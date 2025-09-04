Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига у нас

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига на официално посещение в България. Той ще бъде приет от министър-председателя Росен Желязков.
Визитата е част от обиколка на европейските столици, чиято цел е да бъдат събрани мнения по ключови теми в дневния ред на Европейския съюз, включително Многогодишната финансова рамка. По време на срещата ще бъдат обсъдени приоритетите на България в рамките на Съюза, както и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми.
1 Анонимен
07:29 04.09.2025
2 Последния Софиянец
07:30 04.09.2025
3 волан
07:30 04.09.2025
4 робите
07:30 04.09.2025
5 ТЕАТЪР С ЛОШ КРАЙ
07:32 04.09.2025
6 НЕ ВИ ИСКАМЕ,НЕ ИДВАЙ.!!!
07:35 04.09.2025
7 Ман гоу и той се дотласкал
07:38 04.09.2025
8 БгТопИдиот🇧🇬
07:38 04.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Комисионери!
07:38 04.09.2025
11 бай Бай
Мнение миже да се цитирам събере (а защо не обмени?) и чрез видео-конф.
Ама нали трябва да си много зает, с пътувания....
07:39 04.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шиши
07:44 04.09.2025
14 Добре
07:46 04.09.2025
15 Ген.Атанасов!
07:55 04.09.2025
16 Майстора
07:57 04.09.2025
17 ЯСНО!
Ама то веч-...капка не остана...!
07:57 04.09.2025
18 Баш Балък
07:58 04.09.2025
19 да пътува с влак ,че самолета му
08:06 04.09.2025
20 бг родина
08:07 04.09.2025
21 Фен
08:08 04.09.2025
22 БГ-ПенЦионерин!
Всеки ден си търсите поводи,да си правите пищни софри и седянки...!
Ей..не се налапахте...не се напоихте...!
А ние едва свързваме двата края...едни 40 лв. ,,Коледни" ,не ви се откъснаха от сърцето...!
08:12 04.09.2025
23 Данко Харсъзина
08:13 04.09.2025
24 Те го те и тоя
Налазиха ни, като въшки!
08:23 04.09.2025
25 Анонимен
08:36 04.09.2025
26 Гай Турий
08:57 04.09.2025
27 Артилерист
09:14 04.09.2025