„Спаси София“: 2 млрд. лв. е цената на трудоустрояването на калинките в „Топлофикация София“

В края на лятото, когато всички софиянци вече се връщат от отпуски и почивки, „Топлофикация София“ започна „спешни ремонти“ – на едни и същи тръби, кърпени многократно през годините. Ремонтите са без план, без приоритизиране и със солена цена, която плащаме всички ние. Това заявиха в своя позиция от „Спаси София“.

По думите им досега са обявени поръчки за над 250 млн. лева.

„Временното ръководство на Топлофикация, назначено от ГЕРБ и БСП, управлява вече близо година и половина и дружеството продължава да е в пълна разруха – с дългове към БЕХ и Булгаргаз за над 2 млрд. лв. Това е цената на трудоустрояването на калинките им – бездействие и корупция, която плащат софиянци“, заяви Борис Бонев, председател на Спаси София.

Исканията на „Спаси София“ за прозрачни конкурси за ново ръководство, за извършване на технически одит на състоянието на дружеството и за задължително съгласуване на инвестициите с Общинския съвет и Столична община бяха блокирани от икономическото мнозинство, като само докладът им, възлагащ одита, се бави от ГЕРБ и БСП вече пети месец. Изисканият от партията план за управление на набъбващия дълг също не беше предоставен.

„Ясно е защо отказват – защото такъв план просто няма. Временното ръководство и икономическото мнозинство, което го крепи, се страхуват хората да разберат истината: „Топлофикация“ няма стратегия за оцеляване. Това, което има, са непрозрачни ремонти за стотици милиони и канали за корупция, които да пълнят партийните касички“, коментира Емилия Ангелова, общински съветник.

В позицията си „Спаси София“ заявява, че няма да спре да изобличава източването на „Топлофикация“. „Истинското чудо ще бъде, ако тази зима софиянци имат нормално парно и топла вода“, завърши Ангелова.