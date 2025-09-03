Пожар гори на няколко фронта в Бургаско

Пожар избухна край бургаското село Константиново, съобщава БНТ.
Огънят гори на няколко фронта. В гасенето на пламъците участват четири екипа на пожарната.
Към момента няма опасност за населените места.
Пожар унищожи пет къщи в Белослав, няма пострадали хора
Предстои оглед на щетите, ще се прецени дали има нуждаещи се от подслон
