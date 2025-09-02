Новини
Иван Анчев за самолета на Фон дер Лайен: Трябва да се търси руска намеса

2 Септември, 2025 22:33 618 25

  • иван анчев-
  • самолет-
  • фон дер лайен

Според него е крайно време да се заяви, че Руската федерация е враг на България

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новината за изключилия се GPS на самолета, на който се е возила Урсула фон дер Лайен до летището в Пловдив, предизвика световни коментари.

"Става въпрос за много остра атака. Това определено е злонамерено действие. Източниците можем да предполагаме, докато не излязат резултатите от проверката. Зад това трябва да се търси руската намеса", коментира дипломатът и съпредседател на Атлантическия съвет Иван Анчев в "Денят ON AIR".

По думите му това е добър повод да се покаже какви са оперативните способности на Руската федерация, на нейните специални служби.

"Да се покажат уязвимостите, които ги има България като държава и важна съставна част от източния фланг на НАТО. Да, това е атака. Тя е директно насочена срещу България и в по-широк план насочена срещу НАТО. Днес Атлантическият съвет на България излезе с остра позиция, че липсва ясната позиция на българското правителство. За пореден път научаваме нещо, което се е случило в България, от чужбина", каза Анчев пред Bulgaria ON AIR.

Според него е крайно време да се заяви, че Руската федерация е враг на България.

"Не трябва да правим опити да неглижираме подобен тип действия от страна на вражеска сила. Ние трябва ясно и категорично да казваме откъде идват заплахите. Ние трябва да имаме система за противодействие, което да защитава сигурността на българските полети", настоя дипломатът.

"Когато започнат всички инвестиции на немската компания "Райнметал" в България, тепърва ще ставаме свидетели на подобен тип опасни действия, които могат да бъдат причислени към саботаж", прогнозира Анчев. Мястото и ролята на службите са ключови, категоричен е гостът.

"Тази роля е в защита на националните интереси, на националната сигурност и гражданското общество. Конкретно за мястото и името на г-н Денев - искам да видя по-активни действия от страна на ДАНС по отношение на противодействие на руската заплаха в България. Със заглушаването на сигнала на самолета на Фон дер Лайен видяхме, че тези елементи свободно разиграват своите действия. Всичко трябва да предвиждат службите. Има специфични методи на анализ. В МВР винаги е било ясно в оперативната работа кой е бил на върха на пирамидата. Главният секретар няма тези 100 дни кредит на доверие, трябва да започне да показва резултатите веднага", изтъкна Анчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    29 1 Отговор
    ЯВНО И ТОЗИ ЕКСПЕРТ Е ЗАВЪРШИЛ МОСКОВСКИЯ ДЪРЖАВЕН ИНСТИТУТ!ПУУ БЕЗРОДНИК!

    22:35 02.09.2025

  • 2 Обсесията Путин

    14 0 Отговор
    Трябва да преследва ΕβροΜиΗ ΔиΛиΤε
    24/7 😉😁😘

    22:35 02.09.2025

  • 3 12343211

    13 1 Отговор
    Кой каквото и да ти говори ,става въпрос за пари.

    22:38 02.09.2025

  • 4 222

    11 0 Отговор
    се е возила Урсула фон дер Лай...ен

    22:38 02.09.2025

  • 5 Шопо

    22 1 Отговор
    За всичко Путин е виновен, за водата в Плевен също.

    22:39 02.09.2025

  • 6 9689

    23 1 Отговор
    Тоз глупак от де се пръкна?

    22:40 02.09.2025

  • 7 Най вече

    17 0 Отговор
    @Любовта@ на българите към де Лаен е смутило сигнала ....

    22:40 02.09.2025

  • 8 ЕвроАтлантически безроден простак

    22 1 Отговор
    Това е абсолютна комедия. След като раздухаха в цял свят историята с горката Урсула и лошите руснаци, които деактивирали GPSа на самолета, Flight Radar ги разобличи, че лъжат!!!

    Не е регистрирано смущение в GPS системата на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, - заявиха от Flightradar24.

    Според Flightradar24 единственото нещо, което се е случило по време на полета, е, че самолетът е кацнал 9 минути по-късно от планираното. Полетът е трябвало да отнеме 1 час и 48 минути според разписанието, но е продължил 1 час и 57 минути. Не е известно с какво е свързано това.
    „Това, което можем да кажем въз основа на нашите данни: транспондерът на самолета е отчел добро качество на GPS сигнала от излитане до кацане“, подчертаха от службата.

    22:47 02.09.2025

  • 9 хъхъ

    15 1 Отговор
    Безродник от някакво НПО.

    22:48 02.09.2025

  • 10 Долу фашиста Иван Анчев

    19 1 Отговор
    Още един предател на българския народ,за Народен съд!

    22:50 02.09.2025

  • 11 Мим

    18 1 Отговор
    Ами търсисия тази намеса бе тарикат .Русия не е враг,като тебе на България,а ти си враг и на България и на Русия,ама ще гниеш нейде неизвестен....

    22:50 02.09.2025

  • 12 Преднамерен

    12 1 Отговор
    По татово време; “Съдията каза: -Да влезе умрелия….”.
    Иван Анчев.. “ трябва да се търси руската намеса"? А ако няма какво ще търссиш?

    22:53 02.09.2025

  • 13 Ето нагледно как ви ЛЪЖАТ

    13 0 Отговор
    и кои са враговете (евроатлантически) на България

    22:54 02.09.2025

  • 14 РЕАЛИСТ

    13 0 Отговор
    Хайде да вземем да мислим. Урсулата трябваше да кацне в София. Поради протести самолета го отклоняват към Пловдив. Руснаците трябва да са факири , за да предвидят такъв ход. Ако е задействано РЕБ , то на летището в Пловдив никой няма да има ни интернет , ни телефон. Руснаците се смеят на глупостта на нашите плазмодии. Има ли проблем при кацане, всеки самолет се пренасочва към друго летище. За Пловдив такъв вариант е летището в Бургас. Самолетът на Урсула бил кръжал 1 час над Пловдив. Не го вярвам. Няма такъв случай над Пловдив. За 30 минути се стига Бургас. Кога ни съобщиха сакатлъка. След посещението, кога Урсула изръси тъпотията , че 1/3 от оръжията за Украйна идват от България, когато протести я принудиха да влиза през задния вход на ВМЗ Сопот и когато се разбра , че не е желана в България.

    22:54 02.09.2025

  • 15 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Всъщност намесата е американска.Самолетът е загубил контрол над американски завод за военни платки и сензори край Пловдив.

    22:57 02.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Точен

    7 0 Отговор
    Факти, откъде го изкарахте този некролог Анчев?

    23:02 02.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Честито

    1 0 Отговор
    Още един толям плюс за изтртитите ..
    Маро голямо грухтящо , шампирнско говедо?

    23:06 02.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 женералТанасов гно ма

    1 0 Отговор
    Русия и Путин са хакнали жи-пи-ес-а на трамвая, другари ! Това е руски хибр иден саботаж !
    Незабавни мерки за националната сигурност дрогаре ! И да обявим вой на на Русия ! Ура !

    23:08 02.09.2025

  • 23 Сандо

    0 0 Отговор
    Трябва разбира се,нали така ни заповядват от Брюксел.И нашите безгръбначни ще си счупят карачките от бързина да изпълнят поредната евротъпотия и да станем за смях на цял свят.

    23:09 02.09.2025

  • 24 Да взима

    0 0 Отговор
    Фенерче и да почва да я търси. Аде честно тая миндилка урсула кой , ще иска да я утрепе , когато се знае че след седмица , ще се постави същата карикатура като нея , кая калъс примерно. Това не е човек избран от народа , а парашутиран чиновник .... Кой за Бога ще се занимава с това влечуго

    23:09 02.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

