Фелдшер е със счупен нос след нападение от близки на пациент

Фелдшер е със счупен нос след нападение от близки на пациент

5 Ноември, 2025 08:09

Медиците се оплакват и от това, че в града полицейско районно липсва и няма към кого да се обърнат за помощ

Фелдшер е със счупен нос след нападение от близки на пациент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Пребиха медик от Спешния център в Криводол. Фелдшерът е бил нападнат от близки на пациент. Той е с наранявания по главата и лицето. Нападателят е заловен, а в прокуратурата е образувано бързо производство. Той е криминално проявен и осъждан, посочиха за "Нова телевизия" от полицията.

Отидохме на адреса, прегледах пациента и му обясних, че е с грип. Направих му инжекция и си тръгнахме. След това близките му са позвънели отново и се върнахме на адрес. Казах му да тръгне с нас щом не се чувство добре. Жена му искаше да се качи в линейката, но ѝ казах, че е забранено. Мъжът не беше толкова зле. В този момент дойде брат му и ме удари два пъти. Счупи ми носът. 20 секунди не знаех къде се намирам”, обясни Валентин Йотов. Той поясни, че си е извадил медицинско и ще съди нападателя.

Колеги на Валентин споделиха, че вербалната агресия при тях е ежедневна, но неведнъж се е стигало и до физическа саморазправа.

Медиците се оплакват и от това, че в града полицейско районно липсва и няма към кого да се обърнат за помощ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 0 Отговор
    ВЕДНАГА СИРАЙТЕ ПОМОЩИТЕ НА НЕГРАМОТНИТЕ Ц! И! Г! АНИ!
    НИТО УЧЕЩИ, НИТО РАБОТЕЩИ
    ЗНАЕЩИ САМО ДА БИЯТ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИ!

    08:12 05.11.2025

  • 2 щурецъ

    2 6 Отговор
    Пак българска работа! Никаква защита на работещите лица.

    08:16 05.11.2025

  • 3 ООрана държава

    5 5 Отговор
    Обикновенно след такива свади започват да рев за по високи заплати

    Коментиран от #10

    08:17 05.11.2025

  • 4 Наблюдател

    6 4 Отговор
    Време е за Възраждане!

    08:19 05.11.2025

  • 5 Крум

    4 5 Отговор
    Добре са напраеили,всеки който е ползвал услуги на бърза помощ знае колко са компетентни и вежливи. Иначе да им вдигнат заплатите още,да ги направят 1ва група за пенсия и да им дадат по 1 милиционер на линейка. Да им гарантират по 2 седм отпуска на канарите и 2 седм.отпуска на планина в австрия.

    08:19 05.11.2025

  • 6 Трол

    3 1 Отговор
    Крайно време е спешната помощ да бъде закрита и тези изнервени пациенти да се срещнат лице в лице с лекарите в кабинетите.

    08:21 05.11.2025

  • 7 Латвия,

    5 0 Отговор
    Краводерските цигани!

    08:29 05.11.2025

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Мургавите избиратели на Тъпото от Банкя и на Дебелото момче
    раздават "правосъдие", защото знаят, че никой няма да ги накаже...

    08:29 05.11.2025

  • 9 Механик

    1 0 Отговор
    А на бас, че пациента е с тъмна кожа?!
    п.п.
    Роднините му, също.

    08:35 05.11.2025

  • 10 Яко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Ти за колко ще бачкаш нощни дежурства и да ти разбиват носа

    08:36 05.11.2025

  • 11 гдфгфдг

    1 0 Отговор
    Грантовете са подготвили целият ЕС за бъдещо бойно поле между нормални срещу малцинства и мигранти

    08:43 05.11.2025

  • 12 възпитание

    2 0 Отговор
    Циганите само голяма доза бой ги вразумява временно.Затова е нужно периодично и профилактично дози бой,бой,ипак бой.Лекарството е изпитано от векове.Народна медицина.

    Коментиран от #13

    08:47 05.11.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "възпитание":

    КОЙ ДА ГИ "ВРАЗУМИ" ????
    КАТО ТЕ И МИЛИЦИОНЕРИТЕ СА ПОД "КРИЛЦАТА" НА СЛАНИНАТА ПЕЙО.СКИ И БОЙО ТЪПОТО.

    08:54 05.11.2025

