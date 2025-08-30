Младата надежда в планинското колоездене Георги Гюзелев е загиналият в катастрофата край Айтос

Младата надежда в планинското колоездене от бургаския отбор DragZoneRacing Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос снощи, съобщи Флагман.бг. 19-годишният младеж е управлявал лек автомобил Ауди А6, собственост на баща му, когато се е ударил в друг автомобил Ауди А3.
При инцидента пострада и 20-годишният Мерт Емурла от село Люляково, който е настанен в МБАЛ "Сърце и Мозък" с контузия на гръдния кош. Лекарите уверяват, че няма опасност за живота му.
Според разследването, Мерт е управлявал Опел, който е изпреварвал Шкода Октавия с чешка регистрация. При маневрата двата автомобила са се ударили в спрелите на пътя аудита след първоначалния сблъсък, което е довело до фаталния край за Георги Гюзелев.
"Щом се качи на колелото, ставаше друг човек, обожаваше и живееше за този спорт. На арената даваше всичко от себе си. Имаше голям талант, беше изключителен състезател. Много жалко, отиде си едва на 19 г.", споделиха близки на загиналия от спортните среди.
Георги е завършил Морското училище в Бургас през 2024 година и е имал планове да продължи висшето си образование извън родния град. Получил шофьорска книжка веднага след пълнолетието си и оттогава активно шофирал, използвайки автомобила на баща си.
Истинската му страст обаче била планинското колоездене, с което се занимавал професионално от години. Редовно участвал в състезания в цялата страна, представяйки отбора на DragZoneRacing, и почти винаги се класирал на призови места.
"Снощи на мястото на фаталната катастрофа пристигнаха и родителите му. Майка му Петя и баща му Жеко бяха в шок и афектирани от трагедията, крещяха на полицаите и блъскаха. Искаха да видят колата и момчето", разказаха свидетели, присъствали при огледите.
При катастрофата автомобилът Опел се е преобърнал в крайпътна канавка, но за щастие шофьорът Мерт Емурла е оцелял без сериозни наранявания. Той е студент в Бургаския свободен университет и снощи се е прибирал към дома си.
"Момчето е изкарало късмет, дори не е пострадало тежко. Лекарите се грижат добре за него, бързо ще се оправи. Катастрофата е била толкова зловеща, че е късмет да няма други жертви", сподели източник, цитиран от Флагман.бг.
Разследването на обстоятелствата около тежката катастрофа продължава.
Истината:
собственост на баща му, е настигнал и е ударил Ауди А3.

Бог да преости младежа!
Бог да преости младежа!
Чл. 123. (1) Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:
т. 2 в) (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) до пристигането на органите по буква "б", съобразно необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
Чл. 97. (1) На път извън населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести извън него.
(2) На път в населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането, или извън платното за движение.
(3) В случаите по ал. 1 и 2, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи повреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни превозни средства.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние не по-малко от 30 метра от повреденото пътно превозно средство, в пътната лента, заета от него, и срещу посоката на движение на заобикалящите го пътни превозни средства. На автомагистрали и път
Не ми трябва да съм помак за да изпреварвам с 200!
Инцидентът е станал снощи около 20:30 ч. на пътя Айтос – Бургас, в района на село Съдиево. По първоначална информация лек автомобил „Ауди А6" със софийска регистрация, управляван от 19-годишен бургазлия, движещ се към Айтос, е застигнал и ударил отзад „Ауди А3", шофирано от 23-годишен мъж от село Дъбник. След удара двата автомобила се завъртели и останали на платното.
Малко по-късно по същия участък, но в посока към Бургас, се е движила „Шкода Октавия", управлявана от 61-годишен чешки гражданин с постоянно пребиваване у нас. При изпреварване от „Опел Корса", управляван от 20-годишен мъж от село Люляково, двата автомобила странично ударили вече спрялото на пътя „Ауди А6".
