Ивайло Мирчев предупреди: Имаме трима премиери

Завладяната държава е основната тема на вота на недоверие, който ПП-ДБ ще внесат през септември. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в предаването "Денят започва в събота" по БНТ. Според политика огромният проблем за страната е формирането на нелегитимен център на власт около ДПС - Ново начало.
"Когато ние отидохме на преговори за влизане в правителство миналата Коледа, имаше много критики. Ние тогава написахме коалиционно споразумение, по което те работят в момента, но от него те изкараха най-важната част - за завладяната държава и нерегламентираното влияние на няколко души върху всички институции", обясни Мирчев.
Той посочи, че сегашното правителство е отхвърлило поставения от ПП-ДБ санитарен кордон и това е довело до задълбочаване на кризата с овладяването на институциите. "Сега Пеевски и ДПС - Ново начало са на път да погълнат ГЕРБ. Бойко Борисов беше един стар лъв в клетка, отглеждан от Пеевски, а в момента е стар лъв, който е притиснат в ъгъла от хипопотама Пеевски", заяви Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България" подчерта, че предстоящият вот на недоверие ще се различава от предишните. По думите му, досегашните опити за сваляне на правителството са били по-скоро "пиар изпълнения, основно на прокси партията на ГЕРБ - Възраждане".
"Важни са самите ни аргументи, мотивите. Да видят хората, че не просто някой си играе и подскача на вотове на недоверие, а имаме реални аргументи защо правителството не се справя", каза Мирчев.
Той изрази притеснение за сигурността на страната, посочвайки, че "когато контраразузнаването е подчинено на един човек, а не на интересите на страната, когато им е казано да спират руските разработки, аз съм притеснен, че страната ни не отива в правилната посока".
Депутатът коментира и притесненията на хората относно въвеждането на еврото. Според него държавата не е обяснила правилно какво означава влизането в еврозоната.
"Трябва да стиснем малко зъби и да преминем през този етап", смята Мирчев. "Нямаше и продължава да няма разяснителна кампания, пуснати са някакви клипчета в YouTube с по 100 гледания. Затова ние от Да, България си направихме собствена кампания".
Депутатът добави, че неговата формация е имала добри предложения за предотвратяване на спекулативното покачване на цените. "Нашата работа като опозиция я свършихме, но виждаме, че институциите действат бавно", подчерта той.
Голям проблем за страната, според Ивайло Мирчев, е наличието на трима премиери едновременно.
"Единият е формален, на документи - Росен Желязков, но има един, който обикаля страната, язовирите, открива осветления по стадиони, тревни площи и какво ли не и много му се иска да е премиер - Бойко Борисов. И един, който е истински - който вдига телефона в съдебната система, на министрите, на когото и да е било в тази държава, без опозицията, и казва: ти правиш това. Кой е истинският премиер? Пеевски. И ние се борим срещу това", заяви политикът.
Мирчев коментира и назначаването на новия главен секретар на МВР, който според него ще "обслужва тези, които са го сложили". "Той е на подчинение на същия нерегламентиран център на власт. Светльо Лазаров, свързван с Пеевски, се вижда с новия главен секретар на МВР Мирослав Рашков в един емблематичен ресторант в Драгалевци, където си правят оперативките", твърди депутатът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кака Пена
Коментиран от #7, #12
11:45 30.08.2025
2 доктор Гълъбова
11:45 30.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Невероятни
11:47 30.08.2025
5 Европейца
11:47 30.08.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #11
11:49 30.08.2025
7 Нищоправеца
До коментар #1 от "Кака Пена":Како, ти право искаш ама от тази шайка досега решение не сме видели. Само по-тъпи и все по-безсмислени изказвания.
11:49 30.08.2025
8 Сглобка, а!
11:51 30.08.2025
9 Академика ви
11:52 30.08.2025
10 По Иво-тЕлото:
11:52 30.08.2025
11 12345
До коментар #6 от "Последния Софиянец":За съжаление нямаме политици с топки. Или ако има, те са с руски топки.
Коментиран от #15
11:54 30.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 име
11:54 30.08.2025
14 Я па Тоя
11:55 30.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Питар
Важно е България да върви напред и да се развива.
А не като при ППиДБ да затъваме
Коментиран от #25
11:58 30.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кой гаси пожарите ?
12:00 30.08.2025
20 смях в залата
12:01 30.08.2025
21 Въздухарят рят се върнал от почивка
12:01 30.08.2025
22 66655
12:01 30.08.2025
23 Айде
12:01 30.08.2025
24 Промяна
Коментиран от #42
12:03 30.08.2025
25 Не се опитвай да манипулираш не си дорас
До коментар #17 от "Питар":Герб и ДПС и ППДБ са едно и също. Затънахме заради тях трите групировки.
12:03 30.08.2025
26 Промяна
Коментиран от #44
12:04 30.08.2025
27 Казанова
12:06 30.08.2025
28 Ха-ха-ха, Пеевски
12:07 30.08.2025
29 Промяна
Коментиран от #45
12:07 30.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Все тая
Коментиран от #37
12:09 30.08.2025
32 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
12:10 30.08.2025
33 Дори да преглътнем еврозоната ?!?
