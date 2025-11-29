Костадинов от Варна: Борисов е един политически пенсионер, когото никой не брои за жив. Решава Пеевски

Председателят на "Възраждане" се срещна с притеснени от предстоящия бюджет варненци. Всички те са собственици на малък и среден бизнес, които са изключително притеснени от поредица заложени в бюджета промени.

Коментирани бяха СУПТО, данък дивидент, вдигането на осигуровките. Костадинов запозна всички с предложенията на “Възраждане” в бюджета и беше категоричен, че политическата организация ще се бори срещу този бюджет не само с предложения и по време на дебатите в парламента, но и с протести.

"Протестите трябва да продължат.", беше категоричен Костадинов. Той каза още, че не само "бюджетът е гръмнал" преди да бъде приет, но и управлението е безкрайно вредно. А за правителството беше категоричен:

"Това е една голям корупционен организъм, който изсмуква като раково образувание нашата държава. Ето защо ние се борим то да подаде оставка", каза Костадинов.

Обсъден беше и непрекъснато увеличаващия се държавен дълг, който обременява всеки български гражданин да го изплаща, сега и в идните поколения. На надеждите на предприемачите, провокирани от това, че Борисов е казал, че ще изтегли бюджета, Костадинов каза:

"Борисов е един политически пенсионер, когото никой не брои за жив. Да, той каза, че ще изтегли бюджета, но не го направи, защото не взима решения сам. Решава Пеевски и точно той забранява на Борисов да изтегли бюджета.", каза Костадинов на отворена среща с предприемачи във Варна.

Той добави, че всичко, което говори лидерът на ГЕРБ, не би трябвало да се взима под внимание, защото то е отчаян опит да покаже, че още е фактор и нещо зависи от него.

Предприемачите споделиха и притесненията си от това, че държавата се е превърнала в репресивен апарат и често институциите са използвани като бухалка, а административната тежест е просто смазваща:

"Всичко ми е изрядно и пак се моля да не влиза никой на проверка, влязат ли - все ще си намерят нещо. Явно така са инструктирани - да мачкат малкия и среден бизнес.", сподели с председателя на “Възраждане” предприемач от Варна.