Депутатите ще изслушат премиера за проблема с GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив

Депутатите ще изслушат премиера за проблема с GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив

4 Септември, 2025 07:15 955 60

Депутатите ще обсъдят днес и проект на декларация за позиция на България във връзка с предложения от ЕК средносрочен преглед на кохезионната политика

Депутатите ще изслушат премиера за проблема с GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът ще изслуша министър-председателя Росен Желязков във връзка с информация за проблем с GPS сигнала при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив. Това е първа точка в програмата на Народното събрание за днешния пленарен ден.

Изслушването беше включено в дневния ред по предложение на Атанас Атанасов ("Продължаваме промяната-Демократична България"), който по-рано през седмицата поиска незабавно отстраняване на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев и спешно свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с "хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на ЕК".

На 31 август председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот. На следващия ден британският вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив. По-късно от преслужбата на Министерския съвет потвърдиха, че по време на подхода за кацане на самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета.

Депутатите ще обсъдят днес и проект на декларация за позиция на България във връзка с предложения от ЕК средносрочен преглед на кохезионната политика. В дневния ред са също процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии и за избор от Народното събрание. Предвижда се парламентът да обсъди на второ четене и промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и ратификации на международни документи, по които България е страна.


  • 1 как така

    38 1 Отговор
    как пък само на нея е спрян сигнала

    Коментиран от #6

    07:18 04.09.2025

  • 2 цървулиии

    49 0 Отговор
    И сега заради тази ли ще се дърлите цял ден БЕЕЕ

    07:19 04.09.2025

  • 3 мърсула

    37 0 Отговор
    у великия ЕС:
    -нямате своя продукция
    -нямате свои граници
    -нямате своя валута
    -нямате обичаи
    -нямате армия
    -нямате език

    нямате нищо, но сте щастливи
    като кокошки в кокошарник,
    защото сте точно такива

    Коментиран от #51

    07:23 04.09.2025

  • 4 1488

    21 1 Отговор
    пред общината съм и се залях с бензин
    ще дръпна клечката ако мърсула не ми обясни как се живее с 349 евро при 3% инфлация

    07:23 04.09.2025

  • 5 То всъщност

    57 1 Отговор
    всичко е ясно. Ето как е станало:

    Коментиран от #11

    07:24 04.09.2025

  • 6 Само тя си

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "как така":

    го е заслужила...

    07:25 04.09.2025

  • 7 Ти си

    32 0 Отговор
    С бе оставете го тоя GPS сигнал ами напишете какво стана с черната пантера !
    Май са я видели сега пък край Дупница ....

    Коментиран от #21

    07:25 04.09.2025

  • 8 Някой

    42 1 Отговор
    Не е истина с какви измислени проблеми се занимават депутатите. А истински проблеми, колкото искаш.

    07:26 04.09.2025

  • 10 Име

    20 0 Отговор
    В джобчето ми дрънкат семки и страгалки!

    07:27 04.09.2025

  • 11 Дърт Вейдър

    4 11 Отговор

    До коментар #5 от "То всъщност":

    Е този лула ме разсмя , са да бяха сложили лцето на умрелия Путин в кадър щеше да е още по-забавно .

    07:29 04.09.2025

  • 13 защо

    26 0 Отговор
    И аз имам предложение за дневния ред.
    Точка две да бъде назначаване на психиатър и психотерапевт в до приключване на действащото Народно събрание.

    07:31 04.09.2025

  • 14 Той

    16 0 Отговор
    винаги казва "истината" , Костинбродския ! Както и , че не знае къде е ЗаВиров , а той в Китай. Че и за по - голям "авторитет" със сричащият мутра министър на Боко.

    07:31 04.09.2025

  • 15 Последния Софиянец

    22 0 Отговор
    Сигналът е изгубен над американският завод за военни платки и сензори край Пловдив.

    07:31 04.09.2025

  • 16 Интересно,

    23 0 Отговор
    Глупотатите с друго няма ли с какво да се занимават?

    07:33 04.09.2025

  • 17 Български ли е

    23 0 Отговор
    Български министър председател ли е след като изпълнява поръчка на ми6 и прислужващия му вестник? Видяхме, че не е имало заглушаване и закъснението е било 9мин. Брифингът ще бъде за категоризирането на лъжеца.

    07:36 04.09.2025

  • 18 хората не ги интересува урсула и какво

    23 0 Отговор
    е станало със сигнала , нямаше да ги вълнува изобщо и да се беше разбил самолета и ,интересува ги в България да има морал ,ред и справедливост

    Коментиран от #33

    07:36 04.09.2025

  • 19 Айрънмен

    14 0 Отговор
    Едва ли е научил наизуст глупостите които каза вчера, за да ги повтори в парламента. Смущения в копчетата и бушоните имат тук, не в жипиеса.

