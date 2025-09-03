„Спаси София“: 2 млрд. лв. е цената на трудоустрояването на калинките в „Топлофикация София“

В края на лятото, когато всички софиянци вече се връщат от отпуски и почивки, „Топлофикация София“ започна „спешни ремонти“ – на едни и същи тръби, кърпени многократно през годините. Ремонтите са без план, без приоритизиране и със солена цена, която плащаме всички ние. Това заявиха в своя позиция от „Спаси София“.
По думите им досега са обявени поръчки за над 250 млн. лева.
„Временното ръководство на Топлофикация, назначено от ГЕРБ и БСП, управлява вече близо година и половина и дружеството продължава да е в пълна разруха – с дългове към БЕХ и Булгаргаз за над 2 млрд. лв. Това е цената на трудоустрояването на калинките им – бездействие и корупция, която плащат софиянци“, заяви Борис Бонев, председател на Спаси София.
Исканията на „Спаси София“ за прозрачни конкурси за ново ръководство, за извършване на технически одит на състоянието на дружеството и за задължително съгласуване на инвестициите с Общинския съвет и Столична община бяха блокирани от икономическото мнозинство, като само докладът им, възлагащ одита, се бави от ГЕРБ и БСП вече пети месец. Изисканият от партията план за управление на набъбващия дълг също не беше предоставен.
„Ясно е защо отказват – защото такъв план просто няма. Временното ръководство и икономическото мнозинство, което го крепи, се страхуват хората да разберат истината: „Топлофикация“ няма стратегия за оцеляване. Това, което има, са непрозрачни ремонти за стотици милиони и канали за корупция, които да пълнят партийните касички“, коментира Емилия Ангелова, общински съветник.
В позицията си „Спаси София“ заявява, че няма да спре да изобличава източването на „Топлофикация“. „Истинското чудо ще бъде, ако тази зима софиянци имат нормално парно и топла вода“, завърши Ангелова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анаминем
10:39 03.09.2025
2 Данко Харсъзина
10:40 03.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кит
Забравил е и това, че въпросното уникално постижение бе реализирано само за няколко дни от газовите експерти Лена и Киро преди три години.
При това без използването на парапет, чистата им глупост се оказа напълно достатъчна за рекорда!
😂😂😂
11:17 03.09.2025
5 за един приятел питам
11:23 03.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Спаси София от Бонев и Бо наци
11:26 03.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 пляс , пляс педалите - водно колело
Коментиран от #10
11:29 03.09.2025
10 що е то
До коментар #9 от "пляс , пляс педалите - водно колело":Под трансмисионен контролер имаш предвид педала на амбреажа ли ?
11:31 03.09.2025
11 Спаси наркомана
11:33 03.09.2025
12 БАР
11:34 03.09.2025
13 Цвете
11:36 03.09.2025
14 Цвете
11:37 03.09.2025
15 Шмиргел
11:48 03.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Никой
Отиваш за скица - отиваш до данъчното - навсякъде е - крясъци - добре, че сме тренирани.
Не са калинки - търтеи са. Каквито си искат да са - това е положението.
12:01 03.09.2025
18 На баба ти фърчилото
12:06 03.09.2025
19 От София по блатисто нема
12:12 03.09.2025