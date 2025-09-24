Виктор Темирбаев: Казахстан ще е лидер в ерата на изкуствения интелект

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев постави ясната задача страната да бъде лидер в ерата на изкуствения интелект.

Това заяви пред ФАКТИ посланикът на Астана в София Виктор Темирбаев. В посолството на Казахстан в България се проведе кръгла маса, посветена на обръщението на президента на Република Казахстан Касъм-Жомарт Токаев към народа на Казахстан „Казахстан в ерата на изкуствения интелект: актуални проблеми и техните решения чрез цифрова трансформация“ от 8 септември 2025 г.

Той припомни, че президентът Токаев е обявил създаването на ново Министерство на изкуствения интелект и дигиталното развитие.

Ведомството ще се ръководи от специалист на ниво вицепремиер.

Новият орган ще оглави прехода на Казахстан към това, което президентът Токаев описа като „напълно дигитална нация в рамките на три години“.

Една от основните задачи на новото министерство ще бъде борба с киберпрестъпността и онлайн мошеничеството.

Пред правителството бе поставена стратегическата задача за мащабна цифрова трансформация на Казахстан и изграждане на пълноценна цифрова държава през следващите три години, обобщи Виктор Темирбаев.

В Казахстан продължава и политическата модернизация.

Президентът Токаев предложи и мащабна институционална реформа, а именно преход към еднокамарен парламент.

Въпросът ще бъде решен с национален референдум през 2027 г. Президентът Токаев остава верен на политическите си принципи всеки важен въпрос да се допитва до сънародниците си. Това припомни Виктор Темирбаев.

Това потвърждава ангажимента на Казахстан за укрепване на демократичните практики чрез пряко участие на гражданите в определянето на бъдещето на страната, обобщи посланикът.

Той посочи, че в град Алатау ще се изгради нов център за бизнес дейност и иновации. За изпълнението на този национален по своята същност проект е заделен терен, завършено е първоначалното планиране, свързани са ключови инфраструктурни мрежи.

Алатау сити трябва да стане първият изцяло дигитален град в региона – от прилагането на технологии „Smart City“ до възможността за плащане на стоки и услуги с криптовалути.

Градът ще олицетворява образа на бъдещето на Казахстан, съчетавайки технологичния напредък с най-удобната среда за живот, посочи посланикът.

Виктор Темирбаев също така акцентира върху необходимостта от преструктуриране на инвестиционната система за привличане на чуждестранен капитал в приоритетните сектори на икономиката на страната, въвеждане на най-новите технологии в развитието на селското стопанство, инфраструктурата и логистиката.

Заедно с това ВикторТемирбаев информира за основните тези на речта на президента Токаев на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН с оценка на глобалната ситуация и предложения за реформа на организацията.

В частност, той отбеляза инициативите за създаване на нова коалиция от държави за изработване на конкретни предложения, чийто централен елемент ще бъде реформата на Съвета за сигурност с въвеждането на ротационно представителство на водещите страни от Азия, Африка и Латинска Америка, както и засилване ролята на отговорните „средни сили“, сред които са Казахстан и България.

Реализацията на поставените от президента Касъм-Жомарт Токаев задачи ще даде нов тласък на устойчивото и динамично развитие на Казахстан и ще повиши неговата конкурентоспособност на международната арена в дългосрочна перспектива.

Стратегическата амбиция е Казахстан да стане водещ център в евразийското икономическо и политическо пространство.