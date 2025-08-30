Новини
Рила продължава да гори

Рила продължава да гори

30 Август, 2025 15:43 391 5

В борбата с огнената стихия се включи и хеликоптер на Военновъздушните сили,

Пожарът в планината Рила продължава да гори, като засегнатата територия вече доближава 100 декара, съобщи NOVA. Към момента огънят е низов, което забавя скоростта на разпространение на пламъците, но ситуацията остава сериозна.

Във високите части на планината внезапните и силни пориви на вятъра създават значителни рискове за усложняване на обстановката. На място работят над 100 души - служители на Национален парк "Рила", пожарникари и горски служители.

В борбата с огнената стихия се включи и хеликоптер на Военновъздушните сили, който облива с вода по-труднодостъпните райони, обхванати от пламъците.

Противопожарните екипи продължават усилената работа по ограничаване на разпространението на огъня, като ситуацията се следи непрекъснато поради опасността от промяна на посоката на вятъра.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оспри

    2 1 Отговор
    Рила продължава да гори,България също. Нема вОда. У Плевен също.

    15:45 30.08.2025

  • 2 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    1 1 Отговор
    Урсула пристига утре в България 😁

    15:46 30.08.2025

  • 3 щурецъ

    1 2 Отговор
    Тя пристига,ама няма да гаси пожари,а ще ги пали.

    15:55 30.08.2025

  • 4 1488

    1 1 Отговор
    нека целия рускотурски коптор изгори

    16:02 30.08.2025

  • 5 Пипи

    2 0 Отговор
    Викайте главният маркучодържател Б.Барцелонски. Той може всичко, знае всичко. Щото вода нема, техника нема, фърчила нема. Но у шкафчето кюлчета ИМА.......Ма то при него България е цъфнала и вързала. Апропо, да вземе и другият многознайко Магнитския. Да гасят пожара двамцата.

    16:09 30.08.2025

