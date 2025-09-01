Новини
Започват сондажи по 11 потенциални водоизточника за Плевен

1 Септември, 2025 07:19, обновена 1 Септември, 2025 06:32 425 4

  • плевен-
  • вода-
  • учебна година

Започват сондажи по 11 потенциални водоизточника за Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Плевен предстои да започнат сондажи по 11 от съществуващите потенциални водоизточника, предаде БНТ.

Днес ще се проведе и среща в общината, на която местната власт и директори ще обсъдят нормалното започване на учебната година на фона на водната криза.

За справяне с безводието в училищата от общината предвиждат поставяне на хидрофорни системи за водоснабдяване. Предстои ВиК-Плевен да достави безвъзмездно хидрофори за училища и болници.

В края на миналата седмица от Регионалното министерство обявиха, че първите реални резултатите от спешните мерки за безводието се очакват през септември.

Нов график влиза в сила от днес за водния режим в Брезник. Това става ясно от информация, качена в сайта на общината.

В сутрешните часове през седмицата вода ще има от 05.30 до 9.00 часа. Вечер водоподаването ще бъде с 1 час по-малко, от 17.30 до 21.00 часа, а не както беше до сега до22.00 часа.

Продължава доставянето на вода за питейно битови нужди на населението чрез водоноски.

През юли в Брезник беше обявено частично бедствено положение заради завишено съдържание на манган в питейната вода.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    а МИНИСТЪР-ПРЕ•••ДАТЕЛЯт си строи хотел
    С ВОДОПАД ‼️‼️‼️

    06:25 01.09.2025

  • 2 Нормално е

    1 0 Отговор
    Тръбите за пренос на вода да са изгнили,по селата направиха канализацията около 1970 г.а в Плевен незнам, но никой не ги е сменял до сега.

    06:43 01.09.2025

  • 3 Иво

    2 0 Отговор
    До сега що спаха??! Но пък май ‘спането’ ни е национален спорт.

    06:46 01.09.2025

  • 4 Механик

    0 0 Отговор
    Далида и Ал. Делон имаха една песен "Пароле, пароле..".
    Та и тука е така- приказки, приказки....

    06:56 01.09.2025

