Йотова: Инцидентът с Фон дер Лайен е сериозен удар върху образа на България

За съжаление, посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше до голяма степен обезсмислено от случая с GPS системата на самолета ѝ. Това каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова по повод деактивирането на навигационната система на летището в Пловдив, което принуди пилотите на самолета на Фон дер Лайен да кацнат, използвайки хартиени карти, предаде NOVA.
"Ние новина от посещението ѝ не получихме. Всъщност нейното източно посещение тепърва ще бъде оценявано на европейско ниво, но що се отнася до ангажиментите, които ЕК е поела към България – аз такава новина не прочетох", коментира вицепрезидентът.
"Ситуацията с нейния самолет потопи всичко останало. Влязохме във всички възможни европейски и световни медии. Считам, че беше нанесен много сериозен удар върху образа на България. Считам, че правителството не направи достатъчно в това отношение. Ако в действителност то е подало информация към ЕК, че има конкретна руска намеса срещу председателя на ЕК, за да бъде изчистен образа на страната трябва да има разследване и виновните да бъдат наказани, защото в противен случай се говори за пробив в националната сигурност на страна-член на ЕС", коментира Йотова.
"Ако се позовем на вчерашното изказване на министър-председателя, това означава, че той трябва да направи всичко възможно да убеди своите европейски партньори и в Европа, и генералния секретар на НАТО г-н Руте, че става дума не за инцидент, не за конкретна агресия, а за нещо, което се случва едва ли не всеки ден. Така че има много какво да се свърши в това отношение, защото в противен случай съмненията към нашата страна се засилват", допълни тя.
По думите на Йотова много са въпросите, които се натрупаха за есенната пленарна сесия на 51-ото Народно събрание. "Очевидно приоритетите, които днес бяха изтъкнати от мнозинството, се различават коренно от тези, които ние имаме в президентската институция, и които считаме за важни".
"За мен плавното преминаване към еврото не може да бъде никакъв приоритет, защото то е парична единица. То е инструмент за постигане на определени цели с определени политики. За тези цели и тези политики днес не чухме нито едно обещание, нито една прогноза и нито една визия как да се случи", заяви вицепрезидентът.
Йотова нарече кризисната ситуация с водата в Плевенско остър проблем. "300 хил. души в България са без вода. За разлика от правителството и от мнозинството, аз считам, че това е кризисна ситуация, макар че се опитаха да ни убедят в обратното", смята тя.
"Видяхме колко много проблеми имаме със справянето с горските пожари и не можем да ги овладяваме бързо – изгоряха хиляди декари гора, залесена от българи. Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове, не може това да бъде приоритет на мнозинството и на правителството", обясни Йотова за еврото. "Считам, че тези остри проблеми трябва да намерят следващите месеци своите решения".
