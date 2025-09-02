Пенсионер стреля с газов пистолет по врата на съседи в София

68-годишен мъж от София стреля с газов пистолет по входната врата на съседния апартамент и беше задържан от полицията. Инцидентът се случи вчера около 17:00 часа в столичния квартал "Левски-Г", съобщиха от пресцентъра на МВР.
Сигналът беше подаден през телефон 112 в Пето районно управление за мъж, който стреля с газов пистолет, псува и ругае на етажната площадка. Незабавно към адреса бяха насочени полицейски екипи.
Живеещите в блока разказаха пред полицията, че техният съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата. "Когато отворихме да видим какво става, видяхме че държи пистолет и бързо затворихме", споделили те пред служителите.
След това се чули "гърмежи" от етажната площадка. Полицаите установили гилзи от пистолет на мозайката в общото пространство на междуетажната площадка.
След като полицаите потърсили контакт със стрелеца в обитавания от него апартамент, 68-годишният мъж беше установен в жилището си и задържан. Газовият пистолет беше иззет, като се установи, че оръжието не е регистрирано по надлежния ред.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325 от Наказателния кодекс за хулиганство. Материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура, а на задържания е наложена мярка задържане за срок до 72 часа.
Полицията подчертава, че деянието се отличава с изключителен дързост - осъществено е на публично място, в присъствието на други граждани, в светлата част на денонощието.
1 Познавам го
Русофил, пуснат е от Карлуково за домашно лечение.
Коментиран от #3
12:43 02.09.2025
2 Човек
Коментиран от #19
12:44 02.09.2025
3 всички русофили
До коментар #1 от "Познавам го":са за Карлуково!
Коментиран от #18
12:46 02.09.2025
4 Механик
а/ обгазява
б/ гърми (пльока).
И не виждам каква "изключителна дързост" е да пльокаш.
Нещо се мъчите от мухата да направите сензация, май?
12:46 02.09.2025
5 бай Бай
Пуцай куме!
12:47 02.09.2025
6 Никога
12:48 02.09.2025
7 Софийски селянин,
Коментиран от #20
12:48 02.09.2025
8 Когато
12:50 02.09.2025
9 Тая "стрелба" е по- беьопасна
12:59 02.09.2025
10 малко съм объркан
13:04 02.09.2025
11 Ако съседа е нагъл
Един с черено, кожено манто, преди години обстрелва една къща с гранатомети и уби човек, който не му харесваше, та това какво беше? Дързост, цинизъм, разбойничество….. власт?
13:05 02.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 238
13:20 02.09.2025
14 Тома
13:26 02.09.2025
15 таксиджия 🚖
А законно ли е мощна музика денонощно и полоцаите дори не идват да направят забележка!
Коментиран от #21
13:29 02.09.2025
16 Боруна Лом
13:31 02.09.2025
17 с прашка е по опасно
а има и Бола - но то е за напреднали
13:31 02.09.2025
18 Ами
До коментар #3 от "всички русофили":Първо да ви изпишат вас и като се освободи място може и някой русофил да влезе. Само че няма надежда защото психодедните русофоби са опасни за обществото и състоянието е нелечимо.
13:32 02.09.2025
19 Може
До коментар #2 от "Човек":ако имаш пари. Аз затова инвестирах в скъпо жилище в София, за да нямам за съседи пенсионери неандерталци. И не сбърках! Цените на високия клас жилища растат по-бързо от тези на ниския клас жилища
Коментиран от #22
13:32 02.09.2025
20 Ха ха ха
До коментар #7 от "Софийски селянин,":Все повече виждам некадърни да си намерят мъж българин да се женят за черни гъзести негри. Яд ме е да ги гледам.
13:35 02.09.2025
21 Коментар до 15
До коментар #15 от "таксиджия 🚖":не си прав
Отбележи.
Поицаите идват но само да кажат
- съседите отсреща/ до вас / на еди кой си ар.дрес и телефон се оплакват от шума.
Разбираш какво следва ?????
и след това отиват да им купят и цигари и пиене при нужда
13:38 02.09.2025
22 Н. Рударов
До коментар #19 от "Може":Нека ти дойде чалгарка за съседка
Тогава ще видиш
КОН БОБ ЯДЕ ЛИ ?
13:40 02.09.2025
23 Факт
13:53 02.09.2025