Военни и днес помагат в гасенето на пожара в Рила

Военнослужещи от Сухопътните войски и днес помагат в борбата с големия пожар в Рила.
Това е третият пореден ден, в който те се включват в гасенето на огъня над село Горно Осеново, на територията на Национален парк „Рила“.
На място са 20 военни от 3-ти механизиран батальон в Благоевград, част от Трето бригадно командване.
Те действат рамо до рамо с пожарникари и горски служители, а ръководител на групата е старши лейтенант Иван Дуков.
Въпреки проливния дъжд през нощта, пожарът все още не е потушен. Днес гасенето е съсредоточено в участъци с горящи сухи дървета, храсти и клони. В субалпийския пояс, в посока върховете Капатник и Скачковец, сухата трева е изгасена. Екипите са разпределени на две основни групи, по периферията, за да не се допуска разпространението.
Пожарът в националния парк избухна преди дни, на 28 август, над село Горно Осеново. В следващите няколко дни той прогресивно се разрастна, като в гасенето се включиха военни с хеликоптер.
1 Приказки от Шипковия храст
14:12 31.08.2025
2 Да е по–точно
помагат с голи ръце.....
14:21 31.08.2025
3 Винету
14:22 31.08.2025
4 Шланг
14:41 31.08.2025
5 Взимат пари от Арабия и Индиите
Убиват цяла Европа с цигани,Араби и Украински бандити,това са ударните групи на полициите!
15:18 31.08.2025