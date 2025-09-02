Новини
Радев: Забавянето на строителството на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е предпоставка за по-високи разходи

2 Септември, 2025 16:53 326 6

Обща беше позицията, че страната ни следва да има високо ниво на амбиции за развитие на ядрената си енергетика

Радев: Забавянето на строителството на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй" е предпоставка за по-високи разходи
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Развитието на ядрената енергетика в България изисква определяне на ясни цели и разчети, гаранции за безопасност, като водещи трябва да са участието и оценките на експертите.

Това заяви президентът Румен Радев по време на среща на „Дондуков“ 2 с представители на ръководството на Българския атомен форум (БУЛАТОМ).

В рамките на разговора беше обсъдена необходимостта от осигуряване на условия за устойчиво развитие на ядрената енергетика у нас и позицията на БУЛАТОМ по темата.

Участниците в разговора се обединиха около мнението, че е нужна дългосрочна държавна политика за постигане на енергийна автономност и устойчивост чрез развитието на ядрената енергетика като източник на базова енергия с ниско въздействие върху околната среда.

Държавният глава открои усилията на президентската институция и назначените от него служебни правителства за гарантиране на стабилност и предвидимост в развитието на българската енергетика, включително чрез разработената от кабинета на Гълъб Донев в началото на 2023 г. стратегия за сектора. През 2022 г. по време на служебното правителство беше подписано споразумение с „Уестингхаус“ за диверсификация на ядреното гориво, както и взето решението „Фраматом“ също да доставя ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от "Дондуков" 2.

Във връзка с планираното строителство на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ държавният глава открои необходимостта от навременното обучение и подготовката на достатъчно български специалисти и експерти, които да участват както в изграждането на съоръженията, така и в тяхната безопасна експлоатация и поддръжка впоследствие.

На срещата беше посочено, че при липса на ясна финансова рамка и информация за крайната цена за изграждането на новите ядрени блокове, отлагането на процеса във времето е предпоставка за по-високи разходи заради възможна инфлация.

Обща бе позицията, че страната ни следва да има високо ниво на амбиции за развитие на ядрената си енергетика, предвид своя над 50-годишен доказан опит в експлоатацията на ядрени съоръжения при спазване на най-високите стандарти за безопасност.

Определянето на конкретни приоритети с ясни цени, срокове и етапи на изграждане на ядрени мощности с дългосрочна перспектива са от ключово значение за гарантирането на енергийната сигурност на страната, бе общото мнение на участниците в разговора.

По време на срещата бе отчетено нарастващото потребление и търсене на енергия както в национален, така и в глобален план. Тази тенденция, както и амбициите за постигане на климатична неутралност до 2050 г. налагат планирането на инвестиции в надеждни и ефективни базови мощности, каквито са ядрените електроцентрали. Президентът припомни отстояваните от него позиции на заседанията на Европейския съвет през 2021 г. и значението на постигнатия т. нар. ядрен алианс в Европа, в който Франция и България поеха водеща роля с подкрепата на още осем европейски държави инвестициите в ядрена енергетика да се признават за устойчиви и зелени.

Президентът поздрави представителите на БУЛАТОМ за проведената у нас тази година Международна ядрена конференция, по време на която водещи експерти от цял свят обсъдиха перспективите и предизвикателствата пред ядрената индустрия на световно равнище.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Xиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    16:54 02.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    То строителството никога не е започвало, и няма да започне. Но ще се откраднат няколко мишиарда.

    16:55 02.09.2025

  • 3 Битието определя съзнанието

    0 0 Отговор
    Едно време циганчето Янко и леля му травестит гласуваха само за Бойко. С техните гласове Бойко владееше територията близо 20 години. След изборите ходиха при кварталната фризорка Боряна да клюкарстват за хора ,на които завиждат. Те си бяха взаимно изгодни ,защото Боряна постригваше за 4левчета , иот мъка ,че е бедна имаше нужда от съучастници в мисията си да одумна съседите по време на работа , за да си докара поне 20 лева на ден. За съжаление нейният съпруг Краси също беше “скъсан“ и не можеше да я издържа ,а а пък иамха и две дебилни момчета, който трябваше да изхранват. Янко не стига ,че беше цигане , ами съдбата го наказа с тшърде нисък ръст за мъж. Направо си беше джудже. Освен това живееше с чичо си ,който беше травестит и препечелваше на Централна гара в Пловдив. Така тежкия провинциален недоимък събра една чистокръвна българка с един циганин. Беднотията ги сплоти и те си паснаха по простотия и жажда за клюки.

    16:57 02.09.2025

  • 4 БгТопИдиот🇧🇬

    1 0 Отговор
    До като сме евреоАталантици АЕ Ц няма да има !

    16:57 02.09.2025

  • 5 Сиганка от Столипиново

    0 0 Отговор
    Мутро рекетьорската територия

    16:59 02.09.2025

  • 6 честен ционист

    0 0 Отговор
    7 и 8 блок ще са нуждите на Украйна, или там каквото остане от нея.

    16:59 02.09.2025

