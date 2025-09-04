Новини
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига у нас

4 Септември, 2025

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига на официално посещение в България. Той ще бъде приет от министър-председателя Росен Желязков.

Визитата е част от обиколка на европейските столици, чиято цел е да бъдат събрани мнения по ключови теми в дневния ред на Европейския съюз, включително Многогодишната финансова рамка. По време на срещата ще бъдат обсъдени приоритетите на България в рамките на Съюза, както и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми.


България
  • 1 Анонимен

    18 1 Отговор
    Със самолет ли?

    07:29 04.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    И него ли ще приземят в гората с бойни хеликоптери все едно е в Ирак?

    07:30 04.09.2025

  • 3 волан

    14 1 Отговор
    ЗАЩО МАРИЯ ФИЛИПОВА /КЗП/ Е ОБЛЕЧЕНА В МЪЖКИ ДРЕХИ-КОСТЮМ,РИЗА И ВРАТОВРЪЗКА? Министър-председателят Росен Желязков да не би да ходи с рокля и токчета?!

    07:30 04.09.2025

  • 4 робите

    15 1 Отговор
    Идва за да събира ангарията от

    07:30 04.09.2025

  • 5 ТЕАТЪР С ЛОШ КРАЙ

    27 1 Отговор
    Нелегитимен и неизбран от никого европейски чиновник се среща със нелегитимен сламен премиер.

    07:32 04.09.2025

  • 6 НЕ ВИ ИСКАМЕ,НЕ ИДВАЙ.!!!

    21 1 Отговор
    ИЗРИТАЙТЕ ГО ,ИЗРИТВАЙТЕ ГИ ТЕЯ ПАРАЗИТИ ,ЗАРАЗНИ БАЦИЛИ.!!

    07:35 04.09.2025

  • 7 Ман гоу и той се дотласкал

    23 1 Отговор
    Не идват случайно тези навлеци, нещо голямо искат!

    07:38 04.09.2025

  • 8 БгТопИдиот🇧🇬

    15 1 Отговор
    Поредният евроЕдеот идва за пушечно месо за Урка !

    07:38 04.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Комисионери!

    15 1 Отговор
    Това цигане Коща, много черно бе!

    07:38 04.09.2025

  • 11 бай Бай

    4 1 Отговор
    Турист.
    Мнение миже да се цитирам събере (а защо не обмени?) и чрез видео-конф.
    Ама нали трябва да си много зает, с пътувания....

    07:39 04.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шиши

    9 1 Отговор
    Големи боклуци излязоха от европа

    07:44 04.09.2025

  • 14 Добре

    5 2 Отговор
    че ЕССР е със затихващи функции !

    07:46 04.09.2025

  • 15 Ген.Атанасов!

    8 0 Отговор
    Ся и на Коща ако руснаците заглушат GPS на самолета,напраУ си праЯ публично Харикири от трибуната на НС...🙄😨😮‍💨😒😓🫢!

    07:55 04.09.2025

  • 16 Майстора

    9 1 Отговор
    Да иде в Португалия и да си ремонтира 140 годишните атракциони.

    07:57 04.09.2025

  • 17 ЯСНО!

    7 1 Отговор
    Идват пак да ни доят...!
    Ама то веч-...капка не остана...!

    07:57 04.09.2025

  • 18 Баш Балък

    7 1 Отговор
    Ся па тоя. Май не знае що е то GPS навигация.

    07:58 04.09.2025

  • 19 да пътува с влак ,че самолета му

    8 0 Отговор
    може да не кацне

    08:06 04.09.2025

  • 20 бг родина

    5 0 Отговор
    роско глупака

    08:07 04.09.2025

  • 21 Фен

    7 0 Отговор
    Явно, до нас опряха. Нататрузиха ни в еврото, ще ни милитаризират, добре поне, че ни разсипаха армията, та сега на война не могат да ни пратят. А много им се иска. Та само ще доиздоят, каквото успеят.

    08:08 04.09.2025

  • 22 БГ-ПенЦионерин!

    4 0 Отговор
    А ве ай молим ви се стига сте ни дразнили!
    Всеки ден си търсите поводи,да си правите пищни софри и седянки...!
    Ей..не се налапахте...не се напоихте...!
    А ние едва свързваме двата края...едни 40 лв. ,,Коледни" ,не ви се откъснаха от сърцето...!

    08:12 04.09.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Македоните вчера изпаднаха в масова истерия заради посещението на Урсула, а днес направо масово ще се самоубиват.

    08:13 04.09.2025

  • 24 Те го те и тоя

    4 0 Отговор
    Се разшета да вземе квото може.
    Налазиха ни, като въшки!

    08:23 04.09.2025

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор
    Идва да спусне на правителството какво да говорят по форумите и съветите и каква позиция да имат

    08:36 04.09.2025

  • 26 Гай Турий

    4 0 Отговор
    Брюк-селските зелки взеха вкупом да ни навестяват и дърпат ушите на нашите галафуни, да не вземат да мръднат от начертаната линия да прахосваме заедно с тях над 1 трилион евра за оръжия и подаръци на киевската неонацистка жидобандеровска хунта. Марш от България бе, каваун! На тоя GPS ще му го дръпнат ли пак за вдигане на шумилка и авторитет?!

    08:57 04.09.2025

  • 27 Артилерист

    1 0 Отговор
    Нещо много взеха да ни наобикалят европейските началници. Едно време в казармата го брояхме, че ще следват по-големи главоболия...

    09:14 04.09.2025

