Атанас Атанасов: Казусът с контрабандиста Никола Николов – Паскал е оперативна комбинация с политически цели

2 Септември, 2025 09:33 907 32

"От 2001 г. насам българските служби не полагат усилия за противодействие на руските специални служби. ДАНС е превърната в почивна станция. Не се работи ефективно, особено срещу държава, която ни е обявила за враг“, заяви ген. Атанасов

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Зам.-председателят на Народното събрание Атанас Атанасов обяви, че коалицията му ще поиска отстраняване на временно изпълняващия длъжността ръководител на ДАНС.
Поводът – информацията от говорителя на Европейската комисия, че самолетът на председателя Урсула фон дер Лайен е имал проблем с навигационните системи при кацането си в София. По думите му става дума за вероятна хибридна атака от страна на Русия.

„Това е най-важната институция за сигурността в страната. Не може да се ръководи от човек, за когото има съмнения за политическа зависимост“, каза Атанасов в ефира на bTV.

Той добави, че премиерът трябва да свика спешно Съвета по сигурността и да изслуша всички служби. Той призова и за изслушване в парламента.

По думите му от 2001 г. насам българските служби „не полагат усилия“ за противодействие на руските специални служби.
„ДАНС е превърната в почивна станция. Не се работи ефективно, особено срещу държава, която ни е обявила за враг“, заяви той.

Атанасов коментира и и.д. председателя на ДАНС.

„Аз не съм фен на президента, това мисля, че е публично известно, но смятам, че президентът е един от най-информираните хора в държавата. Има изискване в закона за ДАНС, както и в закона за МВР, за главният секретар, тези позиции да се заемат от хора, които са политически неутрални. В конкретния случай явно имат достатъчно данни за това, че този човек, който е предложен от министър-председателя и временно назначен с решение на правителството, е политически зависим“, коментира той.
Атанасов коментира и напрежението около назначаването на ръководители в сектора „Сигурност“. Според него процесът често се превръща в „размяна на заложници“ между институциите.

„Какво се получи с назначаването на главен секретар на МВР. Това на практика беше една ситуация на размяна на заложници. Аз по този начин го оприличих. Ще ми подпишете за шефа на НСО, за да ви подпиша за главният секретар на МВР. Точно това се получи. И не може да бъде такъв бартер и да се случват такива пазарлъци. Именно поради тази причина смятам, че би трябвало премиерът да поиска в парламента изслушване на кандидатите, които предлага за тези позиции, за да може през тази публичност да е известно какви качества се предлагат.

Делото „Паскал“ и критики към прокуратурата

Генерал Атанасов заяви, че казусът с контрабандиста Никола Николов – Паскал е „оперативна комбинация“ с политически цели.
„В едно изречение се свързват думите контрабанда, Асен Василев и Бойко Рашков. Това е направено умишлено“, посочи той.

По думите му подобни канали за контрабанда не могат да съществуват 30 години без покровителство от високо ниво.

Атанасов потвърди, че коалицията му подготвя вот на недоверие срещу правителството.

„Мнозинството изглежда стабилно. Нашата цел е да осветим дефектите в управлението. Премиерът Росен Желязков е „сламен човек“, изпълняващ решения, взети в паралелен център на власт – ГЕРБ и ДПС - Ново начало“, каза той.


  • 1 Дрънчи

    15 0 Отговор
    на тенекия !

    09:35 02.09.2025

  • 2 Ама

    17 0 Отговор
    Флайрадарът каза, че българите и Урсула водят хибридна информационна война срещу Русия и Тагаренко и женерал Гном са изпълнители!

    09:36 02.09.2025

  • 3 Майора

    15 0 Отговор
    Ало ген.Гном , нима е лъжа че станахте Партия на кеша и пудела с пачките , заради което просто Киро подаде оставка!Нямасмисъл от повече коментари!

    09:39 02.09.2025

  • 4 ФЕЙК

    17 1 Отговор
    ГИГАНТ на ръст и ТИТАН на делиорманската мисъл!

    09:39 02.09.2025

  • 5 провинциалист

    16 1 Отговор
    Всички изказвания на този да се считат за нищожни. Особено след вчерашното фиаско.

    09:39 02.09.2025

  • 6 Танц

    18 0 Отговор
    Глупостите на това говедо край нямат!

    09:41 02.09.2025

  • 7 Кога

    5 2 Отговор
    Герберските Паскали, КОГА ?

    09:43 02.09.2025

  • 8 Георги

    14 0 Отговор
    тоя гном ще се извини ли, пе вчера почти обяви война на Русия, а днес се оказа, че с полета на урсулата не е имало никакви проблеми.

    09:44 02.09.2025

  • 9 Някой

    9 0 Отговор
    Пък аз си помислих, че генералчето-жабок пак ще намеси Русия. Я Паскал ще се окаже, че е Баширов под прикритие, я Путин лично е сготвил милите невинни "демократични" сили у нас.

    09:50 02.09.2025

  • 10 Кит

    6 0 Отговор
    Микрогенералът е тест за интелигентността в ППДС.
    Тия гении още не могат да стоплят, че всяка мащабна публична изява на това живково недоразумение сваля рейтинга на ОПГ-то с 0,1%...
    И така до санитарния минимум, населен от шарани, налапващи кукички със стръв от празни приказки!

    😂😂😂

    09:50 02.09.2025

  • 11 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Само за постове мислят и говорят.

    09:50 02.09.2025

  • 12 ДС кадър

    5 0 Отговор
    Точно както ти правеше по времето на драгалевския кюмюр.

