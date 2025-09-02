Пенсионер стреля с газов пистолет по врата на съседи в София

68-годишен мъж от София стреля с газов пистолет по входната врата на съседния апартамент и беше задържан от полицията. Инцидентът се случи вчера около 17:00 часа в столичния квартал "Левски-Г", съобщиха от пресцентъра на МВР.

Сигналът беше подаден през телефон 112 в Пето районно управление за мъж, който стреля с газов пистолет, псува и ругае на етажната площадка. Незабавно към адреса бяха насочени полицейски екипи.

Живеещите в блока разказаха пред полицията, че техният съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата. "Когато отворихме да видим какво става, видяхме че държи пистолет и бързо затворихме", споделили те пред служителите.

След това се чули "гърмежи" от етажната площадка. Полицаите установили гилзи от пистолет на мозайката в общото пространство на междуетажната площадка.

След като полицаите потърсили контакт със стрелеца в обитавания от него апартамент, 68-годишният мъж беше установен в жилището си и задържан. Газовият пистолет беше иззет, като се установи, че оръжието не е регистрирано по надлежния ред.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325 от Наказателния кодекс за хулиганство. Материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура, а на задържания е наложена мярка задържане за срок до 72 часа.

Полицията подчертава, че деянието се отличава с изключителен дързост - осъществено е на публично място, в присъствието на други граждани, в светлата част на денонощието.