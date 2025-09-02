МОН с предложение: учебният ден да започва по-късно

Министърът на образованието Красимир Вълчев излезе с предложение - учебният ден да започва по-късно, предаде БНТ.
Идеята няма да влезе в сила от тази учебна година, но започва общественото ѝ обсъждане.
Предложението трябва да се дискутира между училищните ръководства и родителите, а също така да се реши и проблемът с двусменния режим в повечето училища.
От МОН са отправили препоръка към школата да разгледат възможността за по-късно начало на часовете и да проведат обсъждания с родители и учители.
"Смятам, че за момента особено в големите градове такъв тип обучение с по-късно започване е невъзможно да се случи. Учениците в 1-ви клас се приемат по местоживеене, а не по месторабота. Родителите трябва да имат достатъчно време да се придвижат до работното си място", каза пред БНТ Виктория Раева, родител на първокласник. Тя не приема предложението на МОН.
В столичното 107-о училище учат само в една смяна. Учениците от 1-ви и 2-ри клас започват учебните занятия в 8:50, а тези от 3-ти до 7-ми клас в 8:00 часа.
От образователното министерство заявиха, че са отправили препоръка към училищата да разгледат възможността за по-късно започване на учебния ден и да го обсъдят с родители и учители. Обясниха, че по-трудно ще бъде за училищата, които са на две смени. Така учат в 119-о училище. За облекчение на учениците в началния етап, ръководството е решило те да започват в 8:20.
"Няма как да се започне по-късно за учениците от прогимназията, заради по-късното приключване на учениците в гимназиален етап. Златната среда за големите градове е да се започва при малките ученици около 8:20-8:30", заяви Диян Стаматов, директор на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов".
Още една сграда трябва да бъде построена, за да може в 119-о училище да учат само в една смяна.
"Няма толкова места, които да бъдат използвани. Това е много бавен процес, много сериозен финансов ресурс", каза Диян Стаматов.
От образователното министерство заявиха, че финансират 44 училища за изграждане и пристрояване на сградите им, което ще даде възможност за преминаване на едносменен режим, информира БНТ.
Един
И към 10,30 да свършват!
в 200 училища завършващите немогат да четат и пишат правилно
в 17 училища на изпита по БЕЛ оценките са 100% 2-ки
... положението в университетите не е по-добро!
Защо подяволите трошим пари за образование?!!!!
16:30 02.09.2025
Един
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Започвахме в 7,30 и карахме на 2 смени и знаем повече от днешните лекета, които имат абсолютен достъп до информация и до допълнителни образователни платформи!!!
Става! Желание няма да стане! Умни и можещи не им трябват.... а вече и работници не им трябват?!
16:32 02.09.2025
Н.КОЛЕВВВ
ПЕТ МЕСЕЦА ВАКАНЦИИ
И 5 000 ЛВ. ЗАПЛАТИ ЗА ДАСКАЛИТЕ.
ПОЛИЦАЙ И ВОЕННИ СА ОТДЕЛНО
А И ПЕНСИОНИРАНЕ НА 50 ГОД. С 20 ЗАПЛАТИ ОТ ДАНЪЦИ ЗА ПРОВОДЯК.
СУПЕР.
16:43 02.09.2025
