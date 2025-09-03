Новини
Йотова: Инцидентът с Фон дер Лайен е сериозен удар върху образа на България

3 Септември, 2025 11:31 710 32

  • илияна йотова-
  • самолет-
  • фон дер лайен

Ние новина от посещението ѝ не получихме. Всъщност нейното източно посещение тепърва ще бъде оценявано на европейско ниво, но що се отнася до ангажиментите, които ЕК е поела към България – аз такава новина не прочетох

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За съжаление, посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше до голяма степен обезсмислено от случая с GPS системата на самолета ѝ. Това каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова по повод деактивирането на навигационната система на летището в Пловдив, което принуди пилотите на самолета на Фон дер Лайен да кацнат, използвайки хартиени карти, предаде NOVA.

"Ние новина от посещението ѝ не получихме. Всъщност нейното източно посещение тепърва ще бъде оценявано на европейско ниво, но що се отнася до ангажиментите, които ЕК е поела към България – аз такава новина не прочетох", коментира вицепрезидентът.

"Ситуацията с нейния самолет потопи всичко останало. Влязохме във всички възможни европейски и световни медии. Считам, че беше нанесен много сериозен удар върху образа на България. Считам, че правителството не направи достатъчно в това отношение. Ако в действителност то е подало информация към ЕК, че има конкретна руска намеса срещу председателя на ЕК, за да бъде изчистен образа на страната трябва да има разследване и виновните да бъдат наказани, защото в противен случай се говори за пробив в националната сигурност на страна-член на ЕС", коментира Йотова.

"Ако се позовем на вчерашното изказване на министър-председателя, това означава, че той трябва да направи всичко възможно да убеди своите европейски партньори и в Европа, и генералния секретар на НАТО г-н Руте, че става дума не за инцидент, не за конкретна агресия, а за нещо, което се случва едва ли не всеки ден. Така че има много какво да се свърши в това отношение, защото в противен случай съмненията към нашата страна се засилват", допълни тя.

По думите на Йотова много са въпросите, които се натрупаха за есенната пленарна сесия на 51-ото Народно събрание. "Очевидно приоритетите, които днес бяха изтъкнати от мнозинството, се различават коренно от тези, които ние имаме в президентската институция, и които считаме за важни".

"За мен плавното преминаване към еврото не може да бъде никакъв приоритет, защото то е парична единица. То е инструмент за постигане на определени цели с определени политики. За тези цели и тези политики днес не чухме нито едно обещание, нито една прогноза и нито една визия как да се случи", заяви вицепрезидентът.

Йотова нарече кризисната ситуация с водата в Плевенско остър проблем. "300 хил. души в България са без вода. За разлика от правителството и от мнозинството, аз считам, че това е кризисна ситуация, макар че се опитаха да ни убедят в обратното", смята тя.

"Видяхме колко много проблеми имаме със справянето с горските пожари и не можем да ги овладяваме бързо – изгоряха хиляди декари гора, залесена от българи. Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове, не може това да бъде приоритет на мнозинството и на правителството", обясни Йотова за еврото. "Считам, че тези остри проблеми трябва да намерят следващите месеци своите решения".


  • 2 бг родина

    12 1 Отговор
    САМО К АВАЛИ В ПАРАЛМЕНТА ВСИЧКИ ВЪН

    11:33 03.09.2025

  • 3 Реалист

    22 5 Отговор
    Урсула фон Лай-нен е НЕЖЕЛАНА у нас!

    Коментиран от #21

    11:33 03.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Не мислите ли че правителство което успява да се придвижи в собствената си страна само с бойни хеликоптери трябва да си ходи?

    11:34 03.09.2025

  • 5 Отвратен

    19 4 Отговор
    НОВИНАТА, е че за пореден път ни показаха, че сме заден двор, в който в 21 в. ще се прави барут, носещ смърт! България е потънала в безвремие, безводие, демографска катастрофа, а инсталираните във властта нехаят за проблемите на българския народ.

    11:35 03.09.2025

  • 6 Коко

    12 2 Отговор
    Цялата нация се радва а тая другарка удар било.Президента губи рейтинг заради нея.

    Коментиран от #15

    11:36 03.09.2025

  • 7 пеев

    6 2 Отговор
    питай началника си той знае от къде идва заглушаването.

    11:38 03.09.2025

  • 8 Ако познаваше законите на Физиката !

    8 0 Отговор
    Ако познаваше законите на Физиката !

    Едва ли щеше да Говориш !

    Като Лаик !

    11:39 03.09.2025

  • 9 Анджо

    8 1 Отговор
    Колко и да се натега няма да стане президент .
    Говори глупости колко да не заспи.

    Коментиран от #18

    11:40 03.09.2025

  • 10 Трол

    5 1 Отговор
    Добре че не успяха да заглушат и хеликоптера, дето кацна на поляната с бодилите.

    Коментиран от #31

    11:41 03.09.2025

  • 11 Еко глобъл

    5 0 Отговор
    Нещо да каже на френски госпожата за мутрите на Екоглобъл в Пловдив.

