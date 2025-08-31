Новини
Половин София остава без топла вода за 9 дни

31 Август, 2025 13:40 1 799 35

Причината е планов ремонт на съоръжения

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Планов ремонт ще остави десетки хиляди столичани без топлоподаване в началото на месец септември.
В периода от 01:00 часа на 1 септември до 23:59 часа на 9 септември, съобщава БГНЕС.

Без топлоподаване ще бъдат абонатите на „Топлофикация София“ в кварталите:
ж.к. „Христо Смирненски“, кв. „Гео Милев“, кв. „Изток“, кв. „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ж.к. “Младост 1, 1А, 2, 3, 4“, кв. „Мусагеница“, кв. „Полигона“, кв. „Студентски град“, кв. „Витоша“, кв. „Малинова долина“, ж.к. „Дървеница“, ж.к. „Дружба 1 и 2“, кв. „Хладилника“, част от кв. „Лозенец“: в карето между ул. „Филип Кутев“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Арх. Йордан Миланов“, ул. „Борова гора“, ул. „Митрополит Кирил Видински“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Миджур“, ул. „Крум Попов“, бул. „Арсеналски“, ул. „Богатица“, ул. „Кожух планина“, Южен парк, ул. „Козяк“ и ул. „Емилиян Станев“, Университетска болница „Лозенец“ (Правителствена болница), Посолство на САЩ, част от кв. „Яворов“: в карето между бул. „Михай Еминеску“, бул. „Цариградско шосе“ ул „Александър Жендов“ и бул. „Шипченски проход“, „Промишлен район – Гара Искър“, Комплекс „Враня“- БАН и НИМХ, ОП „Зоологическа градина - София”.

Топлоподаването ще бъде преустановено заради плановия ремонт на ТР „София Изток“ в топлоизточника и топлопреносната мрежа.

Ремонтът е част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата.

Ще се подмени амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2025/2026 г.


