Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига у нас

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига на официално посещение в България. Той ще бъде приет от министър-председателя Росен Желязков.

Визитата е част от обиколка на европейските столици, чиято цел е да бъдат събрани мнения по ключови теми в дневния ред на Европейския съюз, включително Многогодишната финансова рамка. По време на срещата ще бъдат обсъдени приоритетите на България в рамките на Съюза, както и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми.