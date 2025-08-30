Пожарът в планината Рила продължава да гори, като засегнатата територия вече доближава 100 декара, съобщи NOVA. Към момента огънят е низов, което забавя скоростта на разпространение на пламъците, но ситуацията остава сериозна.
Във високите части на планината внезапните и силни пориви на вятъра създават значителни рискове за усложняване на обстановката. На място работят над 100 души - служители на Национален парк "Рила", пожарникари и горски служители.
В борбата с огнената стихия се включи и хеликоптер на Военновъздушните сили, който облива с вода по-труднодостъпните райони, обхванати от пламъците.
Противопожарните екипи продължават усилената работа по ограничаване на разпространението на огъня, като ситуацията се следи непрекъснато поради опасността от промяна на посоката на вятъра.
