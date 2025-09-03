Новини
България »
Начало на новия политически сезон: Депутатите се връщат в Народното събрание

3 Септември, 2025 07:06 584 18

  • депутати-
  • пленарна зала-
  • нов политически сезон

Заявките за есенната сесия на парламента вече са налице. ПП-ДБ като опозиция вече поставиха на масата пети вот на недоверие

Начало на новия политически сезон: Депутатите се връщат в Народното събрание - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Старт на новия политически сезон. Депутатите се завръщат на работа в пленарната зала след 33-дневна ваканция, съобщават от Нова телевизия. Заявките за есенната сесия на парламента вече са налице. ПП-ДБ като опозиция вече поставиха на масата пети вот на недоверие.

Народните представители ще трябва да изберат нови членове на Антикорупционната комисия. На дневен ред е и позицията на заместник-омбудсман, която е от ключово значение и с оглед на потенциалните номинации за служебен премиер.

Сред приоритетните задачи пред 51-вия парламент ще е и процедурата по приемане на бюджет в евро. Тепърва депутатите ще трябва да изработят и нови законодателни текстове, които да предвиждат по-строг контрол върху рисковите атракции.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    8 1 Отговор
    Аман !

    07:21 03.09.2025

  • 2 никакво

    13 2 Отговор
    евро. Никакво. Докато я има България, ще го има и българския лев. Позволим ли насила да ни набутат в еврозоната, с България е свършено. А КС мълчи като ...з. Продажници презряни са това.

    07:22 03.09.2025

  • 3 Картаген

    9 0 Отговор
    Сред приоритетните задачи пред 51-вия парламент ще е и процедурата по приемане на бюджет в евро.
    -----
    Тъй-тъй.Ако беше бюджет в лева -как да е , но в евро много пот ще се лее от морните дептатски тела.

    07:24 03.09.2025

  • 4 Програмист

    8 0 Отговор
    НИКОГА ДА НЕ СЕ ВРЪЩАТ! БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ БЕЗ ПАРЛАМЕНТ!!!

    Коментиран от #17

    07:27 03.09.2025

  • 5 Уса

    7 0 Отговор
    Никой ли не е умрял?Всички ли са на линия да лапкат отново?Тези болест не ги лови

    07:28 03.09.2025

  • 6 си дзън

    2 10 Отговор
    Националната сигурност на България е спукана защото е бъкано навсякъде от
    руски слуги и шпиони: президент, патриарх, Възраждане, БСП, Величие, ИТН, Меч
    шефове на съда, прокуратурата, МНО, МВР, БНТ, БНР и мноого други.

    Коментиран от #14, #16

    07:28 03.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РАЗБРАХМЕ

    10 0 Отговор
    Усеща се вонята.

    07:32 03.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    ходи си дзънкай !

    07:39 03.09.2025

  • 11 Краварска медия

    5 0 Отговор
    Съд, затвор, конфискация!

    07:41 03.09.2025

  • 12 Велев

    2 0 Отговор
    Боклуци!

    07:47 03.09.2025

  • 13 Пенчо

    0 0 Отговор
    Панаир на суетата!

    08:08 03.09.2025

  • 14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    ЗАЩО БСП-ОЛ И ИТН .ТЕ СЕДНАХА ВЪВ СКУТА НА БОКО И ШИШИ ОТ ЛАКОМИЯ ЗА МИНИСТЕРСКИ КРЕСЛА.

    08:09 03.09.2025

  • 15 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор
    ЗАЩО ПРОДАЖНИТЕ МЕДИИ БНТ,БТВ И НОВА НЕ КАЗВАТ ЧЕ ЩЕ ИМА И ПРОТЕСТ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА.ЗАЩО КРИЯТ.

    Коментиран от #18

    08:12 03.09.2025

  • 16 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    ДА НА СЪД ОТ ГЕРБ-СДС,ППДБ,ДПС ТАТА ,БСП-ОЛ И ИТН КАТО И ВСИЧКИ КОИТО СА УПРАВЛЯВАЛИ И УНИЩОЖИЛИ БЪЛГАРИЯ 36 ГОДНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА.

    08:15 03.09.2025

  • 17 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Програмист":

    И без президентска институция.

    08:24 03.09.2025

  • 18 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Всички ρуснаzи - вън от ЕС. Да си одат у ρуzкия мир или Китай, Индия, Иран.
    Кво праят тука. Шпионират.

    08:28 03.09.2025

