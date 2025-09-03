Моторист загина при удар в бетоновоз край Пловдив

Трагичен инцидент отне живота на моторист на Околовръстното шосе в Пловдив днес следобед. Катастрофата стана в района на разклона за село Марково, потвърдиха свидетели в социалните мрежи.
Според първоначалната информация, мотоциклетистът е опитал да изпревари колона от автомобили, които били спрели, за да дадат предимство на завиващ бетоновоз. При маневрата моторът се ударил в задната част на тежкия камион.
На мястото на инцидента незабавно пристигнаха екипи на полицията и Спешна медицинска помощ, но за пострадалия мотоциклетист вече нямало какво да се направи. Мъжът е починал в резултат на получените тежки наранявания.
"Този път трябва да е с непрекъсната линия, която липсва, и със знак 60 км/ч. Вече има много пресечки, живущи, индустриални магазини и сервизи", коментира жител на Марково в социалните мрежи.
От полицията все още не са излезли с официална информация за самоличността на загиналия и точните обстоятелства, при които е станал инцидентът. Разследването продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
19:50 03.09.2025
2 жалко за родата
19:52 03.09.2025
3 Калитко
19:52 03.09.2025
4 хъ хъ хъ
19:53 03.09.2025
5 Пожелание
19:54 03.09.2025
6 Чшшшшш
19:55 03.09.2025
7 Ролан
19:56 03.09.2025
8 Делю
От толкова кражби на гербавите,не останаха пари за нормален път.
19:59 03.09.2025
9 гост
20:02 03.09.2025
10 За статистиката
ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ от ,,крутите мерки" на ,,къдрокосата Сю"...,,хиляди камери...триноги край безсмислени ограничения от 40-50-60 км/ч в Извън населено места...стотици нови пол.автомобили...повишени заплати на спящите в тях из храсталаците двуноги и...ЯКИТЕ ГЛОБИ ...за тия де са ,,прелетели" при ограничение....60...с...71 км/ч...
20:03 03.09.2025
11 Някой знае ли
20:08 03.09.2025
12 Паисий е жив
20:14 03.09.2025
13 И в момента по южната софийска дъга
Се провежда състезание за постигане на високоскоростен рекорд с пистови мотори и се чува почти до центъра на София вътрешното министерство но вътрешният министър си е запушил ушичките защото го интересува GPS а той се ловял със слушалки.
И като ги слушаш и виждаш цяла нощ тези ненормалници Как се движат с 200 трябва ли да ги съжаляваме.
20:16 03.09.2025
14 тежко е
Чудя се къде ни е разумът, къде ни е самоконтролът ?
Какво става с тези млади и не толкова млади хора ?
Колко човека, например, се удавиха тази година? И не, никой не ги е бутнал в морето.
Просто лоша преценка и безрасъдство.
Ами мотористите ? Не ги броя вече.
И колко инциденти още, предизвикани от липса на разум.
Нещо не е наред. Лошото стана ежедневие, но не бива да свикваме с това. Да пазим поне децата. И поради това ще кажа - родители, бдете, дори тогава, когато смятате, че децата ви са добре подготвени за живота.
20:19 03.09.2025
15 Сандо
20:29 03.09.2025