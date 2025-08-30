Новини
Акад. Петър Иванов: Етническите българи намаляват с 21 души на час, а ромите се увеличават с 4 души на час

Акад. Петър Иванов: Етническите българи намаляват с 21 души на час, а ромите се увеличават с 4 души на час

30 Август, 2025

България губи по 17 души на час

Акад. Петър Иванов: Етническите българи намаляват с 21 души на час, а ромите се увеличават с 4 души на час - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Населението на България в края на 2024 г. е 6 437 360 души, като спрямо предходната година страната е загубила 8 121 души или 0,13%. Това показват последните данни от текущата демографска статистика. Особено притеснителна е тенденцията при раждаемостта – регистрирани са 53 727 родени деца, което е с 3 769 (6,6%) по-малко в сравнение с 2023 г.

Академик Петър Иванов, директор на Демографския институт към Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), анализира демографската ситуация в страната, представяйки по-малко известни аспекти на проблема, изброи dunavmost.com.

Според експерта, броят на умрелите през 2024 г. е 100 736 души, което съответства на коефициент на обща смъртност от 15,6‰. Въпреки че това е по-ниска стойност спрямо предходни години, той посочва, че намаляването на броя починали всъщност се дължи на факта, че „вече няма кой да умре у нас".

Академик Иванов подчертава, че етническите българи намаляват с 21 души на час, докато ромското население се увеличава с 4 души на час. Това води до общ спад от 17 души на час, 420 души на ден или около 150 000 души годишно.

Особено притеснителни са данните за абортите. Според експерта, за 65 години в България са направени 6 милиона аборта. През 1980 г. са регистрирани 156 000 аборта годишно, а през последните години броят им е около 23 000. Според последните данни от Националния център по обществено здраве и анализи, през 2024 г. в България са извършени около 17 000 аборта – с близо 1000 по-малко спрямо 2023 г.

"Докато в католическите страни по света абортите в някаква степен или напълно са забранени, у нас от 1956 г., когато са разрешени, всяка година изкуствено са прекъсвали бременността си средно по 100 000 български жени", посочва академикът.

Академик Иванов отбелязва тревожни данни и за здравето на нацията. България е на първо място в ЕС по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. По данни на НСИ, над 60% от всички смъртни случаи в страната през 2024 г. (61 100 случая) се дължат на болести на органите на кръвообращението.

Особено тревожна е статистиката за онкоболните. По думите на експерта, в България от рак страдат 410 000 души, което представлява 6% от населението.

Регионалните различия в смъртността са драстични. Докато средният коефициент за страната е 15,5‰, в София той е 11,6‰, а в селата на Видинския край достига 37,1‰, в Габрово – 34,1‰, в Перник – 31,1‰, а в Ямбол – 28,6‰.

Експертът критикува сегашния подход към демографските проблеми, като посочва, че въпреки многобройните стратегии и програми, България продължава да заема първо място в света по намаляване и изчезване на населението.

"Борбата с демографската катастрофа у нас е трогателно тъпа и смешна, особено като се има предвид, че за демографията все отговарят хора, които не са и чували за нея", критичен е академик Иванов.

По думите му, стотици учени и милиони левове за финансиране не са довели до положителни резултати. Въпреки разработените национални стратегии за демографско развитие, демографските показатели на България продължават да се влошават.

Според експерта, ситуацията изисква радикални промени в подхода към демографската политика. Той призовава за създаване на министерство на демографията и етническите проблеми, като посочва примери на страни като Полша, Унгария и Русия, които са предприели сериозни мерки за справяне с подобни предизвикателства.

Експертът подчертава, че без решителни действия, демографската криза ще продължи да се задълбочава, поставяйки под въпрос бъдещето на нацията.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Малииии

    11 1 Отговор
    "за 65 години в България са направени 6 милиона аборта." Че това е още една България!

    20:45 30.08.2025

  • 2 Дудов

    10 0 Отговор
    След 15-тина години Бългалия ще.бъде Месата па Сапуна.Материал има и се прави.Естествен продукт.

    20:47 30.08.2025

  • 3 Пенсионерка от Столипиново

    5 1 Отговор
    Видехте ли сега

    20:48 30.08.2025

  • 4 Сталин

    9 2 Отговор
    Чудесата на демокрацията

    20:49 30.08.2025

  • 5 ,,,,,,

    0 7 Отговор
    Нормално бе, емиграция, оф като паднали от небето бе братче

    20:49 30.08.2025

  • 6 Сталин

    17 0 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    20:49 30.08.2025

  • 7 гербердристи долни

    12 1 Отговор
    България губи българите с по 21 на час ,но парите в шкафовете се увеличават с милиони за по един ден

    20:50 30.08.2025

  • 8 Морфей

    13 1 Отговор
    Ами ще мрем!Като ядем боклуците на супермаркетите-Отровителите на съвременна България!

    20:50 30.08.2025

  • 9 Като

    15 0 Отговор
    се свършат българите, ще свършат и сuгaнuтe. Кой ще им плаща помощите ???

    20:51 30.08.2025

  • 10 Циник

    14 1 Отговор
    6.4 милиона сме на книга, защото толкова "гласуват". Иначе вътре в пределите на България я сме 5 милиона, я не. Бели хора сме под 4 милиона със сигурност... и като се разходиш по улиците сме все по-малко бели; повечето българи мязат на талибани. Таман сме за Европа, мисля!

    Коментиран от #15

    20:52 30.08.2025

  • 11 Опааа

    8 5 Отговор
    Браво! 😆 Кочината ще е 100% на команчите!

    Коментиран от #14

    20:52 30.08.2025

  • 12 РСМ

    7 4 Отговор
    А бухахахахахахах Долна мизерна циганска държавица мизерницииииии

    20:52 30.08.2025

  • 13 Сталин

    14 2 Отговор
    С Бан@набългерия е почти приключено ,за 30 години западна демокрация България е тотално съсипана и превърната в най смешната бананова република,сега когато тези нищожества Тиквата и Прасето които ще бъдат назначени на власт в България ще вкарат страната във война за интереса на западните мародери

    20:53 30.08.2025

  • 14 Ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Опааа":

    Ми те ще връщат милиардите откраднати от теменужка

    20:53 30.08.2025

  • 15 Сталин

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Циник":

    - ...повечето българи мязат на талибани ....Ами българите са микс между гръцки сиганин и турски еврей

    Коментиран от #23, #36

    20:54 30.08.2025

  • 16 Ценко

    2 0 Отговор
    Казаха журналята които са поставени на 168 място от 200 държави по свобода на словото .
    България е бедна но техническа нация - илюзия за свобода на словото и двмокрация по съветски модел .

    20:56 30.08.2025

  • 17 Сталин

    9 3 Отговор
    За 30 години западна демокрация България е напълно съсипана и разграбена , цървулите успяха от процъфтяваща и модерна държава която комунистите оставиха да върнат държавата в тъмните времена на феодализма и да унищожат индустрията ,образование и здравеопазване.
    Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
    А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро

    Коментиран от #21, #30

    20:56 30.08.2025

  • 18 Територията

    8 0 Отговор
    В Унгария Орбан дава пари за младите семейства, на циганите - нищо! Тук е обратното!

    20:57 30.08.2025

  • 19 бою циганина

    6 0 Отговор
    геноцид се казва

    20:57 30.08.2025

  • 20 Перо

    5 0 Отговор
    До като неолиберастката и соросистка политика на правителствата работят против националните интереси на БГ, така ще става! Като се включат и новоосиновените от държавата мургавели от близкия изток и картината става жестока!

    20:58 30.08.2025

  • 21 Аман

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    от чи-та-ци вече!

    21:00 30.08.2025

  • 22 Професор Витанов

    3 0 Отговор
    да сметне,кога ставаме малцинство?!Ще ни трябва защита от Юнеско като изчезващ вид!