    11:41 03.09.2025

  • 12 Боже мили ,

    6 0 Отговор
    и тя се появи , след като от кои ли не държави по целия свят , още часове след случая с машината на Урсула фон дер Лайен , вече съобщиха ! Та другарката се услушват , услушват и изтропа някакви клишета след толкова време !

    11:41 03.09.2025

  • 13 Радева

    2 3 Отговор
    Илияна за президент!

    11:41 03.09.2025

  • 14 А стига , бе ?!

    8 0 Отговор
    "Руска намеса" ? Тая патка още ли не е разбрала , че никакво прекъсване на gps не е имало ?! Защо повтаря глупостите на англо-турски медии , БНР и БНТ ?

    11:41 03.09.2025

  • 15 Лиско

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Коко":

    Дърта комуняга е тая

    11:42 03.09.2025

  • 16 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Празни приказки ....Така се оплетоха в обясниителен режим за доказване на недоказуемото,че пелтеченето им взе да додява.Издават се присъди неосновани на доказателства и почиващи на предположения.В този аспект законодателят е казал в чл.303 ал.2 и чл.305 ал.3 от НПК,че присъдата не може да се основава на предположения. Както винаги в България основен принцип като този - всеки е невинен до доказване на противоположното,принцип - крайъгълен камък на едно безпристрастно и независимо правораздаване,не се зачита.Отдавна доказано е,че нямаме подобно правораздаване,а липсата на доказателства(Иванчева и др....)не е проблем за осъдителни присъди,както и наличието на такива не е никакъв проблем за оневиняване на виновните...Да живее функционалниот имунитет на нашите магистрати - крайъгълен камък на корупцията и превзетата държава...

    11:43 03.09.2025

  • 17 барутната фабрика е пряко свързана

    1 2 Отговор
    с изчезналия джипиес сигнал . но москва отрече . тогава сигурно е заглушен от турска . или северна македония . ако се бяха сетили по рано щяха да пътуват с новите ролс ройси или влака на чърчил или хитлер . совалките и космическите станции неработят без джипиес сигнал . операторите вземат такси . за приложения с местоположение, навигации , тракери , вирусен софтуер . ако е за 2 секунди е нормално . крият колко време и в колко часът е спрял джипиес сигналът . явно не ги отбелязват тези неща .

    11:43 03.09.2025

  • 18 Напротив...

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анджо":

    ... балотаж с Костадин (който е заел първо място на първите избори) и печели на вторите (румънски сценарии)!!! Бат Бойко ще трябва да гласува за нея!!! Европейски ценности!!!

    11:44 03.09.2025

  • 19 зле

    5 0 Отговор
    всички разбрахме че новоната е фалшива само йотова на разбрала явно е замесена

    11:45 03.09.2025

  • 20 Костинбродския бъл харин

    4 1 Отговор
    Събираме пари да и купиме гребен на тая чорла рошава...

    11:47 03.09.2025

  • 21 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Реалист":

    България е нашата мила родна страна.
    Няма да позволим чиновници от ЕС да идват тук и да се разпореждат в нашата мила родна страна !

    11:48 03.09.2025

  • 22 Хмм

    4 1 Отговор
    не можа да издържи либералката да се изкаже, нали се цани за президент, вече го и замества, за него е безсмислено да реагира на фейк.

    11:49 03.09.2025

  • 23 Поредна либерална ЕС лъжа!

    2 0 Отговор
    Кой и защо измисли всичко това с някакъв инцидент?

    11:54 03.09.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Те па и тая...

    11:55 03.09.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
  • 26 Промяна

    1 0 Отговор
    ГОСПОЖОООООО ВАШАТА ДРЪЖНОСТ КАКВО ВСЪЩНОСТ РАБОТИ ЗА БЪЛГАРИЯ НИЩООООО

    11:59 03.09.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Тази мистрия сричаше новините по телевизията. Докато не се съеши с Гоцик, и с едното вдигане на краката, стана мастит политик.
    O tempora, o mores.

    12:00 03.09.2025

  • 28 Образът на България

    1 0 Отговор
    Не сте вие другарко , ква беше, че ти забравих името!
    Образът на България не е фашистката фюр пос еркова!
    Образът на България не са мутрите!
    България има собствен образ и вие и цялата пасмина не се вклъчвате в него!

    12:11 03.09.2025

  • 29 Типично

    1 1 Отговор
    Типично за "Дондуков" 2 е да чисти образа и калните ботуши на Путлер. Настрана от тази образност, само яко безделие на същия адрес. Гняс.

    12:12 03.09.2025

  • 31 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    Накараха ме да преместя колата в Сопот понеже отгоре щял да прелети хеликоптера на Урсула.Голям страх.

    12:15 03.09.2025

  • 32 Никой

    0 0 Отговор
    Установи се - че няма как да се изключи точно този самолет.

    Точно тази дама - впрочем - приятна жена - но дотук.

    Няма руска намеса, абсурд е да насочиш заглушаване над някого.

    12:18 03.09.2025

