Антонио Коща: Радвам се да видя как България постига целия си потенциал в Европейския съюз

Министър-председателят Росен Желязков се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна днес (4 септември), на посещение в България.
"Сигурността (в Европа) е фундаментът, на който се изгражда благоденствието на нашия съюз", заяви премиерът на съвместен брифинг след края на срещата, цитиран от Dariknews.bg.
Затова и укрепването на европейската сигурност и отбрана в стратегическите документи, които тази година приехме – Бялата книга за европейската отбрана, стратегията на Европейския съюз (ЕС), стратегията за вътрешната сигурност и за нас особено важна – стратегията за Черно море, инициирана съвестно от България и Румъния, са предпоставка за изграждането на тази архитектура на сигурност и отбрана на съюза, която чрез засилването на капацитета чрез отбранителните индустрии на държавите членки ще позволи ЕС да укрепне, за да посрещне предизвикателствата за утрешния ден, отбеляза министър-председателят.
Росен Желязков изказа съболезнования по повод трагедията, която се случи в Лисабон, където 15 души загинаха при дерайлирането на фуникуляр. Премиерът припомни, че Антонио Коща е бил три мандата кмет на Лисабон.
"Радвам се да видя как България постига целия си потенциал в Европейския съюз", заяви Коща. Той поздрави страната ни за приемането в Шенгенското пространство и еврозоната.
"България е от основно значение в усилията ни да подкрепим Украйна", добави председателят на Европейския съвет.
Мястото на България е там, където е решението на Народното събрание. Народното събрание реши, че страната ни няма да изпраща военнослужещи в Украйна. Ние ще подкрепим инициативата в морския домейн с антиминни и спомагателни кораби и във въздушния домейн с летища и друга спомагателна инфраструктура. Ще изпълним ангажимента си в рамките на решението на Народното събрание, заяви Желязков.
Договореното е договорено и трябва де се изпълни. Така Коща коментира спора между България и Република Северна Македония.
Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готов за бой
22:41 04.09.2025
2 Фен
22:42 04.09.2025
3 Гатьо Гатев
22:43 04.09.2025
4 Ужас
Мани мани... И този нещо не до разбрал. Всички розови ли са такива бавноразвиващи се.
22:46 04.09.2025
5 Държавата гори
Ромеите опоскаха всичко и останахме има-няма 6 милиона с малцинствата, децата ни бягат там да им аргатуват, но той бил горд. То и аз ще съм горд ако ми слугуват германяци, как няма да съм горд.
Евроатлантически бардак и разграден двор стана всичко.
За кво ни беше всичко това?
22:47 04.09.2025
6 Временното явление ЕС
Коментиран от #10
22:47 04.09.2025
7 Бедняшката русофилска иzzмет
22:48 04.09.2025
8 Делю Хайдутин
22:48 04.09.2025
9 Един
22:49 04.09.2025
10 Оди у
До коментар #6 от "Временното явление ЕС":Русиа.
Коментиран от #16
22:49 04.09.2025
11 Вълчан Воевода
22:50 04.09.2025
12 Последния Софиянец
22:51 04.09.2025
13 Директора
Тая седмица още 300 милиона. Станаха 16.5 а е едва септември.
Фалираха ни тия
22:53 04.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 да бе, да
Коментиран от #18
22:53 04.09.2025
16 Коя беше ти
До коментар #10 от "Оди у":Че да ми кажеш Де да оДа ?!!!
22:53 04.09.2025
17 Баш Балък
22:54 04.09.2025
18 Последния Софиянец
До коментар #15 от "да бе, да":Военноморски сили в Одеса и от нашите летища удари срещу Русия.
22:55 04.09.2025