Има загинал в катастрофата край Враца

Турски гражданин, водач на автомобил, е загинал при катастрофа тази сутрин, станала на международен път Е79 в участъка преди входа на Враца, казаха от Областната дирекция на МВР, предаде БТА.
Първоначалните данни са, че лекият автомобил се е блъснал в тир, а причината тепърва се изяснява.
Двама души са приети в Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" във Враца с тежки травми, добавиха от полицията. Екипите работят, на мястото на катастрофата.
Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Движението се регулира от екипи на Пътна полиция.
1 Гост
12:29 31.08.2025
2 Варналията
Или е поредната ФЕЙК новина?
Правителството активира хиляди камери за засичане на нарушители,пък те нарушители всеки ден предизвикват катастрофи?!?
Коментиран от #4, #6
13:20 31.08.2025
3 Като Гунди
13:24 31.08.2025
4 🦦🦦🦦
До коментар #2 от "Варналията":Там да знаеш е пълно с камери 🤣 Всека кара както си иска, да търсиш не може да видиш 1 катаджия да не говорим през Петрохан колко тираджии минават ще им избодат очите, ама сама КАТ незнаят 🖕
13:25 31.08.2025
5 Никой
13:39 31.08.2025
6 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Варналията":Там няма камери, има проститутки, те са камери. Вместо милицията, циганките прибират парите на нещастниците. Така се изхранват цели села.
13:40 31.08.2025