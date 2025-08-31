Новини
Турски гражданин e починал на ГКПП „Капитан Андреево“ заради забавена линейка

31 Август, 2025 16:12 775 12

Медии в Турция пишат, че е виновна бюрокрацията на българската граница

Турски гражданин e починал на ГКПП „Капитан Андреево“ заради забавена линейка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Турският гражданин, получил инфаркт в буферната зона на ГКПП „Капитан Андреево“, е починал, съобщи бТВ.

Това съобщават турски медии и коментарите са, че мъжът не е имал шанс да бъде спасен заради бюрократични пречки от страна на българските власти.

Твърди се, че турската линейка е чакала около 20 минути, за да получи от българските власти за влизане в буферната зона, за да помогне на пациента, но разрешението не е било одобрено.

По-късно на мястото пристигнала българска линейка и откарала пациента в болницата в Свиленград.

Въпреки опитите на лекарите Шеместин Тан починал, тъй като се е забавила интервенцията, която при инфаркт е критично важна в първите минути.

В последната седмица на август трафикът от Турция към България на ГКППП „Капитан Андреево“ е изключително интензивен и се чака по 3-4 часа.

Причината е, че в този период много турски граждани, които живеят в Западна Европа, се прибират след ваканцията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    20 5 Отговор
    България е страна държава ,тя дори убива ...кой ли я прие в ЕС като не може една линейка да прати на болен

    Коментиран от #9

    16:14 31.08.2025

  • 2 Перо

    16 2 Отговор
    Цялото ни здравеопазване е такова!

    16:17 31.08.2025

  • 3 Шопо

    3 8 Отговор
    Един турчин по малко, голема работа.
    Още некролози ще публикувате ли ?

    16:22 31.08.2025

  • 4 Важно е

    8 2 Отговор
    Потребителската такса да е 11 лева и да си плащаш всичко...ей затова съм здравноНЕосигурен и не смятам даде осигурявам да ги крадат бълъците

    Коментиран от #6

    16:22 31.08.2025

  • 5 За това

    6 0 Отговор
    За гурбетчии те от дойча е по здравословно да преминат през йоннанистан(Гърция)

    16:24 31.08.2025

  • 6 Госъ

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Важно е":

    И така и не е така .. Защото потрябва ли ти доктор болница лечение операция… Много ще плащаш.. Ще кажете ами и като имам здравни пак плащам Така е обаче разликата ще е голяма ..

    16:30 31.08.2025

  • 7 Мдаааа

    2 0 Отговор
    ТЕЗИ "ГРАЖДАНИ "КОЛКО НАРОД ИЗТРЕПАХА КАРАЙКИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ПЪТИЩА ? И НИЩО . ГОЛЯМА ДРАМА СЕГА

    16:35 31.08.2025

  • 8 1488

    3 2 Отговор
    ужас дано се оправи човека

    16:38 31.08.2025

  • 9 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Прав си България няма място в ЕС
    Референдум за ЕС и НАТО

    16:42 31.08.2025

  • 10 Руснаков

    2 0 Отговор
    Момци,като си познаваме стоката,какво да коментираш подобен казус..

    16:45 31.08.2025

  • 11 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор
    Дано да се оправи комшията!🤔🦃👍

    16:45 31.08.2025

  • 12 КРАЙНО ВРЕМЕ Е!

    2 0 Отговор
    Крайно време е тези турски гастарбайтери да почнат да пътуват със самолет, а преминаването им през България да се проверява стриктно за платени винетни такси… изобщо турчин ли е…вън не спазват правилата за движение, пътуват преуморени и са истински убийци на пътя

    16:48 31.08.2025

