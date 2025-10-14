19-годишен рани с пистолет 5-годишно дете в Ямбол

19-годишен младеж рани с пистолет 5-годишно дете в Ямбол, съобщиха от полицията.
На 13 октомври до блок 8 в квартал „Зорница“, той е причинил повърхностно нараняване по врата на детето.
Младежът е избягал при реакцията на детето. Установено е, че детето е с охлузва рана.
19-годишният е задържан, като у него е открит въздушен пистолет с гумени сачми.
По случая се води разследване.
1 1488
баща му е полицай, познах ли ?
Коментиран от #3
12:54 14.10.2025
2 банго васил
12:55 14.10.2025
3 юрист
До коментар #1 от "1488":че защо да няма, нали е пълнолетен?
12:58 14.10.2025