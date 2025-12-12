Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за отстраняване на дефект на предпазен клапан

Следващите дни Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян превантивно за отстраняване на дефект на предпазен клапан.

Проблемът е установен преди няколко дни, посочи БНР.

Намира се в турбинната част на блока, която е извън радиоактивната зона.

Няма опасност за населението, посочват от Агенцията за ядрено регулиране и от централата, предаде БНР.