Ивайло Мирчев за проекта за Бюджет 2026: Управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса

3 Ноември, 2025 22:06 792 17

  • ивайло мирчев-
  • бюджет 2026-
  • управляващи-
  • пистолет-
  • бизнеса

Ивайло Мирчев за проекта за Бюджет 2026: Управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса. Предлага се въвеждане на държавно одобрен софтуер за търговските обекти - СУПТО. Т.е. всички търговски обекти да инсталират за няколко седмици нов софтуер за отчитане на продажбите. Това е абсолютно невъзможно.

Това публикува на страницата си във фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод публикувания от финансовото министерство проект на Бюджет 2026.Ето и още от коментара на Мирчев:

Не мога да повярвам, че МФ счита въвеждането на СУПТО за няколко седмици за реалистична възможност. Целта по-скоро е това да се използва за димка, за да минат другите безумия в този бюджет - вдигане на осигуровките и макс. осигурителен доход, данък дивидент и т.н. Каквато и да е причината за появата на СУПТО, едно е сигурно - ако този бюджет бъде приет, ни чака дългова спирала, спъване на бизнеса по всякакъв начин и атака върху зараждащата се средна класа.

Преди няколко месеца се видя, че актуализацията на касовите апарати не можа да влезе в срок и съответно НАП започнаха да си затварят очите, давайки допълнителни срокове. Особеното обаче е, че един касов апарат се актуализира с помощта на еднократна външна команда и сваляне на фърмуера през облачна услуга, което става автоматично и не изисква пряката намеса на сервизен инженер на място. Касовият апарат е автономна система, която е затворена и се поддържа в точно определен вид според правилата и одобрението на Българския институт по метрология. Там всичко става бързо и по утъпкана технология. И въпреки това имаше трудности, забавяне и продължени срокове.

В същото време СУПТО е много по-разнообразен и се актуализира често спрямо възникналите изисквания за нови процеси и бизнес модели. В този случай имаме един дълъг процес на подготовка, адаптация и одобрение на софтуера спрямо изискванията, необходимо е той да бъде включен в някакъв регистър - съществуващ или нов - и последващото му внедряване, което обаче не може да бъде като при касовите апарати с една команда и актуализация през облака. То може да стане само с помощта на дългосрочен процес на внедряване, който ще отнеме много повече време, усилия и ресурси. В най-добрия случай това е възможно за 12 месеца.

Извънредното изискване за СУПТО се появява докато върви адаптиране на целия този софтуер според изискванията за преминаване в евро. По този начин самата държава поставя фирмите в невъзможност да изпълнят изискванията, а чуждите фирми - в още по-голяма трудност, тъй като едно производствено предприятие с търговски точки или голям ERP софтуер няма възможност за един месец да направи тези промени, да влезе в онзи списък и да ги внедри.

Цялото това нещо поставя бизнеса пред опцията да бъде глобяван поради невъзможността да изпълни тези безумни изисквания. От своя страна изискванията се появяват без време за подготовка на производителите и без предупреждение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    2 0 Отговор
    Не е пистолет туй дето го опряха...

    22:11 03.11.2025

  • 2 ?????

    5 5 Отговор
    Тоя беше единия десантчик в Росенец на времето.
    Къде е авера му?

    22:11 03.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мишо

    7 1 Отговор
    Нека бе! Нека катастрофира кочината на прасетата!

    ОТ ГЛАДА ПО-ДОБЪР УЧИТЕЛ НЯМА!

    Ще огладнеете и ще поумнеете и има шанс най-накрая да излезете навън и да изгоните свине,тикви и чалгари и да си вземете държавата обратно! Обрана, вярно - ще си платите с глад и мизерия - но пак българска!

    22:16 03.11.2025

  • 7 оня с питон.я

    3 5 Отговор
    на къв се прайш мирчев на умрело куче ли нали селтаците от ппдб искахте еврото

    22:17 03.11.2025

  • 8 Горски

    5 0 Отговор
    Швеция, Дания, Румъния, Унгария, Чехия, Полша.
    Държава членка ЕС, излязла с Референдум от ЕС, и неприела евро със специално писмено споразумение.
    Държави отказващи членство в ЕС Норвегия, Исландия, Швейцария.
    Поводът да ни набутате в Юрошийта, е алчността ви.
    Унищожаването на Валутен Борд, за да теглите ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ за 2025 20 милиарда. За 2026 20 милиарда заеми ДЪРЖАВНИ. 40 милиарда лева за 2 години, за да си ПОВИШАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ.
    Унишожихте резервната валута на ЕС, БЪЛГАРСКИ ЛЕВ.
    Умишлено обезценихте Български Лъв.
    Унищожихте Конституцията.
    Унищожихте границите.
    Вкарахте осъдени мигранти.
    А колко струва ЗАКРИВАНЕ РЕАКТОРИ 4-ри, 90 милиарда лева непродаден ток.
    А скъп газ на ПП, ДБ с 30-40%? А Концесиите? За 2024 превъоръжаване 10 милиарда лева.
    А 7 трилиона План Превъоръжаване на ЕС до 2030 г. А подарен ток за Укр. Молдова, Македония 3 милиарда подарени. А 7 и 8 блок 60 милиарда лева.

    22:20 03.11.2025

  • 9 Един

    3 1 Отговор
    Радвам се! ОКРАДЕТЕ НАРОДА ДО ГОЛО! Само така овцете ще се събудят и ще изметат не само управляващата хунта но цялата евроатланическа фашистка паплач от България!

    22:23 03.11.2025

  • 10 то пък

    2 1 Отговор
    един бизнес...

    22:25 03.11.2025

  • 11 си дзън

    6 0 Отговор
    Управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса и Баце дръпна спусъка.
    През 2026 БГ ще е в свободно падане. Милиционери, прокурори, съдии няма кой
    да им изкара тлъстите заплати.

    22:28 03.11.2025

  • 12 банкер

    0 1 Отговор
    иво,мисля че ти ще си бъдещия премиер или поне някакъв министър,усещам че го искаш безгранично, а и го можеш

    22:32 03.11.2025

  • 13 Е тва СУПТО за кой пореден

    0 0 Отговор
    път го въвеждат и за кой пореден път ще го отложат?
    Факт че бизнеса се съпротивлява и няма никакво намерение да въвежда каквото и да е било.

    22:35 03.11.2025

  • 14 Мда

    3 1 Отговор
    Този е от костовистите, подлога на герб нн.

    22:35 03.11.2025

  • 15 Мутренските може и да са съгласни

    0 0 Отговор
    90 те събраха бизнесите на бившите . Разпределиха територии. Все някак ще си печелят . А оня дето го чукаха с чукче дано се оправи човечето . То и неговия бизнес е бил рисков кат на мутренските .

    22:37 03.11.2025

  • 16 Фен

    1 0 Отговор
    Нема да се плашиш, за Маджо всичко е ОК.

    22:37 03.11.2025

  • 17 Само да питам

    0 0 Отговор
    Одобрените софтуери да не са на фирми, близки до властимащата мафия?

    22:50 03.11.2025

