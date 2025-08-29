Служител на БДЖ предотврати сериозна катастрофа

Машинист, кондуктор или началник влак е Героят реагирал хладнокръвно и професионално в кризисната ситуация с дерейлиралия вагон на бързия влак с номер 8610 от Бургас за София през Пловдив.
Човекът абсолютно адекватно е подал сигнал с ръка за спиране на насрещно идващия влак по съседния ЖП Път.
Кметът на селото в което се е случил инцидентът – Калитиново зададе много въпроси в интервю за телевизиите – един, от които беше: Защо се подава сигнал с ръка – защо не се е спряло напрежението в контактната мрежа – каква е работата на диспечера в тази ситуация ?
Разбира се, на кмета не му е работа да знае железопътните правилници, които са подробни и писани по действителни случай. Кметът е чул питанията на пътниците и ги е обобщил пред медиите.
Фактите: Изключително адекватна намеса на служителя на БДЖ, без значение от неговата длъжност. В железопътния транспорт има редица сигнали подавани по различни начини – чрез семафори, сигнални принадлежности, с ръце и други.
Именно един от тези сигнали е – ръчният „СТОП”, подаван с кръгово движение на ръката. Точно той е за екстремни ситуации, като днешната, в които времето за реакция е МИНИМАЛНО.
Въпросният сигнал „СТОП” се знае от машинистите и служителите в системата на железниците у нас и не веднъж е предотвратявал инциденти.
В случая по двата железопътни пътя скоростта е над около 130 км/ч, а дерейлиралият вагон е бил нарушил габарита на движение и при насрещно движещ се влак с такава скорост и с дори минимално странично отклонение е било напълно възможно да се стигне до удар във вагона и трагедия.
