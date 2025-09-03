Новини
България »
„Спаси София“: 2 млрд. лв. е цената на трудоустрояването на калинките в „Топлофикация София“

„Спаси София“: 2 млрд. лв. е цената на трудоустрояването на калинките в „Топлофикация София“

3 Септември, 2025 10:31 1 811 19

  • спаси софия-
  • топлофикация-
  • ремонти-
  • борис бонев

В края на лятото, когато всички софиянци вече се връщат от отпуски и почивки, „Топлофикация София“ започна „спешни ремонти“ – на едни и същи тръби, кърпени многократно през годините.

„Спаси София“: 2 млрд. лв. е цената на трудоустрояването на калинките в „Топлофикация София“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В края на лятото, когато всички софиянци вече се връщат от отпуски и почивки, „Топлофикация София“ започна „спешни ремонти“ – на едни и същи тръби, кърпени многократно през годините. Ремонтите са без план, без приоритизиране и със солена цена, която плащаме всички ние. Това заявиха в своя позиция от „Спаси София“.

По думите им досега са обявени поръчки за над 250 млн. лева.

„Временното ръководство на Топлофикация, назначено от ГЕРБ и БСП, управлява вече близо година и половина и дружеството продължава да е в пълна разруха – с дългове към БЕХ и Булгаргаз за над 2 млрд. лв. Това е цената на трудоустрояването на калинките им – бездействие и корупция, която плащат софиянци“, заяви Борис Бонев, председател на Спаси София.

Исканията на „Спаси София“ за прозрачни конкурси за ново ръководство, за извършване на технически одит на състоянието на дружеството и за задължително съгласуване на инвестициите с Общинския съвет и Столична община бяха блокирани от икономическото мнозинство, като само докладът им, възлагащ одита, се бави от ГЕРБ и БСП вече пети месец. Изисканият от партията план за управление на набъбващия дълг също не беше предоставен.

„Ясно е защо отказват – защото такъв план просто няма. Временното ръководство и икономическото мнозинство, което го крепи, се страхуват хората да разберат истината: „Топлофикация“ няма стратегия за оцеляване. Това, което има, са непрозрачни ремонти за стотици милиони и канали за корупция, които да пълнят партийните касички“, коментира Емилия Ангелова, общински съветник.

В позицията си „Спаси София“ заявява, че няма да спре да изобличава източването на „Топлофикация“. „Истинското чудо ще бъде, ако тази зима софиянци имат нормално парно и топла вода“, завърши Ангелова.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анаминем

    15 2 Отговор
    Всички селинджери се връщат на софията...леко уточнение.

    10:39 03.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Велик държавник.

    10:40 03.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кит

    9 8 Отговор
    Многострадалният член на българското ЛГБТИ-общество пак не е успял да съобрази, че колосалният дълг на ТФ бе натрупан основно заради четворно по-евтиния американски газ, който се оказа тройно по-скъп руски.
    Забравил е и това, че въпросното уникално постижение бе реализирано само за няколко дни от газовите експерти Лена и Киро преди три години.
    При това без използването на парапет, чистата им глупост се оказа напълно достатъчна за рекорда!

    😂😂😂

    11:17 03.09.2025

  • 5 за един приятел питам

    5 7 Отговор
    Ама Борисчо, ама "сладурче"- ми нали вече две години половина "управлява(х)те" /заедно със "сладурчето" Васко/ град София - що не направихте нещо по въпроса ?! Или - от сладки "вечеринки" / с лубрикант/ и от гепене и далаверки - време не остана .

    11:23 03.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спаси София от Бонев и Бо наци

    1 3 Отговор
    Тоя БонБонев е същия пеgерyнгел като тези срещу които "протестира" .Платен клакьор и марионетка.

    11:26 03.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пляс , пляс педалите - водно колело

    2 6 Отговор
    Само като му види човек физиономийката на този мазен ... трансмисионен контролер и мигновено му става ясно , че освен за чепати тояги и пачки, други мисли няма в главата.

