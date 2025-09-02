Караме на сляпо нощем

Шофьори карат изцяло на сляпо нощем заради липсата на хоризонтална маркировка по огромни участъци от шосета и дори магистрали, пише „Телеграф“ след проверка.
Осеви и странични ивици масово липсват по третокласната пътна мрежа и е по-скоро изненада, ако там се намери дори и остатъчна маркировка.
Положението с първи и втори клас пътища обаче не е по-добре. Експеримент по маршрута София - Априлци, Ловешко, през нощта показа, че за целия пробег от близо 200 км по комбинация от всякакъв клас пътища маркировка има по едва около една трета от разстоянието. На места личи средна разделителна ивица. Почти никъде не са поставени крайни линии, а водачите разчитат само на фаровете си, за да се ориентират къде свършва пътят и започва банкетът. Най-шокиращ е фактът, че маркировка няма дори и по втората най-натоварена у нас магистрала - „Хемус“. Проблемът отдавна е посочен от експертите в бранша на пътната безопасност, но положението не се променя вече десетилетия.
„Най-тежко е положението в Северозападна България, където цели участъци сякаш никога не са виждали машина за полагане на маркировка. Първокласната мрежа е в плачевно състояние, а при второкласните и третокласните пътища често няма нито маркировка, нито дори асфалт“, коментира Диана Русинова, шеф на организацията за пътна безопасност „Европейски център за транспортни политики“.
Според нея сигналите за липсваща маркировка са стотици, но нищо не се променя, а държавата не осъществява контрол върху фирмите, натоварени с тази дейност. Критични са областите Плевен, Враца, Монтана и Видин.
„Обяснението на АПИ е все същото – липса на средства. Но как да обясним на близките на загинал в катастрофа, че държавата „нямала пари за маркировка“? Как да очакваме разбиране от хората, когато точно маркировката може да е спасила нечий живот?“, каза Русинова.
Според нея точно днес, когато България вече е в Шенген, Северозападът е ключов транспортен коридор с много натоварен трафик за и от Дунав мост 2. „И вместо да посрещне тези предизвикателства, регионът е оставен с пътища, които не отговарят на нито един стандарт – без маркировка, без знаци, без поддръжка“, каза още експертът. От пътната агенция обясниха за „Телеграф“, че плачевното състояние на маркировката по „Хемус“ е временно явление. След Деня на Съединението на 6 септември е предвидено да стартира ремонт на участъка от изхода на София до село Яна. Отсечката е в недобро състояние, признават от агенцията, откъдето обещават до зимата участъкът да е с нов асфалт и маркировка.
До края на септември пък ще бъде поставена маркировка и по другите участъци от аутобана, обещаха още от АПИ.
Нова маркировка ще има и по първокласния път София - Варна в Ловешко и Севлиевско.
Там липсата на маркировка е заради текущ ремонт, при който се предвижда по цялото продължение на пътя да бъдат поставени гъвкави разделители с цел възпрепятстване на изпреварванията в опасни участъци и превенцията на челни удари. Това трябва да се случи до края на месеца.
„Агенция „Пътна инфраструктура“ възлага с приоритет полагането на маркировка на участъците от републиканската пътна мрежа, на които е приключил основен ремонт, текущо или превантивно поддържане. По отношение участъците, в които не са извършвани ремонти, приоритетно се полага маркировка на отсечките с концентрация на пътнотранспортни произшествия и автомагистралите“, заявиха още от агенцията. Пътната маркировка не е просто естетическа добавка, а има огромна роля за безопасността на движението. Това каза за „Телеграф“ Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.
„Тя подобрява видимостта и има превантивна стойност. Без нея водачите нощем дори и с фарове не могат отдалеч да видят какви завои, виражи и особености предстоят по пътя, което увеличава риска от загуба на контрол над автомобила“, добави експертът. „Но сега е още лято. Представете си какво се случва през есента, когато пътищата са мокри и започнат мъглите. Без маркировка водачите просто карат на сляпо“, поясни Георгиев, според когото липсващата маркировка е една от основните причини за самокатастрофирания с напускане на пътното платно.
„Разбира се, след това катаджиите идват и правят заключението „несъобразена скорост“ и никой не пита АПИ кога за последно там е поставена маркировка“, завърши експертът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:11 02.09.2025
2 обществена поръчка
14:12 02.09.2025
3 Внимание!
Пълно безхаберие на АПИ и управляващата коалиция на далаверите!
Коментиран от #10, #11
14:14 02.09.2025
4 В селата
14:14 02.09.2025
5 е то от джъмбо до яна
14:17 02.09.2025
6 Еххх
14:20 02.09.2025
7 Симо
Факт!! Жалко, но факт.
