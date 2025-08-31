Новини
Има загинал в катастрофата край Враца

31 Август, 2025 12:20 1 030 6

Временно е ограничено движението на главния път Е79 в района и в двете посоки

Има загинал в катастрофата край Враца - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Турски гражданин, водач на автомобил, е загинал при катастрофа тази сутрин, станала на международен път Е79 в участъка преди входа на Враца, казаха от Областната дирекция на МВР, предаде БТА.

Първоначалните данни са, че лекият автомобил се е блъснал в тир, а причината тепърва се изяснява.

Двама души са приети в Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" във Враца с тежки травми, добавиха от полицията. Екипите работят, на мястото на катастрофата.

Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Движението се регулира от екипи на Пътна полиция.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    10 0 Отговор
    Значи е бил турчин бързащ за Дойчленд, спят по отбивките, цели пътнически бусове, като животни и правят боклуци.

    12:29 31.08.2025

  • 2 Варналията

    0 0 Отговор
    Е защо се е получило това?
    Или е поредната ФЕЙК новина?
    Правителството активира хиляди камери за засичане на нарушители,пък те нарушители всеки ден предизвикват катастрофи?!?

    Коментиран от #4, #6

    13:20 31.08.2025

  • 3 Като Гунди

    0 0 Отговор
    Кара бързо и в камион.

    13:24 31.08.2025

  • 4 🦦🦦🦦

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Варналията":

    Там да знаеш е пълно с камери 🤣 Всека кара както си иска, да търсиш не може да видиш 1 катаджия да не говорим през Петрохан колко тираджии минават ще им избодат очите, ама сама КАТ незнаят 🖕

    13:25 31.08.2025

  • 5 Никой

    0 0 Отговор
    Необмислена маневра - едва ли щеше да стане - ако спазваха правилата. Тръгнал е да изпреварва.

    13:39 31.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Варналията":

    Там няма камери, има проститутки, те са камери. Вместо милицията, циганките прибират парите на нещастниците. Така се изхранват цели села.

    13:40 31.08.2025

