Новини
България »
Служител на БДЖ предотврати сериозна катастрофа

Служител на БДЖ предотврати сериозна катастрофа

29 Август, 2025 23:47 800 8

  • влак-
  • жп-
  • служител-
  • бдж-
  • калитиново-
  • вагон-
  • катастрофа

Човекът, чието име и дръжност все още не са съобщени е действал хладнокръвно и професионално в кризистна ситуация

Служител на БДЖ предотврати сериозна катастрофа - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Машинист, кондуктор или началник влак е Героят реагирал хладнокръвно и професионално в кризисната ситуация с дерейлиралия вагон на бързия влак с номер 8610 от Бургас за София през Пловдив.

Човекът абсолютно адекватно е подал сигнал с ръка за спиране на насрещно идващия влак по съседния ЖП Път.

Кметът на селото в което се е случил инцидентът – Калитиново зададе много въпроси в интервю за телевизиите – един, от които беше: Защо се подава сигнал с ръка – защо не се е спряло напрежението в контактната мрежа – каква е работата на диспечера в тази ситуация ?

Разбира се, на кмета не му е работа да знае железопътните правилници, които са подробни и писани по действителни случай. Кметът е чул питанията на пътниците и ги е обобщил пред медиите.

Фактите: Изключително адекватна намеса на служителя на БДЖ, без значение от неговата длъжност. В железопътния транспорт има редица сигнали подавани по различни начини – чрез семафори, сигнални принадлежности, с ръце и други.

Именно един от тези сигнали е – ръчният „СТОП”, подаван с кръгово движение на ръката. Точно той е за екстремни ситуации, като днешната, в които времето за реакция е МИНИМАЛНО.

Въпросният сигнал „СТОП” се знае от машинистите и служителите в системата на железниците у нас и не веднъж е предотвратявал инциденти.

Служител на БДЖ предотврати сериозна катастрофа
Снимка: facebook

В случая по двата железопътни пътя скоростта е над около 130 км/ч, а дерейлиралият вагон е бил нарушил габарита на движение и при насрещно движещ се влак с такава скорост и с дори минимално странично отклонение е било напълно възможно да се стигне до удар във вагона и трагедия.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    БДЖ-БОЖЕ Дано стигна Жив!

    Коментиран от #8

    23:54 29.08.2025

  • 2 КЪЪЪЪЪЪЪВ Е ТОЯ ОТ ФОТОТО....

    8 2 Отговор
    НЮ ПЕЕВЧО ИЛИ БРАТЧЕД.. МАЛЕЕЕЕЕЕ........

    Коментиран от #5

    23:57 29.08.2025

  • 3 Саде да попитам!

    4 1 Отговор
    Този пълничкият от снимката ли е героят на деня...?!

    00:02 30.08.2025

  • 4 Ооо И ИМА БРАДА ТИП БОКО И ПАШАТА

    3 0 Отговор
    ........гербаджия

    00:09 30.08.2025

  • 5 Това е типичен

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "КЪЪЪЪЪЪЪВ Е ТОЯ ОТ ФОТОТО....":

    бг де бил!

    00:21 30.08.2025

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Положението е овладяно - щом Пеевски е пратил там брат си, нема лабаво!

    00:24 30.08.2025

  • 7 кгб

    0 1 Отговор
    постановката е успешна!

    00:30 30.08.2025

  • 8 С влака

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ли ще ходите до Сопот

    00:47 30.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове