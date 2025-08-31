Новини
България »
Военни и днес помагат в гасенето на пожара в Рила

Военни и днес помагат в гасенето на пожара в Рила

31 Август, 2025 14:10 617 5

  • рила-
  • пожар

Пожарът в националния парк избухна преди дни, на 28 август, над село Горно Осеново

Военни и днес помагат в гасенето на пожара в Рила - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военнослужещи от Сухопътните войски и днес помагат в борбата с големия пожар в Рила.

Това е третият пореден ден, в който те се включват в гасенето на огъня над село Горно Осеново, на територията на Национален парк „Рила“.

На място са 20 военни от 3-ти механизиран батальон в Благоевград, част от Трето бригадно командване.

Те действат рамо до рамо с пожарникари и горски служители, а ръководител на групата е старши лейтенант Иван Дуков.

Въпреки проливния дъжд през нощта, пожарът все още не е потушен. Днес гасенето е съсредоточено в участъци с горящи сухи дървета, храсти и клони. В субалпийския пояс, в посока върховете Капатник и Скачковец, сухата трева е изгасена. Екипите са разпределени на две основни групи, по периферията, за да не се допуска разпространението.

Пожарът в националния парк избухна преди дни, на 28 август, над село Горно Осеново. В следващите няколко дни той прогресивно се разрастна, като в гасенето се включиха военни с хеликоптер.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Приказки от Шипковия храст

    0 1 Отговор
    Помагат те ще им пратят извънредни сигурно.

    14:12 31.08.2025

  • 2 Да е по–точно

    0 0 Отговор
    Пишете една рота военни
    помагат с голи ръце.....

    14:21 31.08.2025

  • 3 Винету

    0 1 Отговор
    Помагат да доизгори каквото трябва. Затова съм ги пратил.

    14:22 31.08.2025

  • 4 Шланг

    0 0 Отговор
    Важното е, че баш пожарникаря Боко Тиквича, си седи у къщи на климатика и ви гледа сеира

    14:41 31.08.2025

  • 5 Взимат пари от Арабия и Индиите

    0 0 Отговор
    Полицията на Европейския Съюз избива бяло население чрез различни методи!
    Убиват цяла Европа с цигани,Араби и Украински бандити,това са ударните групи на полициите!

    15:18 31.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове