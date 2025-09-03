Пожар в склад за фолио и опаковъчни материали в столичния квартал "Илиянци". (ОБНОВЕНА)

Пожар гори в столичния квартал "Илиянци". Димът се вижда и от съседните жилищни комплекси, съобщават от Нова телевизия.
По информация от пожарната гори склад за фолио и опаковъчни материали. На място са изпратени пет пожарни автомобила с 15 огнеборци.
Площта на склада е около 1000 квадратни метра, а сигнал за пламъците е подаден около 5:30 часа.
Няма пострадали хора, щетите са само материални.
„След получаване на сигнала за пожара веднага са изпратени пет пожарни екипа. Когато пристигнахме на място заварихме целия склад в пламъци”, заяви Николай Николов, който е оперативен дежурен в Столична дирекция на ПБЗН.
По думите му към 8:30 часа пожарът се доизгасява. „Има локални огнища под ламарините на халето, които се овладяват от колегите. Успяхме да овладеем пожара за около час. Причината за избухването на пламъците тепърва ще се установява", подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много сте
07:23 03.09.2025
2 Поне пожарната
07:23 03.09.2025
3 Кой
07:23 03.09.2025
4 ДЪРЖАВАТА ГОРИ
07:27 03.09.2025
5 ТОВА НА СНИМКАТА
Коментиран от #7
07:34 03.09.2025
6 Директора
Компютри или компоти?
Пълен смях
Коментиран от #9
07:40 03.09.2025
7 хер ФЛИК
До коментар #5 от "ТОВА НА СНИМКАТА":Показват какво го очаква !
08:01 03.09.2025
8 Ало - Ало.....
08:02 03.09.2025
9 Жаба Кикерица
До коментар #6 от "Директора":Ти пък сега ! Каква е разликата ? Една буква само - нищо работа. Нещо като ИРАн и ИРАк , нали ?
08:05 03.09.2025
10 НаБАБАфърчилото
08:06 03.09.2025