    09:54 02.09.2025

  • 13 Жан Ив Кусто

    5 0 Отговор
    Каква е тази странна малка дълбоководна риба?
    Никога не съм виждал такава, сигурно е нов вид или мутация.

    09:55 02.09.2025

  • 14 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    МАЛЪК,ЗЛОБЕН НЕДОРАСЛЯК! ДАНО ЧЕТЕШ КОМЕНТАРИТЕ,ЗА ДА ВИДИШ КОЛКО СИ ЖАЛЪК ГНОМ!

    09:59 02.09.2025

  • 15 така е

    0 0 Отговор
    щом е с прякор . освен кметовете и директор , началник , лекар , финансист са политици . свързаността досега се замиташе поради страх . генерал танев беше русофоб . 169 обвинения . то и сега е така в вма . краднат а партията я крият . канала на митичния и крадлив паскал е балон . конкуренцията при контрабандата и мигрантите е смъртоносна . за 3 месеца разбиха поне 20 схеми . а щом 2 са с рак , какво говори . мръсен е въздуха . прахови частици .

    10:03 02.09.2025

  • 16 Перо

    6 0 Отговор
    Тоя охлюв си е въобразил, че разбира нещо от национална сигурност, сигурно за това са го учили в ПЖИ! Мисли, че като е бил измислено “политическо” назначение като куфар със слугинажна цел, от Драгалевския лаборант, има понятие от ДАНС. За да има разбиране трябва да е завършил такъв специализиран ВУЗ, специализация и да си е минал по кариерната стълбица, а не “генерал” от партийни воиски-СДС, без да е бил и лейтенант!

    Коментиран от #19

    10:03 02.09.2025

  • 17 Робин Хорсфол

    4 0 Отговор
    Кажи, бе професор, кажи за GPS-а? Май всички неща дето избълва няма нищо вярно а?

    10:05 02.09.2025

  • 18 Да бе , да ?! 🤔

    4 0 Отговор
    Flightradar проговори за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен над Пловдив, GPS системата била...
    Уеб услугата Flightradar отрече съобщенията за повреда в GPS системата на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия "

    Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал добро сигнално качество от излитането до кацането“, съобщиха от службата в социалната мрежа X.
    Те също така отрекоха и информацията, че полетът е обикалял един час над летището, като отбелязаха, че е закъснял едва с 10 минути.

    / Всичко е постановка на английските мисирки и софийските ибри.ци !

    Коментиран от #22

    10:05 02.09.2025

  • 19 Тиква

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    Аа, моля, моля, ние паркетните генерали сме по, по, най и се ръководим от правилото:
    Колкото си по-некомпетентен, толкова си по-напорист в изказванията си и винаги по "големи" теми. Първо правило на бездарния кариерист.

    10:09 02.09.2025

  • 20 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Тоя се прави на велик оперативен работник от сигурността , но е работил като делиормански адвокатин.
    Назначиха го шеф на ВГУ без хабер да си няма как се работи там

    10:11 02.09.2025

  • 21 танас танасов е комбинация от кафявото

    4 0 Отговор
    на бойко и блеевски + техните шайки от червени ороди ! горния е обикновен найлар !

    10:11 02.09.2025

  • 22 Баце

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да бе , да ?! 🤔":

    Аз докато не чуя мнението на Ристо Грозния не вярвам на никого.

    10:12 02.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Що си не гледа пенсията ами фърля къчове за неизвестни за него неща. Беше делиормански адвокатин когато Паскал фкарваше качакчийската замравени бройлери от Турция

    Коментиран от #27

    10:22 02.09.2025

  • 25 Пълен смях

    3 0 Отговор
    Точно така, ако работише щяхте всички да сте в панделата!

    10:23 02.09.2025

  • 26 Хахах

    1 0 Отговор
    Този пеотивенХаяско по спешност в лудницата!!!

    10:27 02.09.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хасковски каунь":

    А как взе ВИШУ🤔❗
    Тати (ДС) помоли водещия офицер да уреди некадърното синче...
    И Наскуту влезе " ПОРЪЧКА НА ДС и БКП"‼️

    10:28 02.09.2025

  • 28 Читател

    0 0 Отговор
    Пудели, пачки, скутове, мазни кафета, ченгесарски партенки за масова употреба. Целта е да се окалят хората които пречат на мафиотските схеми.

    10:38 02.09.2025

  • 29 Мафията фабрикува Паск(вили)ал

    1 1 Отговор
    За да има съмнения за ПП-ДБ, че има нещо не редно е измислена този пасквил с Паскал! Мафията Гроб и ДПС Пеевски искат кажат да ние се занимаваме с със всякаква контрабанда, ама и опонентите не са цвете за мирисане! Да ние сме боклуци, ама и те не са по различни! За това по - добре всичко да си продължи както е било

    10:41 02.09.2025

  • 30 дедо

    0 1 Отговор
    този пак ли се изцвъка?

    10:45 02.09.2025

  • 31 ТУ ТУУУУУ

    0 0 Отговор
    „Има понякога полицаи, обикалят в циганската махала, но защо не са в затвора тези хора, а се разхождат на свобода и си продават наркотиците”, пита почерненият баща. Според него има чадър над дилърите. Поро, както е прякорът на мъжа, когото обвинява за смъртта на сина си, слагал фентанил в марихуаната, за да прави по-зависими пушещите. Това твърди Христов.

    10:49 02.09.2025

  • 32 ТАНАСОВ

    1 0 Отговор
    Е ЗАМЕСТВАЩ НА ЦВЪКИ И СЪЩО ЛЕКУВА ЗАПЕК - ДОРИ БИЛ ,,ГЕНЕРАЛ" .............. ТОЯ БОКЛУК !

    10:51 02.09.2025

