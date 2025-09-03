Новини
Моторист загина при удар в бетоновоз край Пловдив
  Тема: Войната на пътя

Моторист загина при удар в бетоновоз край Пловдив

3 Септември, 2025 19:43 997 15

На мястото на инцидента незабавно пристигнаха екипи на полицията и Спешна медицинска помощ

Моторист загина при удар в бетоновоз край Пловдив - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Трагичен инцидент отне живота на моторист на Околовръстното шосе в Пловдив днес следобед. Катастрофата стана в района на разклона за село Марково, потвърдиха свидетели в социалните мрежи.

Според първоначалната информация, мотоциклетистът е опитал да изпревари колона от автомобили, които били спрели, за да дадат предимство на завиващ бетоновоз. При маневрата моторът се ударил в задната част на тежкия камион.

На мястото на инцидента незабавно пристигнаха екипи на полицията и Спешна медицинска помощ, но за пострадалия мотоциклетист вече нямало какво да се направи. Мъжът е починал в резултат на получените тежки наранявания.

"Този път трябва да е с непрекъсната линия, която липсва, и със знак 60 км/ч. Вече има много пресечки, живущи, индустриални магазини и сервизи", коментира жител на Марково в социалните мрежи.

От полицията все още не са излезли с официална информация за самоличността на загиналия и точните обстоятелства, при които е станал инцидентът. Разследването продължава.


България
