България и САЩ задълбочават енергийното си сътрудничество с фокус върху ядрени проекти и ПАВЕЦ

Министърът на енергетиката Жечо Станков участва в Атина в Шестата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество P-TEC

Министърът на енергетиката Жечо Станков обсъди по време на разговора си в Атина със секретаря по енергетика на САЩ Крис Райт важни въпроси за двете страни в енергийния сектор. Министър Станков е в гръцката столица за участие в Шестата министерска среща на Партньорството на трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC).

Двамата отчетоха напредъка по стратегическите проекти, сред които Вертикалния газов коридор и изграждането на 7 и 8 блок в АЕЦ „Козлодуй“ с технологията АР 1000 на Уестингхаус. Министър Станков запозна своя събеседник с разговорите, предшестващи сключването на договор за инженеринг, доставка и строителство с консорциум между американската Уестингхаус и южнокорейската Хюндай. Стремим се към интегрирано решение за този ключов проект, което ще гарантира успешната му реализация, подчерта министър Станков.

Двамата с Крис Райт обсъдиха също и сътрудничеството между България и САЩ при експлоатацията на ядрени мощности и проучването на възможностите за внедряване на малки модулни реактори у нас. Припомняме, че през м. септември двамата подписаха съвместно изявление в потвърждение на целите на сключеното между България и САЩ междуправителствено споразумение за укрепване на гражданското ядрено сътрудничество.

С подписания тогава документ България има възможност да се възползва от експертния опит на американските лаборатории при провеждане на предпроектно проучване за оценка на жизнеспособността и пригодността на потенциални площадки за ускорено внедряване на малки модулни реактори в страната.

Министър Станков запозна своя събеседник с желанието на нашата страна да покани компании, които развиват тези технологии и са най-напреднали в този процес, и да дискутира с тях развитието на потенциални проекти в България. Бихме искали активно да се възползваме от американския опит и да надградим успешно десетилетната си практика при безопасната експлоатация на ядрени мощности. В лицето на малките модулни реактори можем да направим това с най- новите и модерни съвременни технологии в сектора, подчерта министър Станков.

Секретарят Крис Райт покани министър Станков във Вашингтон до края на годината за създаване на съвместна експертна група, която да даде необходимата оперативна подкрепа за ускоряването на проекти от общ интерес между България и САЩ, които ще внедрят нови технологии и иновации в енергийния сектор.

По-рано през деня енергийният министър разговаря и с представители на Асоциацията на ядрената енергийна индустрия, САЩ. Развитието на ядрената енергетика в страната също бе централна тема в тези разговори. България разполага със сериозен потенциал и има амбицията да привлече световни имена за развитие на гигафабрики и центрове за данни в страната, подчерта министър Станков и акцентира върху необходимостта от насочване на инвестициите към технологии, които гарантират устойчивост, стабилност и гъвкавост на българската енергийна система. Наред с малките модулни реактори, проектите за съхранение на енергия са решения, които могат да отговорят на тези предизвикателства, категоричен бе той.

Министър Станков преведе срещи и с американски финансови институции, с които обсъди осигуряването на средства за изграждане на ключовите енергийни проекти у нас. Експортно-импортната банка на Съединените щати (Ексим Банк) препотвърди отново своята подкрепа за изграждането на нови ядрени мощности в България и изрази интерес за участие в проекта.

С Корпорацията за финансово развитие на САЩ (DFC) министър Станков обсъди реализацията на четирите нови ПАВЕЦ в България, както и други бъдещи проекти от регионално значение.