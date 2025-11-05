Фелдшер е със счупен нос след нападение от близки на пациент

Пребиха медик от Спешния център в Криводол. Фелдшерът е бил нападнат от близки на пациент. Той е с наранявания по главата и лицето. Нападателят е заловен, а в прокуратурата е образувано бързо производство. Той е криминално проявен и осъждан, посочиха за "Нова телевизия" от полицията.
„Отидохме на адреса, прегледах пациента и му обясних, че е с грип. Направих му инжекция и си тръгнахме. След това близките му са позвънели отново и се върнахме на адрес. Казах му да тръгне с нас щом не се чувство добре. Жена му искаше да се качи в линейката, но ѝ казах, че е забранено. Мъжът не беше толкова зле. В този момент дойде брат му и ме удари два пъти. Счупи ми носът. 20 секунди не знаех къде се намирам”, обясни Валентин Йотов. Той поясни, че си е извадил медицинско и ще съди нападателя.
Колеги на Валентин споделиха, че вербалната агресия при тях е ежедневна, но неведнъж се е стигало и до физическа саморазправа.
Медиците се оплакват и от това, че в града полицейско районно липсва и няма към кого да се обърнат за помощ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НИТО УЧЕЩИ, НИТО РАБОТЕЩИ
ЗНАЕЩИ САМО ДА БИЯТ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИ!
08:12 05.11.2025
2 щурецъ
08:16 05.11.2025
3 ООрана държава
Коментиран от #10
08:17 05.11.2025
4 Наблюдател
08:19 05.11.2025
5 Крум
08:19 05.11.2025
6 Трол
08:21 05.11.2025
7 Латвия,
08:29 05.11.2025
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
раздават "правосъдие", защото знаят, че никой няма да ги накаже...
08:29 05.11.2025
9 Механик
п.п.
Роднините му, също.
08:35 05.11.2025
10 Яко
До коментар #3 от "ООрана държава":Ти за колко ще бачкаш нощни дежурства и да ти разбиват носа
08:36 05.11.2025
11 гдфгфдг
08:43 05.11.2025
12 възпитание
Коментиран от #13
08:47 05.11.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #12 от "възпитание":КОЙ ДА ГИ "ВРАЗУМИ" ????
КАТО ТЕ И МИЛИЦИОНЕРИТЕ СА ПОД "КРИЛЦАТА" НА СЛАНИНАТА ПЕЙО.СКИ И БОЙО ТЪПОТО.
08:54 05.11.2025