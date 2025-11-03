Ивайло Мирчев за проекта за Бюджет 2026: Управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса

Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса. Предлага се въвеждане на държавно одобрен софтуер за търговските обекти - СУПТО. Т.е. всички търговски обекти да инсталират за няколко седмици нов софтуер за отчитане на продажбите. Това е абсолютно невъзможно.
Това публикува на страницата си във фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод публикувания от финансовото министерство проект на Бюджет 2026.Ето и още от коментара на Мирчев:
Не мога да повярвам, че МФ счита въвеждането на СУПТО за няколко седмици за реалистична възможност. Целта по-скоро е това да се използва за димка, за да минат другите безумия в този бюджет - вдигане на осигуровките и макс. осигурителен доход, данък дивидент и т.н. Каквато и да е причината за появата на СУПТО, едно е сигурно - ако този бюджет бъде приет, ни чака дългова спирала, спъване на бизнеса по всякакъв начин и атака върху зараждащата се средна класа.
Преди няколко месеца се видя, че актуализацията на касовите апарати не можа да влезе в срок и съответно НАП започнаха да си затварят очите, давайки допълнителни срокове. Особеното обаче е, че един касов апарат се актуализира с помощта на еднократна външна команда и сваляне на фърмуера през облачна услуга, което става автоматично и не изисква пряката намеса на сервизен инженер на място. Касовият апарат е автономна система, която е затворена и се поддържа в точно определен вид според правилата и одобрението на Българския институт по метрология. Там всичко става бързо и по утъпкана технология. И въпреки това имаше трудности, забавяне и продължени срокове.
В същото време СУПТО е много по-разнообразен и се актуализира често спрямо възникналите изисквания за нови процеси и бизнес модели. В този случай имаме един дълъг процес на подготовка, адаптация и одобрение на софтуера спрямо изискванията, необходимо е той да бъде включен в някакъв регистър - съществуващ или нов - и последващото му внедряване, което обаче не може да бъде като при касовите апарати с една команда и актуализация през облака. То може да стане само с помощта на дългосрочен процес на внедряване, който ще отнеме много повече време, усилия и ресурси. В най-добрия случай това е възможно за 12 месеца.
Извънредното изискване за СУПТО се появява докато върви адаптиране на целия този софтуер според изискванията за преминаване в евро. По този начин самата държава поставя фирмите в невъзможност да изпълнят изискванията, а чуждите фирми - в още по-голяма трудност, тъй като едно производствено предприятие с търговски точки или голям ERP софтуер няма възможност за един месец да направи тези промени, да влезе в онзи списък и да ги внедри.
Цялото това нещо поставя бизнеса пред опцията да бъде глобяван поради невъзможността да изпълни тези безумни изисквания. От своя страна изискванията се появяват без време за подготовка на производителите и без предупреждение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иво
22:11 03.11.2025
2 ?????
Къде е авера му?
22:11 03.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мишо
ОТ ГЛАДА ПО-ДОБЪР УЧИТЕЛ НЯМА!
Ще огладнеете и ще поумнеете и има шанс най-накрая да излезете навън и да изгоните свине,тикви и чалгари и да си вземете държавата обратно! Обрана, вярно - ще си платите с глад и мизерия - но пак българска!
22:16 03.11.2025
7 оня с питон.я
22:17 03.11.2025
8 Горски
Държава членка ЕС, излязла с Референдум от ЕС, и неприела евро със специално писмено споразумение.
Държави отказващи членство в ЕС Норвегия, Исландия, Швейцария.
Поводът да ни набутате в Юрошийта, е алчността ви.
Унищожаването на Валутен Борд, за да теглите ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ за 2025 20 милиарда. За 2026 20 милиарда заеми ДЪРЖАВНИ. 40 милиарда лева за 2 години, за да си ПОВИШАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ.
Унишожихте резервната валута на ЕС, БЪЛГАРСКИ ЛЕВ.
Умишлено обезценихте Български Лъв.
Унищожихте Конституцията.
Унищожихте границите.
Вкарахте осъдени мигранти.
А колко струва ЗАКРИВАНЕ РЕАКТОРИ 4-ри, 90 милиарда лева непродаден ток.
А скъп газ на ПП, ДБ с 30-40%? А Концесиите? За 2024 превъоръжаване 10 милиарда лева.
А 7 трилиона План Превъоръжаване на ЕС до 2030 г. А подарен ток за Укр. Молдова, Македония 3 милиарда подарени. А 7 и 8 блок 60 милиарда лева.
22:20 03.11.2025
9 Един
22:23 03.11.2025
10 то пък
22:25 03.11.2025
11 си дзън
През 2026 БГ ще е в свободно падане. Милиционери, прокурори, съдии няма кой
да им изкара тлъстите заплати.
22:28 03.11.2025
12 банкер
22:32 03.11.2025
13 Е тва СУПТО за кой пореден
Факт че бизнеса се съпротивлява и няма никакво намерение да въвежда каквото и да е било.
22:35 03.11.2025
14 Мда
22:35 03.11.2025
15 Мутренските може и да са съгласни
22:37 03.11.2025
16 Фен
22:37 03.11.2025
17 Само да питам
22:50 03.11.2025