, 2025 10:59 417 3

  • софия-
  • изложба-
  • социалистическа архитектура

Инициативата цели да популяризира значими архитектурни обекти и градски пространства от периода след Втората световна война

Представят първата туристическа карта на София, фокусирана върху архитектурното наследство от социализма - 1
Снимка: СО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общинско предприятие „Туризъм“ (Visit Sofia) в партньорство с Фондация „Ново архитектурно наследство“ (НАН) представят Postwar SOFIA Map – първата туристическа карта на София, посветена на следвоенната архитектура на столицата. Изданието систематично документира и представя социалистическото и постсоциалистическото архитектурно наследство на града, разкривайки неговите ключови пластове и трансформации през ХХ век.

Това съобщиха от Столичната община.

Инициативата цели да популяризира значими архитектурни обекти и градски пространства от периода след Втората световна война – културен пласт на столицата, който често остава слабо познат както на туристите, така и на жителите на града. Картата насочва вниманието към архитектурни примери, които разкриват развитието на София през втората половина на ХХ век и отразяват социалните и градските трансформации на периода.

Postwar SOFIA Map включва 20 емблематични сгради и локации, обединени в два тематични маршрута Изток и Запад, които представят архитектурни обекти, които често остават в сянка — не само емблематични монументи, но и по-скрити сгради, сигнализиращи за градската трансформация. Съзнателно са избегнати най-популярните комунистически символи, за да бъдат представени по-непознати, но ценни примери от българската архитектура през следвоенния период.

Картата визуализира и резултатите от проекта „Ново архитектурно наследство“, иницииран от ОП „Софияплан“ през периода 2021–2022 г. Целта е картата да окуражи хората да откриват изненадващи места, където историческите пластове на най-новата ни архитектура контактуват с предходните епохи и създават неочаквани перспективи.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове