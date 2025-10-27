Румен Радев се срещна с престолонаследника на Саудитска Арабия

Президентът Румен Радев проведе среща в Рияд с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабияпринц Мохамед Бин Салман. Българският държавен глава пристигна днес в саудитската столица, придружаван от съпругата си Десислава Радева, за участие в деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", съобщиха от прессекретариата на президента.

"Визията 2030 за модернизиране на Кралство Саудитска Арабия чрез целенасочени инвестиции в сферата на високите технологии, иновациите, енергетиката и образованието разкрива благоприятни перспективи за осъществяването на взаимноизгодни проекти с България", заяви Радев на срещата, според БТА.

Държавният глава открои утвърждаването на България като център в развитието на високите технологии в Югоизточна Европа. Радев посочи редица технологични компании и научни звена, дейността на първия в региона Институт за компютърни науки и изкуствен интелект, както и предстоящото създаване в София на една от шестте фабрики за изкуствен интелект, залегнали в ключовата изчислителна инфраструктура на Европейския съюз.

Българската фабрика "BRAIN++" ще бъде разположена в "София Тех Парк" и ще включва суперкомпютър от следващо поколение "Discoverer++", пригоден за авангардни работни натоварвания с изкуствен интелект. Проектът е на стойност 90 милиона евро и се очаква да започне изграждането през 2026 година.

Обща бе позицията на двете страни, че България и Саудитска Арабия имат постижения в сферите на високите технологии, иновациите, устойчивите решения в енергетиката и отбраната. Това създава солидна основа за развитието на двустранното търговско-икономическо, научно и инвестиционно партньорство. Отбелязан бе и взаимният интерес за разширяване на научния и образователен обмен, както и възможностите за използване на европейски финансови механизми за реализацията на общи проекти.

По време на срещата българският държавен глава изрази подкрепата на страната ни за усилията на страните от Близкия изток за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в региона и за постигане на устойчиво мирно решение със средствата на дипломацията.

Президентът Радев поднови поканата си към принц Мохамед Бин Салман да осъществи отложеното си посещение в България заедно с представители на бизнеса за последващо задълбочаване на двустранния диалог на най-високо равнище и стимулиране на двустранните икономически връзки.

В рамките на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", който събира държавни и правителствени лидери, водещи инвеститори и влиятелни представители на бизнеса от цял свят, Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи. Държавният глава ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на запазването на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирането на световния пазар и повишаването на митата.