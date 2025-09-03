Новини
Асен Василев: Надяваме се всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие

3 Септември, 2025 13:43 469 11

Той посочи, че темата на вота се съгласува с "Алианс за права и свободи" (АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ), като тя е – завладяването на държавата от Борисов и Пеевски, и лошите последствия за българските граждани

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силно се надяваме всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие, коментира пред медиите в кулоарите на парламента председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Той посочи, че темата на вота се съгласува с "Алианс за права и свободи" (АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ), като тя е – завладяването на държавата от Борисов и Пеевски, и лошите последствия за българските граждани. По думите му „виждаме, че идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите, което започнахме да говорим още от момента, в който се прие този бюджет“.

Според Василев цените се вдигат най-вече заради административни решения и даде пример с цената на електроенергията, което е административно решение на КЕВР. „Тази година се е вдигнала с над 13%, което е повече отколкото общо за последните три години“, посочи той.

Цената на водата се е вдигнала с над 20% на места, въпреки че много места са без вода. Цената на всички електроуреди се вдигна между 10 лв. и 100 лв., защото се вдигнаха с 1000% държавните такси. Цените на винетките се вдигнаха с 20%, а на тол таксите с общо 20% и то защото правителството иска да бръкне в джоба на всеки български гражданин, защото не им стигат парите за крадене, заяви Асен Василев.

Относно посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай, той коментира, че премиерът е трябвало да знае, а Зафиров да прокарва българската политика, която е синхронизирана с Министерство на външните работи, с ЕС и всички останали партньори, а не „да отиде на частно посещение и да говори Господ знае какво и премиерът да казва – Аз не знам, той е в отпуск“.


Напиши коментар:


  • 1 Дядо Митьо

    6 8 Отговор
    Чиба! Те да се махнат,виве да дойдете да папате....все тая!

    Коментиран от #6

    13:45 03.09.2025

  • 2 Скрийте се

    4 5 Отговор
    Посредствени хора, без капчица морал!

    13:57 03.09.2025

  • 3 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Няма лошо ама ко праим с изборния кодекс? Ще се повтори СВИНЩИНАТА от предходните избори но в по голям мащаб, правите услуга на шиши като предизвиквате избори по същите правила като предните избори

    13:58 03.09.2025

  • 4 А Паскал кво каза?

    1 3 Отговор
    В съдебната зала стана ясно, че по време на разпита му пред Комисията за противодействие на корупцията, Николов е дал конкретни данни за участие в контрабанден канал от страна на Мартин и Стефан Димитрови, Петя Банкова, Живко Коцев, както и за Асен Василев и Бойко Рашков, съобщи bTV.

    13:59 03.09.2025

  • 5 Все по зле!

    2 2 Отговор
    Няма, Възраждане, БСП, ИТН са подлоги на Тиквата и Прасето!

    Коментиран от #8

    13:59 03.09.2025

  • 6 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дядо Митьо":

    ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ ППДБ,ВЪЗРАЖДАНЕ АЛИАНСА И МЕЧИ ВЕЛИЧИЕ СА 109 ДЕПУТАТА А УПРАВЛЯВАЩИТЕ ГЕРБ СД,БСП-ОЛ ИТН И НОВО НАЧАЛО СА 131.КАКВО ИДА ПРАВЯТ НЕ МОГАТ ДА ГИ БУТНАТ.САМО ПРОТЕСТИ ОТ ЦЕЛИЯТ НАРОД КАТО ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА СЕ БЛОКИРТА МГИСТРАЛИТЕ И ПЪРВОКЛАСНИТЕ ПЪТИЩА КАКТО И ВСИЧКИ МИТНИЦИ БЕЗСРОЧНО ДО ПОДАВАНЕ НА ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ РЕФЕРЕНДУМИ ЗА ВСИЧКО И ДА ИМА НАРОДОВЛАСТИЕ А НЕ КАТО СЕГА ДИКТАТУРА.

    14:01 03.09.2025

  • 7 Един

    2 0 Отговор
    Вероятно всички партии извън властта ще гласуват против... А ВИЕ ЗАЩО НЕ ГЛАСУВАХТЕ С ТЯХ ЗА РЕФЕРЕНДУМ!!! Защо подкрепихте управляващите! ЗАЩО ПП-ДБ ДНЕС ПАК СЕ ЦЕЛУНА С ПРАСЕВСКИ И БОРИСОВ?!!!

    Коментиран от #10

    14:03 03.09.2025

  • 8 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Все по зле!":

    КАКВО ТИ БЪРКА ВЪЗРАЖДАНЕ ,ТА ГИ МЕШАШ.НИКОГА ВЪЗРАЖДАНЕ НЯМА ДА СЕДНЕ НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ВЪВ СКУТА КАТО ППДБ,БСП-ОЛ И ИТН.

    14:03 03.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Докато се биехме да влезем в парламента отсреща пред Президентството Умните и красивите само гледаха.Позор за тях!

    14:03 03.09.2025

  • 11 Аз съм

    0 0 Отговор
    Асен Василев е абсолютно прав в това което казва.

    14:05 03.09.2025

