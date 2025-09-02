Иван Анчев за самолета на Фон дер Лайен: Трябва да се търси руска намеса

Новината за изключилия се GPS на самолета, на който се е возила Урсула фон дер Лайен до летището в Пловдив, предизвика световни коментари.
"Става въпрос за много остра атака. Това определено е злонамерено действие. Източниците можем да предполагаме, докато не излязат резултатите от проверката. Зад това трябва да се търси руската намеса", коментира дипломатът и съпредседател на Атлантическия съвет Иван Анчев в "Денят ON AIR".
По думите му това е добър повод да се покаже какви са оперативните способности на Руската федерация, на нейните специални служби.
"Да се покажат уязвимостите, които ги има България като държава и важна съставна част от източния фланг на НАТО. Да, това е атака. Тя е директно насочена срещу България и в по-широк план насочена срещу НАТО. Днес Атлантическият съвет на България излезе с остра позиция, че липсва ясната позиция на българското правителство. За пореден път научаваме нещо, което се е случило в България, от чужбина", каза Анчев пред Bulgaria ON AIR.
Според него е крайно време да се заяви, че Руската федерация е враг на България.
"Не трябва да правим опити да неглижираме подобен тип действия от страна на вражеска сила. Ние трябва ясно и категорично да казваме откъде идват заплахите. Ние трябва да имаме система за противодействие, което да защитава сигурността на българските полети", настоя дипломатът.
"Когато започнат всички инвестиции на немската компания "Райнметал" в България, тепърва ще ставаме свидетели на подобен тип опасни действия, които могат да бъдат причислени към саботаж", прогнозира Анчев. Мястото и ролята на службите са ключови, категоричен е гостът.
"Тази роля е в защита на националните интереси, на националната сигурност и гражданското общество. Конкретно за мястото и името на г-н Денев - искам да видя по-активни действия от страна на ДАНС по отношение на противодействие на руската заплаха в България. Със заглушаването на сигнала на самолета на Фон дер Лайен видяхме, че тези елементи свободно разиграват своите действия. Всичко трябва да предвиждат службите. Има специфични методи на анализ. В МВР винаги е било ясно в оперативната работа кой е бил на върха на пирамидата. Главният секретар няма тези 100 дни кредит на доверие, трябва да започне да показва резултатите веднага", изтъкна Анчев.
8 ЕвроАтлантически безроден простак
Не е регистрирано смущение в GPS системата на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, - заявиха от Flightradar24.
Според Flightradar24 единственото нещо, което се е случило по време на полета, е, че самолетът е кацнал 9 минути по-късно от планираното. Полетът е трябвало да отнеме 1 час и 48 минути според разписанието, но е продължил 1 час и 57 минути. Не е известно с какво е свързано това.
„Това, което можем да кажем въз основа на нашите данни: транспондерът на самолета е отчел добро качество на GPS сигнала от излитане до кацане“, подчертаха от службата.
