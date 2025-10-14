19-годишен рани с пистолет 5-годишно дете в Ямбол

19-годишен младеж рани с пистолет 5-годишно дете в Ямбол, съобщиха от полицията.

На 13 октомври до блок 8 в квартал „Зорница“, той е причинил повърхностно нараняване по врата на детето.

Младежът е избягал при реакцията на детето. Установено е, че детето е с охлузва рана.

19-годишният е задържан, като у него е открит въздушен пистолет с гумени сачми.

По случая се води разследване.