    Коментиран от #10

    11:29 03.09.2025

  • 10 що е то

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "пляс , пляс педалите - водно колело":

    Под трансмисионен контролер имаш предвид педала на амбреажа ли ?

    11:31 03.09.2025

  • 11 Спаси наркомана

    5 0 Отговор
    Важното е към хунтата в Кииф да текат милиарди

    11:33 03.09.2025

  • 12 БАР

    3 3 Отговор
    Докато този гей се плюнчи Бойко Борисов е изпратил една от наложниците си - Алекс Богданска на форум във Венеция с държавни пари и рокля от турска фирма на ДПС. За това България вече се нарича Бедна африканска република /БАР/

    11:34 03.09.2025

  • 13 Цвете

    3 0 Отговор
    ИСТИНАТА ЗА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ Е, ЧЕ ПАРИТЕ ИМ БЯХА В КТБ. МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ОТРЕЧЕ????? ИЗЧЕЗНА КТБ И ПАРИТЕ, КОИТО БЯХА 2 000000( МИЛИАРДА) " СЕ ИЗПАРИХА В НЕЧИИ ДЖОБОВЕ " ???? КЪДЕ СА ПАРИТЕ???? МАФИЯТА НАРЕД СЪС СТАНИШЕВ, ПО НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ СЕ ИЗПЛЪЗНАХА. ЗАТОВА " ТОПЛОФИКАЦИЯ " ВДИГА ЦЕНИТЕ ВСЯКА ГОДИНА И НЕМОЖЕ ДА СЕ ВЪЗМОГНЕ ОТ КОРУПЦИЯТА. КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ???? СТОЛИЧНАТА МАФИЯ, КОЯТО УПРАВЛЯВА ТОЛКОВА ГОДИНИ. 🙈🙉🙊🤡

    11:36 03.09.2025

  • 14 Цвете

    2 0 Отговор
    ИСТИНАТА ЗА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ Е, ЧЕ ПАРИТЕ ИМ БЯХА В КТБ. МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ОТРЕЧЕ????? ИЗЧЕЗНА КТБ И ПАРИТЕ, КОИТО БЯХА 2 000000( МИЛИАРДА) " СЕ ИЗПАРИХА В НЕЧИИ ДЖОБОВЕ " ???? КЪДЕ СА ПАРИТЕ???? МАФИЯТА НАРЕД СЪС СТАНИШЕВ, ПО НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ СЕ ИЗПЛЪЗНАХА. ЗАТОВА " ТОПЛОФИКАЦИЯ " ВДИГА ЦЕНИТЕ ВСЯКА ГОДИНА И НЕМОЖЕ ДА СЕ ВЪЗМОГНЕ ОТ КОРУПЦИЯТА. КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ???? СТОЛИЧНАТА МАФИЯ, КОЯТО УПРАВЛЯВА ТОЛКОВА ГОДИНИ. 🙈🙉🙊🤡

    11:37 03.09.2025

  • 15 Шмиргел

    0 0 Отговор
    Калинкинград се оплаква няма денги , рускоарменския поп па мълчи ...ама..да се смеем или да ревем ,????

    11:48 03.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Никой

    1 0 Отговор
    Папкат хората - във всички ведомства е така - папкане и слушкане. Иначе какво - да работиш реално - но те е гадно. У ведомство някъде и - си пускаш радиото и - спиш.

    Отиваш за скица - отиваш до данъчното - навсякъде е - крясъци - добре, че сме тренирани.

    Не са калинки - търтеи са. Каквито си искат да са - това е положението.

    12:01 03.09.2025

  • 18 На баба ти фърчилото

    0 0 Отговор
    Кога път шопите са плащали дълговете на топлофикация? - И тоя е изтървал рейса... На 2-3 години дълговете на селяните ги плащаме през БЕХ и НЕК всички в страната за да може паразитите в София да имат евтино топло.

    12:06 03.09.2025

  • 19 От София по блатисто нема

    0 0 Отговор
    Бедна провинция плаща парното на богати софиянци

    12:12 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове