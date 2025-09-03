Пожар в склад за фолио и опаковъчни материали в столичния квартал "Илиянци". (ОБНОВЕНА)

Пожар гори в столичния квартал "Илиянци". Димът се вижда и от съседните жилищни комплекси, съобщават от Нова телевизия.

По информация от пожарната гори склад за фолио и опаковъчни материали. На място са изпратени пет пожарни автомобила с 15 огнеборци.

Площта на склада е около 1000 квадратни метра, а сигнал за пламъците е подаден около 5:30 часа.

Няма пострадали хора, щетите са само материални.

„След получаване на сигнала за пожара веднага са изпратени пет пожарни екипа. Когато пристигнахме на място заварихме целия склад в пламъци”, заяви Николай Николов, който е оперативен дежурен в Столична дирекция на ПБЗН.

По думите му към 8:30 часа пожарът се доизгасява. „Има локални огнища под ламарините на халето, които се овладяват от колегите. Успяхме да овладеем пожара за около час. Причината за избухването на пламъците тепърва ще се установява", подчерта той.