Иван Таков: В СОС отдавна говорим за билет от 80 стотинки от 1 януари

3 Септември, 2025 17:39 761 5

Борис Бонев сигурно е забравил, че на председателски съвет още през май настоях цената на всички превозни документи да бъде закръглена надолу при смяната на лева с евро, коментира председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на МК "БСП за България" в СОС

Иван Таков: В СОС отдавна говорим за билет от 80 стотинки от 1 януари - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Столичния общински съвет (СОС) отдавна говорим за билет от 80 стотинки от 1 януари. Това заяви Иван Таков, председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на Местна коалиция "БСП за България" в СОС по повод предложенията на "Спаси София" за промени в цените на превозните документи. "Борис Бонев сигурно е забравил, че на председателски съвет още през май настоях цената на всички превозни документи да бъде закръглена надолу при смяната на лева с евро, каза Иван Таков. - Досега няколко пъти сме обсъждали темата с колеги от различни политически групи в СОС. И по този въпрос нямаме абсолютно никакви различия. Радвам се, че и от "Спаси София" мислят по този начин и ще подкрепят едно такова решение. Освен това, Законът за въвеждане на еврото в Република България е много ясен, че въвеждането на еврото не може да води до увеличаване на цените на стоките и услугите, освен когато това е обосновано от обективни икономически причини".

Иван Таков припомни, че участието на представител на МК "БСП за България" в сформираната работна група, която има задача да анализира и подготви за изменение нормативните актове на Столична община във връзка с въвеждането на еврото, беше именно с условието всички цени на такси и услуги да бъдат закръглени надолу.

"Това е основната задача на нашия представител Еньо Савов в тази работна група, добави Иван Таков. - Столична община трябва да даде пример, да покаже, че е социално отговорна и да разсее страховете на хората, които са силно притеснени от вдигане на цените и повишаване на инфлацията.

Затова трябва да поеме част от финансовата тежест в този момент. Колкото до данъчната отговорност на гражданите, има какво да свършим в следващите месеци в полза на хората не само на общинско, но и на национално ниво и БСП вече работи много сериозно в тази посока.

Крайната наша цел е промяна на данъчната система в посока прогресивно подоходно облагане. Има много работа да свършим и по отношение на местните данъци и такси, но всичко с времето си".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прокопи

    4 0 Отговор
    Ето. Запазихме си старата валута. Няма центове - има стотинки.

    18:18 03.09.2025

  • 2 пешо

    3 0 Отговор
    тоя разби цура джуката

    18:22 03.09.2025

  • 3 Софиянец

    2 2 Отговор
    Пуснете такситата на София по Бус лентите !

    18:25 03.09.2025

  • 4 Кръвта вода не става

    2 0 Отговор
    Такови са известни крадци и измамници и вече 60 години така.

    18:26 03.09.2025

  • 5 НИК

    3 1 Отговор
    Май сте се объркали, личи ви колко се возите в градския транспорт в София. НЕ Е 80 стотинки, а 80 Евроцента.

    18:42 03.09.2025

