Ивайло Мирчев предупреди: Имаме трима премиери

30 Август, 2025 11:37 1 294 60

Завладяната държава е основната тема на вота на недоверие, който ПП-ДБ ще внесат през септември

Ивайло Мирчев предупреди: Имаме трима премиери - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Завладяната държава е основната тема на вота на недоверие, който ПП-ДБ ще внесат през септември. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в предаването "Денят започва в събота" по БНТ. Според политика огромният проблем за страната е формирането на нелегитимен център на власт около ДПС - Ново начало.

"Когато ние отидохме на преговори за влизане в правителство миналата Коледа, имаше много критики. Ние тогава написахме коалиционно споразумение, по което те работят в момента, но от него те изкараха най-важната част - за завладяната държава и нерегламентираното влияние на няколко души върху всички институции", обясни Мирчев.

Той посочи, че сегашното правителство е отхвърлило поставения от ПП-ДБ санитарен кордон и това е довело до задълбочаване на кризата с овладяването на институциите. "Сега Пеевски и ДПС - Ново начало са на път да погълнат ГЕРБ. Бойко Борисов беше един стар лъв в клетка, отглеждан от Пеевски, а в момента е стар лъв, който е притиснат в ъгъла от хипопотама Пеевски", заяви Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" подчерта, че предстоящият вот на недоверие ще се различава от предишните. По думите му, досегашните опити за сваляне на правителството са били по-скоро "пиар изпълнения, основно на прокси партията на ГЕРБ - Възраждане".

"Важни са самите ни аргументи, мотивите. Да видят хората, че не просто някой си играе и подскача на вотове на недоверие, а имаме реални аргументи защо правителството не се справя", каза Мирчев.

Той изрази притеснение за сигурността на страната, посочвайки, че "когато контраразузнаването е подчинено на един човек, а не на интересите на страната, когато им е казано да спират руските разработки, аз съм притеснен, че страната ни не отива в правилната посока".

Депутатът коментира и притесненията на хората относно въвеждането на еврото. Според него държавата не е обяснила правилно какво означава влизането в еврозоната.

"Трябва да стиснем малко зъби и да преминем през този етап", смята Мирчев. "Нямаше и продължава да няма разяснителна кампания, пуснати са някакви клипчета в YouTube с по 100 гледания. Затова ние от Да, България си направихме собствена кампания".

Депутатът добави, че неговата формация е имала добри предложения за предотвратяване на спекулативното покачване на цените. "Нашата работа като опозиция я свършихме, но виждаме, че институциите действат бавно", подчерта той.

Голям проблем за страната, според Ивайло Мирчев, е наличието на трима премиери едновременно.

"Единият е формален, на документи - Росен Желязков, но има един, който обикаля страната, язовирите, открива осветления по стадиони, тревни площи и какво ли не и много му се иска да е премиер - Бойко Борисов. И един, който е истински - който вдига телефона в съдебната система, на министрите, на когото и да е било в тази държава, без опозицията, и казва: ти правиш това. Кой е истинският премиер? Пеевски. И ние се борим срещу това", заяви политикът.

Мирчев коментира и назначаването на новия главен секретар на МВР, който според него ще "обслужва тези, които са го сложили". "Той е на подчинение на същия нерегламентиран център на власт. Светльо Лазаров, свързван с Пеевски, се вижда с новия главен секретар на МВР Мирослав Рашков в един емблематичен ресторант в Драгалевци, където си правят оперативките", твърди депутатът.


  • 1 Кака Пена

    25 7 Отговор
    Стига статистика! Жалки сте! Хората знаят и виждат! Дайте решение, бъдете поне един път мъже!

    Коментиран от #7, #12

    11:45 30.08.2025

  • 2 доктор Гълъбова

    20 13 Отговор
    Мирчев пий си редовно хапчетата защото когато не ги пиеш халюцинираш глупости

    11:45 30.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Невероятни

    17 8 Отговор
    глупости които не е необходимо да се четат.

    11:47 30.08.2025

  • 5 Европейца

    19 8 Отговор
    Хаха, жълтопаветния несретник със селташки произход става все по-зле. Вече няма раздвоение а разтроение на личността

    11:47 30.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    12 10 Отговор
    Чакам утре Мирчев в Сопот да посрещнем Урсула.

