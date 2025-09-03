Асен Василев: Надяваме се всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие

Силно се надяваме всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие, коментира пред медиите в кулоарите на парламента председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Той посочи, че темата на вота се съгласува с "Алианс за права и свободи" (АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ), като тя е – завладяването на държавата от Борисов и Пеевски, и лошите последствия за българските граждани. По думите му „виждаме, че идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите, което започнахме да говорим още от момента, в който се прие този бюджет“.

Според Василев цените се вдигат най-вече заради административни решения и даде пример с цената на електроенергията, което е административно решение на КЕВР. „Тази година се е вдигнала с над 13%, което е повече отколкото общо за последните три години“, посочи той.

Цената на водата се е вдигнала с над 20% на места, въпреки че много места са без вода. Цената на всички електроуреди се вдигна между 10 лв. и 100 лв., защото се вдигнаха с 1000% държавните такси. Цените на винетките се вдигнаха с 20%, а на тол таксите с общо 20% и то защото правителството иска да бръкне в джоба на всеки български гражданин, защото не им стигат парите за крадене, заяви Асен Василев.

Относно посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай, той коментира, че премиерът е трябвало да знае, а Зафиров да прокарва българската политика, която е синхронизирана с Министерство на външните работи, с ЕС и всички останали партньори, а не „да отиде на частно посещение и да говори Господ знае какво и премиерът да казва – Аз не знам, той е в отпуск“.