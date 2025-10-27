Новини
Румен Радев се срещна с престолонаследника на Саудитска Арабия

Румен Радев се срещна с престолонаследника на Саудитска Арабия

27 Октомври, 2025 19:53

  • саудитска арабия-
  • българия-
  • румен радев-
  • визита

Държавният глава открои утвърждаването на България като център в развитието на високите технологии в Югоизточна Европа

Румен Радев се срещна с престолонаследника на Саудитска Арабия - 1
Снимка: Пресслужба на държавния глава
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев проведе среща в Рияд с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабияпринц Мохамед Бин Салман. Българският държавен глава пристигна днес в саудитската столица, придружаван от съпругата си Десислава Радева, за участие в деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", съобщиха от прессекретариата на президента.

"Визията 2030 за модернизиране на Кралство Саудитска Арабия чрез целенасочени инвестиции в сферата на високите технологии, иновациите, енергетиката и образованието разкрива благоприятни перспективи за осъществяването на взаимноизгодни проекти с България", заяви Радев на срещата, според БТА.

Държавният глава открои утвърждаването на България като център в развитието на високите технологии в Югоизточна Европа. Радев посочи редица технологични компании и научни звена, дейността на първия в региона Институт за компютърни науки и изкуствен интелект, както и предстоящото създаване в София на една от шестте фабрики за изкуствен интелект, залегнали в ключовата изчислителна инфраструктура на Европейския съюз.

Българската фабрика "BRAIN++" ще бъде разположена в "София Тех Парк" и ще включва суперкомпютър от следващо поколение "Discoverer++", пригоден за авангардни работни натоварвания с изкуствен интелект. Проектът е на стойност 90 милиона евро и се очаква да започне изграждането през 2026 година.

Обща бе позицията на двете страни, че България и Саудитска Арабия имат постижения в сферите на високите технологии, иновациите, устойчивите решения в енергетиката и отбраната. Това създава солидна основа за развитието на двустранното търговско-икономическо, научно и инвестиционно партньорство. Отбелязан бе и взаимният интерес за разширяване на научния и образователен обмен, както и възможностите за използване на европейски финансови механизми за реализацията на общи проекти.

По време на срещата българският държавен глава изрази подкрепата на страната ни за усилията на страните от Близкия изток за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в региона и за постигане на устойчиво мирно решение със средствата на дипломацията.

Президентът Радев поднови поканата си към принц Мохамед Бин Салман да осъществи отложеното си посещение в България заедно с представители на бизнеса за последващо задълбочаване на двустранния диалог на най-високо равнище и стимулиране на двустранните икономически връзки.

В рамките на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", който събира държавни и правителствени лидери, водещи инвеститори и влиятелни представители на бизнеса от цял свят, Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи. Държавният глава ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на запазването на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирането на световния пазар и повишаването на митата.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 000

    1 1 Отговор
    Вероятно се търси собственик на лукойл.

    19:57 27.10.2025

  • 2 Спецназ

    1 0 Отговор
    Тука има голем + от мене Президента!

    Ако ще ходиш некъде на екскурзия на яденье и пиенье,

    барем договори с оня 100 милиона инвестиции!,

    което като минимум ще означава работни места и така.
    ФАКТ!

    Че се нагледахме на турове до Китай и япония че
    им било скучно в Софето на министрите и

    им се "Полагало"- полага ви се да РАБОТИТЕ, Баце!

    19:58 27.10.2025

  • 3 Защо

    2 1 Отговор
    другарката му е с открити крака и пусната коса ? Поне най - малкото да беше я прибрала от уважение към домакините.

    19:59 27.10.2025

  • 4 Спецназ

    1 0 Отговор
    Боко като ходи преди време при Шейха,
    единственото което постигна е да го развлича,

    като си поклащаше шкембето в един танц със САБИ!
    ЯКО, А?? :)))

    20:00 27.10.2025

  • 5 Майна

    1 0 Отговор
    Жалкари..
    Докара Райнмерал ( Блак Рок) да правим барут..
    Това е много високотехнологично..
    ,, Но кашляше лошо,.... дванадесет часа на нощ"

    20:01 27.10.2025

  • 6 Винкело

    0 0 Отговор
    Пък Бойко се е срещнал още преди десет години. И освен това три папи са го цункале.

    20:03 27.10.2025