    07:38 04.09.2025

  • 20 Депотатите да Изслушат Големия Задник,

    10 0 Отговор
    Койти се влачише по Червения килим в Пекин! Аранасчо!! Черни Пантери, GPS, Фейкове и Маниполаци, Мъгла и Прахоляк за Народа!!

    Коментиран от #27

    07:39 04.09.2025

  • 21 мани пантерата да си живее

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ти си":

    по интересно е къде е пернишкия син
    Как ще се развие делото от Слънчака
    изведнъж се оказа че пусналия трамвая искал да го спре през прозорчето

    Как да не вярваш на съд, прокуратура , полиция

    Коментиран от #37

    07:42 04.09.2025

  • 22 Аман

    12 0 Отговор
    с тоя цирк !

    07:42 04.09.2025

  • 23 Жилескуф

    9 0 Отговор
    Каза:
    Няма проблем.
    Не боите се деца...
    Ще строим завод...

    07:43 04.09.2025

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    В СЕЛО МОМЧИЛОВЦИ СМОЛЯНСКО ИМАШЕ ФЕСТИВАЛ
    НА КИСЕЛОТО МЛЯКО
    .....
    И БЕШЕ ПЪЛНО С ДРЪПНАТИ ОЧИЧКИ
    .....
    МОЖЕ И КИТАЙЦИТЕ ДА СА ?

    07:43 04.09.2025

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ПИТАЙТЕ МОСАД .
    В ПОСОЛСТВОТО В СОФИЯ СА НАЯСНО
    КОЙ Е :))

    07:45 04.09.2025

  • 26 Сънчо

    7 0 Отговор
    Доклада за лека нощ ли ще е

    07:45 04.09.2025

  • 27 Даже

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Депотатите да Изслушат Големия Задник,":

    се беше издокарал с китайска прическа .

    07:46 04.09.2025

  • 29 Тези

    9 0 Отговор
    си нямат друга работа и се занимават с глупости. Ще изслушват и какво ще разберат и ако изобщо разберат нещо, какво могат да направят?

    07:49 04.09.2025

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    Какво рък ге разберат тия тъПани

    07:49 04.09.2025

  • 32 ВКК 567

    9 0 Отговор
    Как ли са прелетяли Атлантика за първи път без GPS?!

    Коментиран от #39, #49

    07:51 04.09.2025

  • 33 Дудов

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "хората не ги интересува урсула и какво":

    Не е така.Ако се беше разбил самолета, щеше да ема полза за целия свят.Моэе пък да стане в бъдеще.Крос Фингърс

    07:52 04.09.2025

  • 34 Глупотат От Парламента

    8 0 Отговор
    Гледам кът пукал и хабер си нямам за кво ме занимават с глупавости.

    07:54 04.09.2025

  • 36 РЕАЛИСТ

    15 0 Отговор
    Държавата гори, хората нямат вода, а тези ще търсят на майка си .....сигнала.

    08:02 04.09.2025

  • 37 Прокурорският син ли...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "мани пантерата да си живее":

    Та той отдавна си пие кафето извън нашто мило БГ и ни гледа сеира,кикотейки се от някой луксозен апартамент на ... Тати...!

    08:05 04.09.2025

  • 38 Панаири

    13 0 Отговор
    Та нали преди дни Желязков каза, че е немало заглушаване на самолета на гусподжата? Сега ще се губи парламентарно време в чепкане на вълна, защото тук в България всичко е о кей, вода има, пожари нема, народа благоденства и ще станем още по" богати" като дойде и еврото . Омитайте се!

    08:05 04.09.2025

  • 39 37.51т

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "ВКК 567":

    Да не говорим за А.Екзюпери над Европа .Америка-Андите и Сахара....бг политика упорито напредва по показатели на "тъпомера"......

    Коментиран от #42

    08:08 04.09.2025

  • 40 Жоро

    6 0 Отговор
    Занимават се с неща които не касаят народа а били уж избрани от народа!

    08:08 04.09.2025

  • 41 дядото

    3 0 Отговор
    и да го попитат.някой забеляза ли разликата- мърсула с какво самолатче лети и нашите нашите базсрамници с какъв самолет обикалят европа и света.

    08:10 04.09.2025

  • 42 Андрешко

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "37.51т":

    Аз мисля, че се правят на тъпи що така им изнася. Цоцат яко от Бюджета и са си добре.

    08:12 04.09.2025

  • 44 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Тъй е то в страната на бананите--висшият орган ше се занимава с навигацията на Мърсула.