    21:01 30.08.2025

  • 23 Циник

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Модерните местни българи наистина са все повече и повече микс от всякакви малоазиатски и индоцигански генетики. Такава съдба си избрахме, честито! Само като видиш фенотипа на политиците ни и става ясно какви сме и накъде сме се запътили. Бяла Европа, ама другия път.

    21:01 30.08.2025

  • 24 благодарение на тиквените поклонници 20г

    3 0 Отговор
    България продължава да заема първо място в света по намаляване и изчезване на населението.

    21:02 30.08.2025

  • 25 Край

    1 1 Отговор
    Човек с по-малко от 3 деца да не ми говори за демография...

    21:02 30.08.2025

  • 26 хи, хи,

    1 0 Отговор
    не знаех, че дедо пешо е и демографски ексПер!😜

    21:03 30.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 за какви

    0 0 Отговор
    аборти дрънкате. Ние да не сме в 17 век. Хората използват противозачатъчни. А има и болести които са по големия проблем. Аборта решава нещата до време. После се чудят защо не може да заченат. И се чудят какво да правят.

    21:03 30.08.2025

  • 30 Без пари

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Дядо ти ли ги е разказвал тия приказки за чудесата на комунизма? Защото аз съм живял и всичко, което си писал е наобратно. Бяхме една изостанала страна, с мизерна икономика, мизерни хора, живеещи в мизерни панелки. По селата нямаше канализация и асфалт. За да имаш нещо - чакаш с години или ти трябват връзки.

    21:03 30.08.2025

  • 31 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Ромизираме се!🦍🦍🦍🤣🤗👍

    21:03 30.08.2025

  • 32 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Евростандарт! 🤣🤣🤣

    21:04 30.08.2025

  • 33 Пълни глупости

    0 0 Отговор
    Какви стратегии и програми, има за раждаемст. Няма абсолютно НИЩО. В арабските държави се дават толкова много пари за раждането на едно дете, че може от бебе до колеж да го изграждаш. Политическата утайка мисли само за кражби и няма бъдеще за българите.

    21:04 30.08.2025

  • 34 Танцувамммм 🤸‍♂️

    2 0 Отговор
    Факти днес публикува анализа на бившия вицепремиер и министър на икономиката в правителството на Кирил Петков -Корнелия Нинова :

    Корнелия Нинова: Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ

    30 Август, 2025



    Такива катастрофални показатели не сме имали и в най-тежките кризи
    България си заминава
    ....
    Нинова е публикувала ужасяващи данни за изтеглените заеми последните 6 месеца, за спад на износа и промишленото производство. Мисля всичко това не е толкова ужасно. Това което не успяха турци и византийци,ще го направи правителството на мафията на власт в момента. Да закрият България. И е видно че този народ и племе не заслужава да го има след като гледа безучастно затриването си.

    21:04 30.08.2025

  • 35 36 години стигат

    1 0 Отговор
    Демокрацията до това ви доведе. От 9 милиона българи, до бъдещата Ромоландия.

    21:05 30.08.2025

  • 36 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    ма и турски евреи ли имало, не мога повече

    21:06 30.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Явно целта е

    0 0 Отговор
    да няма българи.
    Ако някой знае повече, да каже.

    21:07 30.08.2025

  • 39 А50

    0 0 Отговор
    То в повичето случай ваче трудно да различиш българите от циганите

    21:07 30.08.2025

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Аз успях да се изтегля.Мислете му вие. Каквото сте на дробили, ще го дъвчете. А сега, като ви направят и най големия Барутен завод в ЕС, само една ракета ще ви трябва. А го правят в България нарочно, за да може да свикнете с мисълта, че убивате руснаци. Ще ви вързват с кръв.

    21:07 30.08.2025

  • 41 контрол над раждаемостта

    0 0 Отговор
    И какво решение предлагате? Да върнат Ергенския данък. Навремето всички го плащахме. Плащаха ги и тези от предприятията за инвалиди. Къде отиваха тези пари. Трябва да се реши проблема с малцинствата навсякъде в Света не само при нас. Модерния човек му е най малкия проблем поколението. Първо иска да направи кариера и чак тогава мисли за наследници.

    21:07 30.08.2025