Кво го мислихме, кво излезе
Коментиран от #12, #14, #24
14:24 02.09.2025
8 Още от
14:26 02.09.2025
9 долу ЕС и сащ
14:27 02.09.2025
10 Внимание!
До коментар #3 от "Внимание!":На този който сложи минус препоръчвам да иде да кара нощем по този път София-Самоков да го видя, пътя ли, ще изтърве по-напред или, ще се удари в падащите камъни и после пак да дойде и честно да сложи минус или плюс!
14:28 02.09.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Внимание!":София - Самоков, приятелю, не е път, никога не е било път, а ИЗПИТАНИЕ което Господ изпраща на грешните люде. И тъй като към Боровец пътува всякаква сган, предимно проститутки, мутри, мутреси, престъпници от всякакъв, вид, род, пол, възраст и прочие, благочестивия наш Господ им изпраща, чрез Тиквата, това изпитание, което кой знае защо е наречено ПЪТ та дано се сетят да се покаят и да влязат в правия път.
Господи помилуй, Амин.
14:29 02.09.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Симо":Буци го чу докато му беше охрана ❗
"Това, което ние построихме,
Вие не можете да го боядисате! "
/Тодор Живков/
14:29 02.09.2025
13 българина
14:29 02.09.2025
14 казваш
До коментар #7 от "Симо":Да върнем робите от Строителни войски? Ама с тях вървят и Граничните войски.
14:31 02.09.2025
15 Сталин
14:36 02.09.2025
16 Стига сте писали глупости,
Коментиран от #19, #21
14:39 02.09.2025
17 Моарейн
Как е? Харесва ли ви? Бананите достатъчно ли са?
Коментиран от #20
14:50 02.09.2025
18 1488
за вас не зная
14:50 02.09.2025
19 ма да
До коментар #16 от "Стига сте писали глупости,":То затова от Европа най-много водачи мрат в България. Щото пътищата ни са направени само за висшисти под 35 годишна възраст.
14:51 02.09.2025
20 червен
До коментар #17 от "Моарейн":Супер са. И мандарините тоже.
14:51 02.09.2025
21 Данко Харсъзина
До коментар #16 от "Стига сте писали глупости,":Зимата дете мое, невинно, наивно и добро, снегът трябва да се чисти. Нещо, което ако трябва да бъдем обективни, Тиквата правеше съвсем съвестно. От както не е на власт Тиквун, никой нищо не чисти и за това рогатия те е оплел в мрежите си и те е въвел в заблуждение. Но милостивия Господ Бог наш взе нещата в свои ръце и в последните години не ни изпраща сняг. Поне не много. Бъдете добри, вярвайте в Бога, независимо дали е християнски, мюсюлмански или някой друг, покайте се, молете се от цялото си сърце и душа, и милостивия Бог може да ви изпрати МАРКИРОВКА.
Амин.
14:54 02.09.2025
22 Васил
14:55 02.09.2025
23 тука е така
14:59 02.09.2025
24 това че толупчо
До коментар #7 от "Симо":му е бил охрана е означава че му е корифей!!! ако беше така щеше да е издигнал държавата в европа много преди да си помислим даже нямаше да продаде заводите за стотинки и да остави хората на улицата по нареждане на запада…! така че недей смесва така лекомислено работите!!!
15:02 02.09.2025
25 Дъмбо Ди
Друго е! Първо данъците ще скочат. После гражданската ще скочи, после и други неща заради уеднаквяване на "стандартите" с ЕС. Има много неща дето ще се повишат ама никой няма да Ви ги спомене. Ще ги усетите!
Коментиран от #26
15:11 02.09.2025
26 много интересно
До коментар #25 от "Дъмбо Ди":Как ли живеят онея два милиона българи мъчейки се по Западна Европа и нито един от нях не иска да си дойде на ефтинкото?
Коментиран от #27
15:15 02.09.2025
27 Дъмбо Ди
До коментар #26 от "много интересно":Връщат се! Не си забелязал! Познати работещи в месокомбинат разказваха, че преди са ползвали безплатна квартира и храна. Сега месокомбината се е отказал да плаща социални придобивки. Квартирата е платена, храна от джоба. Семейството спестява само 700 евро за да ги праща на децата си. Преди казваха, добре е, сега казват, че и у нас може да изкарват толкова пари ако си живеят в собственото жилище.
От автосервиза други се връщат. Шофьори двама пак са вече тук. Семейство готвачи миналия месец се върнаха.
15:24 02.09.2025