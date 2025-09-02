Атанас Атанасов: Казусът с контрабандиста Никола Николов – Паскал е оперативна комбинация с политически цели

Зам.-председателят на Народното събрание Атанас Атанасов обяви, че коалицията му ще поиска отстраняване на временно изпълняващия длъжността ръководител на ДАНС.
Поводът – информацията от говорителя на Европейската комисия, че самолетът на председателя Урсула фон дер Лайен е имал проблем с навигационните системи при кацането си в София. По думите му става дума за вероятна хибридна атака от страна на Русия.
„Това е най-важната институция за сигурността в страната. Не може да се ръководи от човек, за когото има съмнения за политическа зависимост“, каза Атанасов в ефира на bTV.
Той добави, че премиерът трябва да свика спешно Съвета по сигурността и да изслуша всички служби. Той призова и за изслушване в парламента.
По думите му от 2001 г. насам българските служби „не полагат усилия“ за противодействие на руските специални служби.
„ДАНС е превърната в почивна станция. Не се работи ефективно, особено срещу държава, която ни е обявила за враг“, заяви той.
Атанасов коментира и и.д. председателя на ДАНС.
„Аз не съм фен на президента, това мисля, че е публично известно, но смятам, че президентът е един от най-информираните хора в държавата. Има изискване в закона за ДАНС, както и в закона за МВР, за главният секретар, тези позиции да се заемат от хора, които са политически неутрални. В конкретния случай явно имат достатъчно данни за това, че този човек, който е предложен от министър-председателя и временно назначен с решение на правителството, е политически зависим“, коментира той.
Атанасов коментира и напрежението около назначаването на ръководители в сектора „Сигурност“. Според него процесът често се превръща в „размяна на заложници“ между институциите.
„Какво се получи с назначаването на главен секретар на МВР. Това на практика беше една ситуация на размяна на заложници. Аз по този начин го оприличих. Ще ми подпишете за шефа на НСО, за да ви подпиша за главният секретар на МВР. Точно това се получи. И не може да бъде такъв бартер и да се случват такива пазарлъци. Именно поради тази причина смятам, че би трябвало премиерът да поиска в парламента изслушване на кандидатите, които предлага за тези позиции, за да може през тази публичност да е известно какви качества се предлагат.“
Делото „Паскал“ и критики към прокуратурата
Генерал Атанасов заяви, че казусът с контрабандиста Никола Николов – Паскал е „оперативна комбинация“ с политически цели.
„В едно изречение се свързват думите контрабанда, Асен Василев и Бойко Рашков. Това е направено умишлено“, посочи той.
По думите му подобни канали за контрабанда не могат да съществуват 30 години без покровителство от високо ниво.
Атанасов потвърди, че коалицията му подготвя вот на недоверие срещу правителството.
„Мнозинството изглежда стабилно. Нашата цел е да осветим дефектите в управлението. Премиерът Росен Желязков е „сламен човек“, изпълняващ решения, взети в паралелен център на власт – ГЕРБ и ДПС - Ново начало“, каза той.
1 Дрънчи
09:35 02.09.2025
2 Ама
09:36 02.09.2025
3 Майора
09:39 02.09.2025
4 ФЕЙК
09:39 02.09.2025
5 провинциалист
09:39 02.09.2025
6 Танц
09:41 02.09.2025
7 Кога
09:43 02.09.2025
8 Георги
09:44 02.09.2025
9 Някой
09:50 02.09.2025
10 Кит
Тия гении още не могат да стоплят, че всяка мащабна публична изява на това живково недоразумение сваля рейтинга на ОПГ-то с 0,1%...
И така до санитарния минимум, населен от шарани, налапващи кукички със стръв от празни приказки!
😂😂😂
09:50 02.09.2025
11 стоян георгиев
09:50 02.09.2025
12 ДС кадър
09:54 02.09.2025
13 Жан Ив Кусто
Никога не съм виждал такава, сигурно е нов вид или мутация.
09:55 02.09.2025
14 Боруна Лом
09:59 02.09.2025
15 така е
10:03 02.09.2025
16 Перо
Коментиран от #19
10:03 02.09.2025
17 Робин Хорсфол
10:05 02.09.2025
18 Да бе , да ?! 🤔
Уеб услугата Flightradar отрече съобщенията за повреда в GPS системата на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия "
Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал добро сигнално качество от излитането до кацането“, съобщиха от службата в социалната мрежа X.
Те също така отрекоха и информацията, че полетът е обикалял един час над летището, като отбелязаха, че е закъснял едва с 10 минути.
/ Всичко е постановка на английските мисирки и софийските ибри.ци !
Коментиран от #22
10:05 02.09.2025
19 Тиква
До коментар #16 от "Перо":Аа, моля, моля, ние паркетните генерали сме по, по, най и се ръководим от правилото:
Колкото си по-некомпетентен, толкова си по-напорист в изказванията си и винаги по "големи" теми. Първо правило на бездарния кариерист.
10:09 02.09.2025
20 Хасковски каунь
Назначиха го шеф на ВГУ без хабер да си няма как се работи там
10:11 02.09.2025
21 танас танасов е комбинация от кафявото
10:11 02.09.2025
22 Баце
До коментар #18 от "Да бе , да ?! 🤔":Аз докато не чуя мнението на Ристо Грозния не вярвам на никого.
10:12 02.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хасковски каунь
Коментиран от #27
10:22 02.09.2025
25 Пълен смях
10:23 02.09.2025
26 Хахах
10:27 02.09.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #24 от "Хасковски каунь":А как взе ВИШУ🤔❗
Тати (ДС) помоли водещия офицер да уреди некадърното синче...
И Наскуту влезе " ПОРЪЧКА НА ДС и БКП"‼️
10:28 02.09.2025
28 Читател
10:38 02.09.2025
29 Мафията фабрикува Паск(вили)ал
10:41 02.09.2025
30 дедо
10:45 02.09.2025
31 ТУ ТУУУУУ
10:49 02.09.2025
32 ТАНАСОВ
10:51 02.09.2025