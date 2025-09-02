Новини
Явор Куюмджиев: Държавата мародерства АЕЦ "Козлодуй", тя е оглозгана

2 Септември, 2025 22:06

По думите му атомната електроцентрала на практика няма как да излезе на плюс

Явор Куюмджиев: Държавата мародерства АЕЦ "Козлодуй", тя е оглозгана - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Енергийното министерство получава 1,5 млрд. лв. за Българския енергиен холдинг.

"Тези пари отиват за ПАВЕЦ "Чаира", една значителна част отиват за АЕЦ "Козлодуй". Държавата мародерства АЕЦ-а по не хубав начин - принуждава ги да продават част от ел. енергията си на несъществуващия вече регулиран пазар, след което, ако цената надвишава 120 лв. за мегаватчас, взима 90% от разликата. Днес цената е 200 лв., АЕЦ продава за 120 + 10% от 80, останалите пари пак им ги прибират. По закон имат право да взимат 80% от печалбите на енергийните държавни дружества под формата на дивиденти, 100% им взимат, при това за поредна година, като ги карат да плащат тези дивиденти авансово", коментира енергийният експерт Явор Куюмджиев в студиото на "Денят ON AIR".

Гостът определи АЕЦ "Козлодуй" като оглозгана. По думите му атомната електроцентрала на практика няма как да излезе на плюс.

"Взимат им още неизкараните пари. С тази политика носят рискове, защото това е атомна централа и има нужда от ремонти, модернизации, закупуване на гориво. Затова част от парите за БЕХ ще отидат за АЕЦ "Козлодуй", защото имат нужда от пари", подчерта Куюмджиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него и четирите направления, предвидени за инвестиране с тези милиард и половина са разумни, "въпросът е, че ги взеха преди това от енергетиката".

"Подготвени са критерии, според които да се подбере изпълнител, цената ще е решаваща. Японската фирма сигурно може да извърши ремонта, въпросът е да не стане като миналия път - изхарчиха много милиони за ремонт, пък я счупиха", припомни Куюмджиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 1 Отговор
    Когато Аес Козлодуй приключи, това ще е края на атомната енергетика в Бг. Друга централа няма да има. Това беше.

    22:12 02.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Толкова много приказки за нещо, което може да се каже съвсем на кратко. Едни хубави хора с разни еквилибристики съвсем законно крадат едни пари. И това ще продължи докато стане беля.

    22:12 02.09.2025

  • 3 Мдаа

    10 2 Отговор
    То цялата държава е оглозгана.

    Коментиран от #10

    22:13 02.09.2025

  • 4 Мицкоски

    4 4 Отговор
    Бг кенефи, развъждайте си там циганите и им яжте циганските говнца мизернициииииии

    22:18 02.09.2025

  • 5 Мутроландия

    2 1 Отговор
    Опоскан бостан хахаха

    22:27 02.09.2025

  • 6 големсмях

    0 3 Отговор
    Този кой беше?

    22:28 02.09.2025

  • 7 Наказателен кодекс

    0 1 Отговор
    При бездействие кво гласи закона

    22:28 02.09.2025

  • 8 Даже и пенсионерите

    2 1 Отговор
    От Долна Саксония се смеят на мутроланфдия,

    22:31 02.09.2025

  • 9 Факт

    2 0 Отговор
    Защо на ги включиха в плана за възстановяване? Защото там има пари само за батерии и перки!

    22:45 02.09.2025

  • 10 от кой е оглозгана

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    си личи много ясно..

    23:00 02.09.2025

