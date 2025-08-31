Турски гражданин e починал на ГКПП „Капитан Андреево“ заради забавена линейка

Турският гражданин, получил инфаркт в буферната зона на ГКПП „Капитан Андреево“, е починал, съобщи бТВ.
Това съобщават турски медии и коментарите са, че мъжът не е имал шанс да бъде спасен заради бюрократични пречки от страна на българските власти.
Твърди се, че турската линейка е чакала около 20 минути, за да получи от българските власти за влизане в буферната зона, за да помогне на пациента, но разрешението не е било одобрено.
По-късно на мястото пристигнала българска линейка и откарала пациента в болницата в Свиленград.
Въпреки опитите на лекарите Шеместин Тан починал, тъй като се е забавила интервенцията, която при инфаркт е критично важна в първите минути.
В последната седмица на август трафикът от Турция към България на ГКППП „Капитан Андреево“ е изключително интензивен и се чака по 3-4 часа.
Причината е, че в този период много турски граждани, които живеят в Западна Европа, се прибират след ваканцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #9
16:14 31.08.2025
2 Перо
16:17 31.08.2025
3 Шопо
Още некролози ще публикувате ли ?
16:22 31.08.2025
4 Важно е
Коментиран от #6
16:22 31.08.2025
5 За това
16:24 31.08.2025
6 Госъ
До коментар #4 от "Важно е":И така и не е така .. Защото потрябва ли ти доктор болница лечение операция… Много ще плащаш.. Ще кажете ами и като имам здравни пак плащам Така е обаче разликата ще е голяма ..
16:30 31.08.2025
7 Мдаааа
16:35 31.08.2025
8 1488
16:38 31.08.2025
9 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Яшар":Прав си България няма място в ЕС
Референдум за ЕС и НАТО
16:42 31.08.2025
10 Руснаков
16:45 31.08.2025
11 Мими Кучева🐕
16:45 31.08.2025
12 КРАЙНО ВРЕМЕ Е!
16:48 31.08.2025