    Коментиран от #11

    11:49 30.08.2025

  • 7 Нищоправеца

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кака Пена":

    Како, ти право искаш ама от тази шайка досега решение не сме видели. Само по-тъпи и все по-безсмислени изказвания.

    11:49 30.08.2025

  • 8 Сглобка, а!

    17 10 Отговор
    Вие ги легитимирахте! Ще изперем Бойко Борисов, а!? Изпрахте го! Хайде сега с мръсната вода в канализацията! Който знае - знае! Вие от ДБ ви интересува само да си запазите схемите на облагодетелстване и Асен Василев отлично го знае и хич не трябваше да се събират с вас!

    11:51 30.08.2025

  • 9 Академика ви

    14 9 Отговор
    Е пръв слуга на Тулупа и Шопара.

    11:52 30.08.2025

  • 10 По Иво-тЕлото:

    14 8 Отговор
    Върнахме се от пясъците и започваме с протеститИ, щото правителството работи цяло лято и завладя държавата!

    11:52 30.08.2025

  • 11 12345

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    За съжаление нямаме политици с топки. Или ако има, те са с руски топки.

    Коментиран от #15

    11:54 30.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 име

    14 6 Отговор
    Да бяхте мислили когато правихте промени в конституцията в комбина с мафията на боко и шишо.

    11:54 30.08.2025

  • 14 Я па Тоя

    14 4 Отговор
    Тия се завърнаха от кайт и парапет ваканциите и почнаха с жуженето и алабализмите. Досадни са като Пеефски преди 2 пици и 3 дюнера..

    11:55 30.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Питар

    11 8 Отговор
    Няма нищо лошо в това
    Важно е България да върви напред и да се развива.
    А не като при ППиДБ да затъваме

    Коментиран от #25

    11:58 30.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кой гаси пожарите ?

    5 4 Отговор
    Къде да хеликоптерите ?

    12:00 30.08.2025

  • 20 смях в залата

    8 2 Отговор
    Това е добре. Означава че нямаме диктатура.

    12:01 30.08.2025

  • 21 Въздухарят рят се върнал от почивка

    12 3 Отговор
    Уау въздухарят се върнал от почивка и започна с изтърканият си сценарий за Пеевски. На мен вече Пеевски ми стана симпатичен и вероятно ще гласувам за него. А Мирчев морякът от корабът Титаник на компанията ППДБ ми все по-антипатичен, даже мо е станал по-отвратителен от Киро и Асен. Айде чупката от Парламента. Нищо не можете и за нищо не ставате. Видяхме ви как съсипахте държавата само за няколко месеца и само за правосъдие говорите но там сте на некомпетентни и провалени. Чупката и да ви няма

    12:01 30.08.2025

  • 22 66655

    10 2 Отговор
    Началото на септември протестите се завръщат в София.Соевите (ППДБ и симпатизанти) организират хепънинг, който се казва нещо като “Лятото свърши, дойде диктатурата”.Човек поплажува, пийне някой аперол шприц, па се метне срещу MAFIQTA…

    12:01 30.08.2025

  • 23 Айде

    5 3 Отговор
    Мирчев, колкото и да се мръщиш няма да откриеш причините, а само някои от последствията! Сега ще протестираме срещу превзетата държава! Гениално! Ами, кажете на държавата да не се превзема! Вън партиите от властта бе, Мирчев! Най напред вън от съдебната система! Власт на образованото гражданско общество! Това е!

    12:01 30.08.2025

  • 24 Промяна

    9 2 Отговор
    Мирчев България е на всички българи И стига си ревал неистово Я СЕ виж че лъжеш безобразно и за заблудите си получаваш 20 к ЦИНИК

    Коментиран от #42

    12:03 30.08.2025

  • 25 Не се опитвай да манипулираш не си дорас

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Питар":

    Герб и ДПС и ППДБ са едно и също. Затънахме заради тях трите групировки.

    12:03 30.08.2025

  • 26 Промяна

    7 2 Отговор
    Дружинката шарлатани от лъжи станали милионери

    Коментиран от #44

    12:04 30.08.2025

  • 27 Казанова

    8 1 Отговор
    Долавям феромони да префърчат между Ивайло Мирчев и Пеевски....пусти мераци за мъжки ласки.

    12:06 30.08.2025

  • 28 Ха-ха-ха, Пеевски

    7 1 Отговор
    властелинът на вселената. Тези страдат от нелечима болест.

    12:07 30.08.2025

  • 29 Промяна

    4 2 Отговор
    Костадинови Божкови Гелове Измамници Шарлатани АНТИБЪЛГАРСКИ СА

    Коментиран от #45

    12:07 30.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Все тая

    6 0 Отговор
    Дали имаме трима премиери и 33. Все са нелегитимни а Мирчев е за психиатър. Кво стана с Росенец. А? Освободи ли Мирчев пристанището "на Доган" ? МОЖЕМ ЛИ ЗА РИБА ДА ДИ ХОДИМ ВЕЧЕ ТАМ?

    Коментиран от #37

    12:09 30.08.2025

  • 32 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 2 Отговор
    ЗА ТОВА СЕДЯХТЕ ВЪВ СКУТА НА ШИШИ И ПИЕХТЕ МАЗНО КАФЕ ,СЪЩО И НА ТИКВАТА БОКО.

    12:10 30.08.2025

  • 33 Дори да преглътнем еврозоната ?!?

    4 5 Отговор
    Управляващите не се справят с проблемите нито с пожарите нито с инцидентите нито с катастрофите нито с авариите нито с инфлацията нито с нищо. Абсолютно с нищо.

    Коментиран от #54

    12:10 30.08.2025

  • 34 СТИГА СИ

    7 2 Отговор
    ДРЪНЧАЛ ОТ ТАЗИ ПРОБИТА ЛОДКА. ВИЕ СЪС КОЛКО ПРИМЕЕРИ БЯХТЕ КОГА БЯХТЕ БЯХТЕ ВЪВ СКУТОВЕТЕ ИМ. САМО ОПОРКИ И ТЪПОТИИ РЪСИШ.

    12:11 30.08.2025

  • 35 ДА ПОПИТАМ

    8 2 Отговор
    Като седеше в скута болеше ли?

    12:12 30.08.2025

  • 36 Ироничен

    4 2 Отговор
    ППДБ се облизват, но за тях няма ни власт, ни пари. Нали "затръшнаха вратата с крак"?

    12:15 30.08.2025

  • 37 Управляващите са нелегитимни факт

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Все тая":

    Изборите бяха фалшифицирани а КС вместо да го потвърди той ги узакони което е още по голямо падение от самото фалшифициране и така всички се нареждат в една редица на нелигитимните. Може да са изключение мажоритарно избраните власти а това са местните власти и президентската но и те не удовлетворяват.

    12:16 30.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факт

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Танцувамммм 🤸‍♂️":

    За справка външния дълг на България по време на правителството на Станишев беше 18,6% от БВП а сега близо 50%. В цифри беше 37 милиарда лева а сега 106 милиарда. Къде са милиардите от ПВУ ( плана за възстановяване и устойчивост) за който ГЕРБ твърди че сме ги получили? Някой от вас беше ли подпомогнат? Къде са 2 милиарда който бюджета отдели при правителството Борисов -3 за реконструкция на язовирите? В банковите сметки на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов ли отидоха. Над половин милион България вече са без питейна вода и на режим в 21 век? В същото време се изсипват милиарди от заемите които тегли правителството на мафията за увеличение на силови структури ,администрация и калинки на ГЕРБ. Света не помни такъв ужасяващ грабеж за година и половина!

    Коментиран от #49, #53, #60

    12:18 30.08.2025

  • 42 Нещо си нервен, нали?!

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Искаш да видиш Тиквата Борисов зад решетките, нали?!

    12:19 30.08.2025

  • 43 Някой

    2 2 Отговор
    Мирчев вашата(на ППДБ) НЕКАДЪРНОСТ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТ е една от второстепенните причини, България да е провалена и завладяна от мутри държава. За да изпълните своите предизборни обещания трябва да спечелите избори. Но това няма как да стане, защото това което искат 60% негласуващи е различно от това което искате вие и което обещавате на избирателите. Първостепенните причини България да е провалена са пропорционалната изборна система и "калинките", милиционерите, пенсионерите .... гласуването в чужбина. У нас един работник издържа двама търтеи имам предвид: пенсионери, "калинки", "милиционери", фатмаци, учители, медици... Не всички учители, медици, полицаи, чиновници ... са търтеи, но около 80% са точно това. Ако не се реформирате вашия изборен потенциал ще продължи да е 15%, таван 20%.

