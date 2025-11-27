Представят първата туристическа карта на София, фокусирана върху архитектурното наследство от социализма

Общинско предприятие „Туризъм“ (Visit Sofia) в партньорство с Фондация „Ново архитектурно наследство“ (НАН) представят Postwar SOFIA Map – първата туристическа карта на София, посветена на следвоенната архитектура на столицата. Изданието систематично документира и представя социалистическото и постсоциалистическото архитектурно наследство на града, разкривайки неговите ключови пластове и трансформации през ХХ век.

Това съобщиха от Столичната община.

Инициативата цели да популяризира значими архитектурни обекти и градски пространства от периода след Втората световна война – културен пласт на столицата, който често остава слабо познат както на туристите, така и на жителите на града. Картата насочва вниманието към архитектурни примери, които разкриват развитието на София през втората половина на ХХ век и отразяват социалните и градските трансформации на периода.

Postwar SOFIA Map включва 20 емблематични сгради и локации, обединени в два тематични маршрута Изток и Запад, които представят архитектурни обекти, които често остават в сянка — не само емблематични монументи, но и по-скрити сгради, сигнализиращи за градската трансформация. Съзнателно са избегнати най-популярните комунистически символи, за да бъдат представени по-непознати, но ценни примери от българската архитектура през следвоенния период.

Картата визуализира и резултатите от проекта „Ново архитектурно наследство“, иницииран от ОП „Софияплан“ през периода 2021–2022 г. Целта е картата да окуражи хората да откриват изненадващи места, където историческите пластове на най-новата ни архитектура контактуват с предходните епохи и създават неочаквани перспективи.