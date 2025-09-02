Новини
Пенсионер стреля с газов пистолет по врата на съседи в София

2 Септември, 2025 12:41

Полицията подчертава, че деянието се отличава с изключителен дързост

Пенсионер стреля с газов пистолет по врата на съседи в София - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

68-годишен мъж от София стреля с газов пистолет по входната врата на съседния апартамент и беше задържан от полицията. Инцидентът се случи вчера около 17:00 часа в столичния квартал "Левски-Г", съобщиха от пресцентъра на МВР.

Сигналът беше подаден през телефон 112 в Пето районно управление за мъж, който стреля с газов пистолет, псува и ругае на етажната площадка. Незабавно към адреса бяха насочени полицейски екипи.

Живеещите в блока разказаха пред полицията, че техният съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата. "Когато отворихме да видим какво става, видяхме че държи пистолет и бързо затворихме", споделили те пред служителите.

След това се чули "гърмежи" от етажната площадка. Полицаите установили гилзи от пистолет на мозайката в общото пространство на междуетажната площадка.

След като полицаите потърсили контакт със стрелеца в обитавания от него апартамент, 68-годишният мъж беше установен в жилището си и задържан. Газовият пистолет беше иззет, като се установи, че оръжието не е регистрирано по надлежния ред.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325 от Наказателния кодекс за хулиганство. Материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура, а на задържания е наложена мярка задържане за срок до 72 часа.

Полицията подчертава, че деянието се отличава с изключителен дързост - осъществено е на публично място, в присъствието на други граждани, в светлата част на денонощието.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Познавам го

    7 23 Отговор
    Всеки ден крещи " слава на путин"!
    Русофил, пуснат е от Карлуково за домашно лечение.

    Коментиран от #3

    12:43 02.09.2025

  • 2 Човек

    13 0 Отговор
    не може да си избира комшиите за съжаление !

    Коментиран от #19

    12:44 02.09.2025

  • 3 всички русофили

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Познавам го":

    са за Карлуково!

    Коментиран от #18

    12:46 02.09.2025

  • 4 Механик

    20 1 Отговор
    "Стреля" и "газов пистолет" не се ползват заедно. Стреля се когато нещо се изСТРЕЛВА. С газовия пистолет се:
    а/ обгазява
    б/ гърми (пльока).
    И не виждам каква "изключителна дързост" е да пльокаш.
    Нещо се мъчите от мухата да направите сензация, май?

    12:46 02.09.2025

  • 5 бай Бай

    9 0 Отговор
    За да не остават гилзи - револвер.
    Пуцай куме!

    12:47 02.09.2025

  • 6 Никога

    13 0 Отговор
    Не се закачайте с пенсионер ! В невинното руло вестници които мислите че носи заради кръстословиците най вероятно грижливо е увил винкел !

    12:48 02.09.2025

  • 7 Софийски селянин,

    8 0 Отговор
    Ама и там е пълно с команчи и ромляни,въпреки че българите от които много и от тях в последните поколения са доста мургави ..

    Коментиран от #20

    12:48 02.09.2025

  • 8 Когато

    12 0 Отговор
    е прочел, колко евро ще му е пенсията и не е издържал. Полудел е ...

    12:50 02.09.2025

  • 9 Тая "стрелба" е по- беьопасна

    5 0 Отговор
    От...СТРЕЛБАТА на малолетни келеш чета със ..Пиратки на улицата!

    12:59 02.09.2025

  • 10 малко съм объркан

    6 0 Отговор
    не се разбира от заглавието по вратаТА на съседите или по вратовете на съседите е стрелял човека

    13:04 02.09.2025

  • 11 Ако съседа е нагъл

    7 0 Отговор
    Като моя, бих стреляла с боен пистолет, но не притежавам.
    Един с черено, кожено манто, преди години обстрелва една къща с гранатомети и уби човек, който не му харесваше, та това какво беше? Дързост, цинизъм, разбойничество….. власт?

    13:05 02.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 238

    2 0 Отговор
    Левски зона Гъ... му викаха едно време със "з".

    13:20 02.09.2025

  • 14 Тома

    1 1 Отговор
    А казват че лудите били на изчезване

    13:26 02.09.2025

  • 15 таксиджия 🚖

    7 0 Отговор
    Циганите дънят чалга нон стоп, нормално човека да направи нещо. Какъв е проблемът!? Никой не е пострадал, нито има имуществени вреди.

    А законно ли е мощна музика денонощно и полоцаите дори не идват да направят забележка!

    Коментиран от #21

    13:29 02.09.2025

  • 16 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    НЕ СЕ ЛИ НАУЧИХТЕ,ЧЕ МАКАРОВ Е ВАШИЯТ ПИСТОЛЕТ ЗА РУСКА РОЛЕТКА?

    13:31 02.09.2025

  • 17 с прашка е по опасно

    2 0 Отговор
    В ръцете на можещ прашката е по сериозно оръжие от това пльокало.

    а има и Бола - но то е за напреднали

    13:31 02.09.2025

  • 18 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "всички русофили":

    Първо да ви изпишат вас и като се освободи място може и някой русофил да влезе. Само че няма надежда защото психодедните русофоби са опасни за обществото и състоянието е нелечимо.

    13:32 02.09.2025

  • 19 Може

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Човек":

    ако имаш пари. Аз затова инвестирах в скъпо жилище в София, за да нямам за съседи пенсионери неандерталци. И не сбърках! Цените на високия клас жилища растат по-бързо от тези на ниския клас жилища

    Коментиран от #22

    13:32 02.09.2025

  • 20 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Софийски селянин,":

    Все повече виждам некадърни да си намерят мъж българин да се женят за черни гъзести негри. Яд ме е да ги гледам.

    13:35 02.09.2025

  • 21 Коментар до 15

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "таксиджия 🚖":

    не си прав

    Отбележи.
    Поицаите идват но само да кажат

    - съседите отсреща/ до вас / на еди кой си ар.дрес и телефон се оплакват от шума.
    Разбираш какво следва ?????

    и след това отиват да им купят и цигари и пиене при нужда

    13:38 02.09.2025

  • 22 Н. Рударов

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Може":

    Нека ти дойде чалгарка за съседка

    Тогава ще видиш

    КОН БОБ ЯДЕ ЛИ ?

    13:40 02.09.2025

  • 23 Факт

    0 0 Отговор
    Ако е с халосни значи е подал сигнал защото не са чули звънеца

    13:53 02.09.2025

