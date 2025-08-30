Младата надежда в планинското колоездене Георги Гюзелев е загиналият в катастрофата край Айтос

Младата надежда в планинското колоездене от бургаския отбор DragZoneRacing Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос снощи, съобщи Флагман.бг. 19-годишният младеж е управлявал лек автомобил Ауди А6, собственост на баща му, когато се е ударил в друг автомобил Ауди А3.

При инцидента пострада и 20-годишният Мерт Емурла от село Люляково, който е настанен в МБАЛ "Сърце и Мозък" с контузия на гръдния кош. Лекарите уверяват, че няма опасност за живота му.

Според разследването, Мерт е управлявал Опел, който е изпреварвал Шкода Октавия с чешка регистрация. При маневрата двата автомобила са се ударили в спрелите на пътя аудита след първоначалния сблъсък, което е довело до фаталния край за Георги Гюзелев.

"Щом се качи на колелото, ставаше друг човек, обожаваше и живееше за този спорт. На арената даваше всичко от себе си. Имаше голям талант, беше изключителен състезател. Много жалко, отиде си едва на 19 г.", споделиха близки на загиналия от спортните среди.

Георги е завършил Морското училище в Бургас през 2024 година и е имал планове да продължи висшето си образование извън родния град. Получил шофьорска книжка веднага след пълнолетието си и оттогава активно шофирал, използвайки автомобила на баща си.

Истинската му страст обаче била планинското колоездене, с което се занимавал професионално от години. Редовно участвал в състезания в цялата страна, представяйки отбора на DragZoneRacing, и почти винаги се класирал на призови места.

"Снощи на мястото на фаталната катастрофа пристигнаха и родителите му. Майка му Петя и баща му Жеко бяха в шок и афектирани от трагедията, крещяха на полицаите и блъскаха. Искаха да видят колата и момчето", разказаха свидетели, присъствали при огледите.

При катастрофата автомобилът Опел се е преобърнал в крайпътна канавка, но за щастие шофьорът Мерт Емурла е оцелял без сериозни наранявания. Той е студент в Бургаския свободен университет и снощи се е прибирал към дома си.

"Момчето е изкарало късмет, дори не е пострадало тежко. Лекарите се грижат добре за него, бързо ще се оправи. Катастрофата е била толкова зловеща, че е късмет да няма други жертви", сподели източник, цитиран от Флагман.бг.

Разследването на обстоятелствата около тежката катастрофа продължава.