    Проблема на България, е че има над 40 десни и центристки партии и нито една истински социална партия. БСП са менте социална партия, БСП са партия на червената привилигирована боржуазия. Проблема е, че бг избирателите, които искат социални политики, които искат честни и къдърни политици няма за кого да гласуват. За това 60%-70% от бг избирателите не гласеват. Защото няма за кой, защото никоя бг партия не се грижи за интересите на тези 60%-70% българи и за това те не гласуват.

    Мнодинството от българите не искат "дясна" държава, за това само 15% гласуват за нас. Българина иска социална държава, иска достойна пенсия за възраст, обаче му дават мизерна за стаж и тр

    12:19 30.08.2025

  • 44 Прав си!

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    Простата и крадлива Тиква Борисов ги научи на кражби.

    12:19 30.08.2025

  • 45 Ще те допълня

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Тези които си изброил, заедно с Борисов и крадливите му депутати и министри трябва да са в затвора.

    12:21 30.08.2025

  • 46 Който

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Танцувамммм 🤸‍♂️":

    слага минус на статията не е българин,а долна западнала ес ес овска платена подлога!!!

    12:22 30.08.2025

  • 47 пеевски

    2 0 Отговор
    Пеевски и завладяната държава щели да бъдат основанията за внасяне на вот на недоверие към правителството. Звучи завладяващо!

    Вслушвам се в думите на съпредседателя на ДБ, Божидар Божанов. Опитвам се да разбера аргументите, но едвам ги различавам, защото всяка втора дума е "Пеевски". И все пак разбрах, че:
    "ДБПП имали основателни подозрения…";
    "Не сме видяли документи, но така смятаме…";
    "Нямаме факти, но така се говори…";
    "Така пишат демократичните медии…";
    "Едно птиче(bird) ни каза…";
    "Очакват подкрепа за вота през септември от "МЕЧ", "Величие", "Възраждане" и..."
    Признавам, че се обърках, но явно санитарния кордон не помага. Трябва да дойдат санитарите!

    Който е разбрал нещо друго, моля да помага!

    12:23 30.08.2025

  • 48 Де са ти аверите?

    3 0 Отговор
    Де е мякащия ви вожд Кирчу? Де е мазния ви вожд Ристю? Подмиха Боко и Шиши, поседяха им малко в скута, пиха мазно турско кайвенце, взеха парите и бегаха

    12:23 30.08.2025

  • 49 Погледни

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    46!

    12:24 30.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Къде изчезна статията

    2 1 Отговор
    Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия
    Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... Министърът заяви още, че „Германия вече е във война с Русия“.

    12:25 30.08.2025

  • 52 Тони

    2 0 Отговор
    Е, и……гадно ви е, нали

    12:30 30.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Защо слагате минуси не разбирам

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Дори да преглътнем еврозоната ?!?":

    Аз съм против влизането в еврозоната но изреждам и другите неща с които не се справят управниците. Да не би да не е вярно. Минусите да ме репликират ако не е вярно. С кое са се справили. С нищо. Осем месеца са на власт. Колко да ги чакаме. ?

    12:35 30.08.2025

  • 55 абе

    1 0 Отговор
    Къде е Ристю?

    12:37 30.08.2025

  • 56 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Голяма работа.

    12:39 30.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Кабакрадев

    1 1 Отговор
    Ние в общината на Апостола на свободата ......служим само на един премиер-големят бос-Магнит..ски,,Меси от Банкя е само под..изпълнител и слуга на боса.

    12:45 30.08.2025

  • 59 Не изключвай ДПС

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Танцувамммм 🤸‍♂️":

    Те са основното нещо което крепи властта. Пеевски е временно явление. ДПС е властта. Те са проблема защото винаги са на власт те от това съществуват. Същевременно никога не носят никаква отговорност.Те са проблем .

    12:47 30.08.2025

  • 60 Ами да

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Всичко това са последствия! Причините са, че партиите са ОПГ и не работят за обществения интерес! Трябва да изгоним партиите от властта? Имат нищожно представителство и истинската им цел е да ограбват държавата! Доказват го от 35 години! Напълно възможно е гражданското общество да управлява!

    12:49 30.08.2025

