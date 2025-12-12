Новини
България »
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за отстраняване на дефект на предпазен клапан

12 Декември, 2025 19:09 708 18

  • козлодуй-
  • авария-
  • мерки

Проблемът е установен преди няколко дни

Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за отстраняване на дефект на предпазен клапан - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Следващите дни Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян превантивно за отстраняване на дефект на предпазен клапан.

Проблемът е установен преди няколко дни, посочи БНР.

Намира се в турбинната част на блока, която е извън радиоактивната зона.

Няма опасност за населението, посочват от Агенцията за ядрено регулиране и от централата, предаде БНР.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Красимир Петров

    7 0 Отговор
    В Чернобил е пробит защитният купол.

    19:12 12.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Янките ще ни взривят някой ден.

    Коментиран от #6

    19:16 12.12.2025

  • 3 Милен

    16 1 Отговор
    Пак ли бе, явно нещата вървят към закриване щото двата блока на централата ги видяхме да работят заедно по-малко от седмица за последните два месеца.

    19:21 12.12.2025

  • 4 Милен

    8 0 Отговор
    Явно пак ще трябва да палят МИ3 и втория блок на AES.

    19:23 12.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    11 0 Отговор
    Пак ли?

    19:32 12.12.2025

  • 6 Сесесере

    1 17 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Руски отпадъци, ко искаш!

    Коментиран от #13

    19:33 12.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    БРУА или БРУК?

    Коментиран от #10

    19:37 12.12.2025

  • 8 ШИШИ СПРЕ АЕЦ-а

    8 0 Отговор
    Шиши без кръв няма да даде властта.

    19:39 12.12.2025

  • 9 Родина

    13 1 Отговор
    2027 година, изтича срокът на 5 и 6 блок . Какво
    правим , умни красиви ? Ще викаме слава на
    Украйна .

    Коментиран от #11, #17

    19:39 12.12.2025

  • 10 Много

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    знаеш .....

    Коментиран от #12

    19:42 12.12.2025

  • 11 Милен

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Родина":

    Ами никакъв проблем няма, ще продължим да внасяме "ток" от Турция и Гърция, щом внасяме домати и краставици от там, защо да не внасяме и "ток"?

    Коментиран от #14

    19:44 12.12.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Много":

    Ние хотелиерите знаем 2 и 200.

    19:48 12.12.2025

  • 13 Доктора

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сесесере":

    Приемам пациенти 24/7

    19:52 12.12.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Милен":

    Ще палим кюмбетата в Мариците май... Ако имат кюмур и ако има кой да ги запали.

    Коментиран от #15

    19:55 12.12.2025

  • 15 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    За сега има, след някоя друга година не се знае .

    Коментиран от #18

    19:57 12.12.2025

  • 16 абе

    3 0 Отговор
    Уестинг хаос!

    20:00 12.12.2025

  • 17 Пояснявам

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Родина":

    На блок 6 срока е до 2029 г , но идеята е същата! Не подновяват лицензите и пак сме в енергийна ЗАВИСИМОСТ И КРИЗА!

    20:03 12.12.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Милен":

    Ти гледай да не си на смяна по Нова година, че ще търсиш машини от Вецовете, енергия от гърци и турци, от Исус Христос, Аллах, еврейския Бог, дето не му зная името. Особено ако е студено и 6ти блок не работи. Цялата смяна ще сте като Опълченците на Шипка.

    20:11 12.12.2025

Новини по градове:
