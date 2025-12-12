Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за отстраняване на дефект на предпазен клапан

Следващите дни Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян превантивно за отстраняване на дефект на предпазен клапан.
Проблемът е установен преди няколко дни, посочи БНР.
Намира се в турбинната част на блока, която е извън радиоактивната зона.
Няма опасност за населението, посочват от Агенцията за ядрено регулиране и от централата, предаде БНР.
1 Красимир Петров
19:12 12.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
19:16 12.12.2025
3 Милен
19:21 12.12.2025
4 Милен
19:23 12.12.2025
5 Данко Харсъзина
19:32 12.12.2025
6 Сесесере
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Руски отпадъци, ко искаш!
Коментиран от #13
19:33 12.12.2025
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #10
19:37 12.12.2025
8 ШИШИ СПРЕ АЕЦ-а
19:39 12.12.2025
9 Родина
правим , умни красиви ? Ще викаме слава на
Украйна .
Коментиран от #11, #17
19:39 12.12.2025
10 Много
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":знаеш .....
Коментиран от #12
19:42 12.12.2025
11 Милен
До коментар #9 от "Родина":Ами никакъв проблем няма, ще продължим да внасяме "ток" от Турция и Гърция, щом внасяме домати и краставици от там, защо да не внасяме и "ток"?
Коментиран от #14
19:44 12.12.2025
12 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Много":Ние хотелиерите знаем 2 и 200.
19:48 12.12.2025
13 Доктора
До коментар #6 от "Сесесере":Приемам пациенти 24/7
19:52 12.12.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Милен":Ще палим кюмбетата в Мариците май... Ако имат кюмур и ако има кой да ги запали.
Коментиран от #15
19:55 12.12.2025
15 Милен
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":За сега има, след някоя друга година не се знае .
Коментиран от #18
19:57 12.12.2025
16 абе
20:00 12.12.2025
17 Пояснявам
До коментар #9 от "Родина":На блок 6 срока е до 2029 г , но идеята е същата! Не подновяват лицензите и пак сме в енергийна ЗАВИСИМОСТ И КРИЗА!
20:03 12.12.2025
18 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Милен":Ти гледай да не си на смяна по Нова година, че ще търсиш машини от Вецовете, енергия от гърци и турци, от Исус Христос, Аллах, еврейския Бог, дето не му зная името. Особено ако е студено и 6ти блок не работи. Цялата смяна ще сте като Опълченците на Шипка.
20:11 12.12.2025