    08:13 04.09.2025

  • 45 тъй, тъй

    3 0 Отговор
    Те наште депутати са международници, все едно са световни избраници. Това лято 1/8 от България изгоря, изгоряха много къщи, гори, земеделски земи, но това не е проблем, по който могат да изслушат т.нар. премиер, който докато хората се бореха с огъня да си спасят имуществото, беше на фолклорен фестивал. 1/3 от България няма вода, язовирите са празни, затова пък цената на водата е решено да расте, както и цените на всичко останало. Но, това не вълнува нашите световни депутати. Те сега ще слушат премиера за GPS сигнала на Урсула. Цяла България тръпне в очакване да разбере защо любимата ни вещица не е имала сигнал, или пък е имала, ама пакет не е разбрала заради деменцията. После искаме да чуем как премиерът ще помогне на Украйна и дали обмисля 150-тия пакет санкции срещу Русия. Да е ясно - може да сме гладни, може да сме жадни, може да живеем насред пепелище, но нас ни интересува международната политика, защото сме глобалисти. И накрая да да помоля украинския народ да бъде така добър да плаща на тези тюфлеци заплатите, защото ние сме заети да гасим пожари и да търсим малко вода за пиене, за миене засега не можем да си мечтаем.

    08:13 04.09.2025

  • 46 Баш Балък

    3 0 Отговор
    Значи чакай ся, първо се скалъпва някво GPS безумие, ся почваме да чоплим къде бил проблема?!? Аз ще ви кажа, проблема е в тия тикви дето си ги носите на раменете и са в мозъчна смърт.

    Но.... ще дойде време разделно

    08:14 04.09.2025

  • 48 Плевен

    2 0 Отговор
    Половин България е без вода а те с какво се занимават

    08:15 04.09.2025

  • 49 Магелан

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ВКК 567":

    Имало е компас ама днес вече не се ползва. Жипиесо е на мода в ориентирането и без него са слепи!

    08:15 04.09.2025

  • 51 Търновец

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "мърсула":

    А каква продукция и каква валута има РФ? Глен магазините и улиците и не виждам правено в Русия. А как е курса Мандарин за Руснаци?

    08:16 04.09.2025

  • 53 Буха ха

    5 0 Отговор
    хибридна руска атака срещу самолета, превозващ председателя на ЕК, която НЯМА ДА БЪДЕ РАЗСЛЕДВАНА?
    Единствената причина да няма разследване, е че то ще открие не руска атака, а брюкселска уйдурма

    08:16 04.09.2025

  • 54 Кви ,,заглушавания",кви 5 гривни ,ве...!

    6 0 Отговор
    Та нали самата Урсула каза от трибуната на ЕС,че руснаците са толкова много технологично изостанали,че ползват чипове от перални за ракетите си...!
    Аре у лево и не ни губете времето ,с нощните полюции на ген.Атанасов,че това видите ми било...,,поредна руска хибридна атака"...?!?!

    08:19 04.09.2025

  • 55 Дон Дони

    4 0 Отговор
    Нека го разпитат и за скандалната визита на Фон Дер Лайне! И признанието и че една трета от оръжията в Украйна идват от България! Защото досега отричаха че изнасяме това е скандал не визитата в Китай!

    08:19 04.09.2025

  • 56 Хи хи

    4 0 Отговор
    урсуля бандерска излъчва зло електромагнитно поле, което смущава електрониката, включително GPS-са !

    08:20 04.09.2025

  • 57 Ганю

    3 0 Отговор
    Няма по големи измекяри от БГ управляващите!!

    08:24 04.09.2025

  • 58 факт

    3 0 Отговор
    А дали покрай посещението на Урсула ще обсъдят и кой разпореди "събитието" да се охранява освен от полиция и жандармерия, но и от частната Делта гард? Не стигаше ли наличния полицейския състав с увеличените с 50% заплати, а трябваше да плащаме и на частна фирма? Или Делта гард бият по-добре от полицаите, а се знаеше, че пред завода ще има протестиращи българи? Интересува ме и какъв дял в Делта гард има всеки един от двамата шишковци, които се разпореждат с парите ни като със свои. И още - на 13 септември Делта гард ли ще "охранява" протеста?

    08:29 04.09.2025

  • 59 Мммммммм....

    0 0 Отговор
    Там съм да слушам и аз ,че утре може и моят на откаже.

    08:37 04.09.2025

  • 60 Пешо от панелката

    1 0 Отговор
    Да не излезе че всичко е скалъпено от някое от нашите пробрюкселски мекерета с цел да обвини Русия, но то горкото няма необходимите технически познания за да е достоверна измишльотината?

    08:50 04.09.2025

