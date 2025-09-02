Новини
МОН с предложение: учебният ден да започва по-късно

2 Септември, 2025 16:11 744 13

Идеята няма да влезе в сила от тази учебна година, но започва общественото й обсъждане

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на образованието Красимир Вълчев излезе с предложение - учебният ден да започва по-късно, предаде БНТ.

Идеята няма да влезе в сила от тази учебна година, но започва общественото ѝ обсъждане.

Предложението трябва да се дискутира между училищните ръководства и родителите, а също така да се реши и проблемът с двусменния режим в повечето училища.

От МОН са отправили препоръка към школата да разгледат възможността за по-късно начало на часовете и да проведат обсъждания с родители и учители.

"Смятам, че за момента особено в големите градове такъв тип обучение с по-късно започване е невъзможно да се случи. Учениците в 1-ви клас се приемат по местоживеене, а не по месторабота. Родителите трябва да имат достатъчно време да се придвижат до работното си място", каза пред БНТ Виктория Раева, родител на първокласник. Тя не приема предложението на МОН.

В столичното 107-о училище учат само в една смяна. Учениците от 1-ви и 2-ри клас започват учебните занятия в 8:50, а тези от 3-ти до 7-ми клас в 8:00 часа.

От образователното министерство заявиха, че са отправили препоръка към училищата да разгледат възможността за по-късно започване на учебния ден и да го обсъдят с родители и учители. Обясниха, че по-трудно ще бъде за училищата, които са на две смени. Така учат в 119-о училище. За облекчение на учениците в началния етап, ръководството е решило те да започват в 8:20.

"Няма как да се започне по-късно за учениците от прогимназията, заради по-късното приключване на учениците в гимназиален етап. Златната среда за големите градове е да се започва при малките ученици около 8:20-8:30", заяви Диян Стаматов, директор на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов".

Още една сграда трябва да бъде построена, за да може в 119-о училище да учат само в една смяна.

"Няма толкова места, които да бъдат използвани. Това е много бавен процес, много сериозен финансов ресурс", каза Диян Стаматов.

От образователното министерство заявиха, че финансират 44 училища за изграждане и пристрояване на сградите им, което ще даде възможност за преминаване на едносменен режим, информира БНТ.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    В училищата на две смени не става.

    Коментиран от #2, #8

    16:13 02.09.2025

  • 2 Ей скъперник

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Другите двама къде са?

    16:16 02.09.2025

  • 3 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    4 0 Отговор
    Xиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    16:22 02.09.2025

  • 4 Ицо Багера

    6 0 Отговор
    Аз предлагам въобще да не ходят на училище, то и без това няма особен смисъл. Да ги правят ММА борци и плеймейтки и да се съкрати малко процедурата.

    16:24 02.09.2025

  • 5 Трол

    5 0 Отговор
    Учениците трябва да са добре отпочинали от среднощните подвизи.

    16:25 02.09.2025

  • 6 иван костов

    5 0 Отговор
    Няма нужда да започва, може направо да завършва и денят и учебната година!! Излишни разходи е това образование, само тежи на бюджета, а полза няма никаква!

    16:28 02.09.2025

  • 7 Един

    7 0 Отговор
    Имам предложение да започват около 10 часа, с цигара и кафе!
    И към 10,30 да свършват!

    в 200 училища завършващите немогат да четат и пишат правилно
    в 17 училища на изпита по БЕЛ оценките са 100% 2-ки
    ... положението в университетите не е по-добро!

    Защо подяволите трошим пари за образование?!!!!

    16:30 02.09.2025

  • 8 Един

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Започвахме в 7,30 и карахме на 2 смени и знаем повече от днешните лекета, които имат абсолютен достъп до информация и до допълнителни образователни платформи!!!

    Става! Желание няма да стане! Умни и можещи не им трябват.... а вече и работници не им трябват?!

    16:32 02.09.2025

  • 9 Аааааа

    2 0 Отговор
    Да се даде и името на култур трегерът достигнал до това дълбоко прозрение. Виждам го вече министър на образованието, минимум.
    Не виждам проблем, на почивката за кафе в 1000ч родителите да си заведат децата на училище. А и така всички ще бъдат в синхрон с работното време в МОН.

    16:38 02.09.2025

  • 10 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Дебили.Хората са на работа по това време.Кой ще им води децата на училище?

    16:41 02.09.2025

  • 11 Н.КОЛЕВВВ

    2 0 Отговор
    НОРМАЛНО ОТ 9 ч. ДО 11,30 Ч.
    ПЕТ МЕСЕЦА ВАКАНЦИИ
    И 5 000 ЛВ. ЗАПЛАТИ ЗА ДАСКАЛИТЕ.
    ПОЛИЦАЙ И ВОЕННИ СА ОТДЕЛНО
    А И ПЕНСИОНИРАНЕ НА 50 ГОД. С 20 ЗАПЛАТИ ОТ ДАНЪЦИ ЗА ПРОВОДЯК.
    СУПЕР.

    16:43 02.09.2025

  • 12 Тома

    0 0 Отговор
    Ние това го правим за даскалите да не се уморят за да са свежи на частните уроци

    16:57 02.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

