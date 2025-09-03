Новини
Българите масово купуват злато, пазарът надхвърля 1 милиард лева

3 Септември, 2025 22:04 438 8

Централните банки са купили 1080 тона злато през 2024 г., а през 2025 г. се очакват около 1000 тона

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пазарът на инвестиционно злато в България ще достигне рекордната сума от 1 милиард лева до края на 2025 година, съобщи в интервю пред БНР Стоян Тонев, представител на дилър на благородния жълт метал. В момента пазарът е достигнал около 800 милиона лева и до края на годината ще премине психологическата граница от един милиард.

"До този момент сме на около 800 млн. лв. и тази година ще надминем милиард по купуване на инвестиционно злато", каза Тонев, цитиран от БНР.

По данни на експерта, българинът се нарежда на трето място в Европа по покупка на злато след германците и поляците. Това показва висока финансова култура и предпазливост на българските инвеститори.

Няколко са причините за нарастващата привлекателност на златото като инвестиция, обяснява експертът. Цената на златото се покачва в световен мащаб, като ръстът е започнал още през 2019 г. и е особено голям през 2024 г. и 2025 г.

"Войната в Украйна също е фактор за цената, тя започна през февруари 2022 г. и в средата започна купуването на злато от централните банки. Те са основен играч, умен играч. Когато те купуват трябва и инвеститорите да купуват", препоръча Тонев.

Централните банки са купили 1080 тона злато през 2024 г., а през 2025 г. се очакват около 1000 тона, посочи експертът.

Българинът се определя като "предпазлив инвеститор", обяснява Тонев, свързвайки това с историческия опит от хиперинфлацията през 1997 г. по време на т.нар. "Виденова зима".

"Купуването сигнализира за висока финансова култура. А и българинът е последният преживял хиперинфалация, 1997 г. Виденовата зима. Бих нарекъл българина "предпазлив инвеститор" и на това отдавам голямото търсене на инвестиционно злато у нас", допълни той.

Според експерта, голямо предимство на инвестиционното злато е неговият данъчен статут. Този вид злато, което е с проба над 900 (над 90% злато в продукта), е освободено от ДДС и мита в цял свят, което го прави особено привлекателно за инвеститори. Данък се дължи единствено при реализиране на печалба от продажбата му.

Много българи, които имат спестявания в кеш, предпочитат да ги преобразуват в злато, което създава допълнително търсене на пазара, заключава експертът.