Коментиран от #54
12:10 30.08.2025
34 СТИГА СИ
12:11 30.08.2025
35 ДА ПОПИТАМ
12:12 30.08.2025
36 Ироничен
12:15 30.08.2025
37 Управляващите са нелегитимни факт
До коментар #31 от "Все тая":Изборите бяха фалшифицирани а КС вместо да го потвърди той ги узакони което е още по голямо падение от самото фалшифициране и така всички се нареждат в една редица на нелигитимните. Може да са изключение мажоритарно избраните власти а това са местните власти и президентската но и те не удовлетворяват.
12:16 30.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Факт
До коментар #30 от "Танцувамммм 🤸♂️":За справка външния дълг на България по време на правителството на Станишев беше 18,6% от БВП а сега близо 50%. В цифри беше 37 милиарда лева а сега 106 милиарда. Къде са милиардите от ПВУ ( плана за възстановяване и устойчивост) за който ГЕРБ твърди че сме ги получили? Някой от вас беше ли подпомогнат? Къде са 2 милиарда който бюджета отдели при правителството Борисов -3 за реконструкция на язовирите? В банковите сметки на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов ли отидоха. Над половин милион България вече са без питейна вода и на режим в 21 век? В същото време се изсипват милиарди от заемите които тегли правителството на мафията за увеличение на силови структури ,администрация и калинки на ГЕРБ. Света не помни такъв ужасяващ грабеж за година и половина!
Коментиран от #49, #53, #60
12:18 30.08.2025
42 Нещо си нервен, нали?!
До коментар #24 от "Промяна":Искаш да видиш Тиквата Борисов зад решетките, нали?!
12:19 30.08.2025
43 Някой
Проблема на България, е че има над 40 десни и центристки партии и нито една истински социална партия. БСП са менте социална партия, БСП са партия на червената привилигирована боржуазия. Проблема е, че бг избирателите, които искат социални политики, които искат честни и къдърни политици няма за кого да гласуват. За това 60%-70% от бг избирателите не гласеват. Защото няма за кой, защото никоя бг партия не се грижи за интересите на тези 60%-70% българи и за това те не гласуват.
Мнодинството от българите не искат "дясна" държава, за това само 15% гласуват за нас. Българина иска социална държава, иска достойна пенсия за възраст, обаче му дават мизерна за стаж и тр
12:19 30.08.2025
44 Прав си!
До коментар #26 от "Промяна":Простата и крадлива Тиква Борисов ги научи на кражби.
12:19 30.08.2025
45 Ще те допълня
До коментар #29 от "Промяна":Тези които си изброил, заедно с Борисов и крадливите му депутати и министри трябва да са в затвора.
12:21 30.08.2025
46 Който
До коментар #30 от "Танцувамммм 🤸♂️":слага минус на статията не е българин,а долна западнала ес ес овска платена подлога!!!
12:22 30.08.2025
47 пеевски
Вслушвам се в думите на съпредседателя на ДБ, Божидар Божанов. Опитвам се да разбера аргументите, но едвам ги различавам, защото всяка втора дума е "Пеевски". И все пак разбрах, че:
"ДБПП имали основателни подозрения…";
"Не сме видяли документи, но така смятаме…";
"Нямаме факти, но така се говори…";
"Така пишат демократичните медии…";
"Едно птиче(bird) ни каза…";
"Очакват подкрепа за вота през септември от "МЕЧ", "Величие", "Възраждане" и..."
Признавам, че се обърках, но явно санитарния кордон не помага. Трябва да дойдат санитарите!
Който е разбрал нещо друго, моля да помага!
12:23 30.08.2025
48 Де са ти аверите?
12:23 30.08.2025
49 Погледни
До коментар #41 от "Факт":46!
12:24 30.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Къде изчезна статията
Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... Министърът заяви още, че „Германия вече е във война с Русия“.
12:25 30.08.2025
52 Тони
12:30 30.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Защо слагате минуси не разбирам
До коментар #33 от "Дори да преглътнем еврозоната ?!?":Аз съм против влизането в еврозоната но изреждам и другите неща с които не се справят управниците. Да не би да не е вярно. Минусите да ме репликират ако не е вярно. С кое са се справили. С нищо. Осем месеца са на власт. Колко да ги чакаме. ?
12:35 30.08.2025
55 абе
12:37 30.08.2025
56 Данко Харсъзина
12:39 30.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Кабакрадев
12:45 30.08.2025
59 Не изключвай ДПС
До коментар #30 от "Танцувамммм 🤸♂️":Те са основното нещо което крепи властта. Пеевски е временно явление. ДПС е властта. Те са проблема защото винаги са на власт те от това съществуват. Същевременно никога не носят никаква отговорност.Те са проблем .
12:47 30.08.2025
60 Ами да
До коментар #41 от "Факт":Всичко това са последствия! Причините са, че партиите са ОПГ и не работят за обществения интерес! Трябва да изгоним партиите от властта? Имат нищожно представителство и истинската им цел е да ограбват държавата! Доказват го от 35 години! Напълно възможно е гражданското общество да управлява!
12:49 30.08.2025