Запалил се румънски автобус затвори пътя Варна-Бургас

Автобус се запали на пътя Варна-Бургас, в района на село Рудник. Автобусът е с румънска регистрация, превозващ 45 туристи.
Сигналът е подаден около 15:45 ч., пише "Фокус".
Автобусът се е самозапалил. По предварителна информация огънят е тръгнал от задната част на превозното средство. Движението бе затворено в двете посоки.
Няма обходен маршрут, участниците в движението изчакват загасянето на превозното средство.
Няма пострадали.
