Новини
България »
Всички градове »
Антонио Коща: Радвам се да видя как България постига целия си потенциал в Европейския съюз

Антонио Коща: Радвам се да видя как България постига целия си потенциал в Европейския съюз

4 Септември, 2025 22:34 370 18

  • антонио коща-
  • росен желязков-
  • българия-
  • потенциал-
  • европейски съюз

Мястото на България е там, където е решението на Народното събрание. Народното събрание реши, че страната ни няма да изпраща военнослужещи в Украйна, коментира премиерът Желязков

Антонио Коща: Радвам се да видя как България постига целия си потенциал в Европейския съюз - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна днес (4 септември), на посещение в България.

"Сигурността (в Европа) е фундаментът, на който се изгражда благоденствието на нашия съюз", заяви премиерът на съвместен брифинг след края на срещата, цитиран от Dariknews.bg.

Затова и укрепването на европейската сигурност и отбрана в стратегическите документи, които тази година приехме – Бялата книга за европейската отбрана, стратегията на Европейския съюз (ЕС), стратегията за вътрешната сигурност и за нас особено важна – стратегията за Черно море, инициирана съвестно от България и Румъния, са предпоставка за изграждането на тази архитектура на сигурност и отбрана на съюза, която чрез засилването на капацитета чрез отбранителните индустрии на държавите членки ще позволи ЕС да укрепне, за да посрещне предизвикателствата за утрешния ден, отбеляза министър-председателят.

Росен Желязков изказа съболезнования по повод трагедията, която се случи в Лисабон, където 15 души загинаха при дерайлирането на фуникуляр. Премиерът припомни, че Антонио Коща е бил три мандата кмет на Лисабон.

"Радвам се да видя как България постига целия си потенциал в Европейския съюз", заяви Коща. Той поздрави страната ни за приемането в Шенгенското пространство и еврозоната.

"България е от основно значение в усилията ни да подкрепим Украйна", добави председателят на Европейския съвет.
Мястото на България е там, където е решението на Народното събрание. Народното събрание реши, че страната ни няма да изпраща военнослужещи в Украйна. Ние ще подкрепим инициативата в морския домейн с антиминни и спомагателни кораби и във въздушния домейн с летища и друга спомагателна инфраструктура. Ще изпълним ангажимента си в рамките на решението на Народното събрание, заяви Желязков.

Договореното е договорено и трябва де се изпълни. Така Коща коментира спора между България и Република Северна Македония.

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    1 3 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв ЕС не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    22:41 04.09.2025

  • 2 Фен

    3 0 Отговор
    Хиените явно доста са изгладнели, щом опряха до нас.

    22:42 04.09.2025

  • 3 Гатьо Гатев

    2 0 Отговор
    Тоз много обича кюфтета..........

    22:43 04.09.2025

  • 4 Ужас

    3 0 Отговор
    След тази излагация със самолета на урсул и хорската любов българска.
    Мани мани... И този нещо не до разбрал. Всички розови ли са такива бавноразвиващи се.

    22:46 04.09.2025

  • 5 Държавата гори

    5 0 Отговор
    а той се радвал, че държавата развивала пълния си потенциал в ЕС.
    Ромеите опоскаха всичко и останахме има-няма 6 милиона с малцинствата, децата ни бягат там да им аргатуват, но той бил горд. То и аз ще съм горд ако ми слугуват германяци, как няма да съм горд.
    Евроатлантически бардак и разграден двор стана всичко.
    За кво ни беше всичко това?

    22:47 04.09.2025

  • 6 Временното явление ЕС

    3 0 Отговор
    Отново сме на грешния влак.

    Коментиран от #10

    22:47 04.09.2025

  • 7 Бедняшката русофилска иzzмет

    1 2 Отговор
    От Нова година и тя ще получава заплата в евро.

    22:48 04.09.2025

  • 8 Делю Хайдутин

    2 0 Отговор
    Този ром ли би шефът на МВР Русе?

    22:48 04.09.2025

  • 9 Един

    2 1 Отговор
    А българите ще се радват да видят страната си свободна и вън от престъпния евро съюз!

    22:49 04.09.2025

  • 10 Оди у

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Временното явление ЕС":

    Русиа.

    Коментиран от #16

    22:49 04.09.2025

  • 11 Вълчан Воевода

    1 1 Отговор
    Нали България беше извън Европата?! Коща и Урсула нямат място в България.

    22:50 04.09.2025

  • 12 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Пращане на български военноморски сили срещу Русия не е ли пращане на военнослужещи?

    22:51 04.09.2025

  • 13 Директора

    0 0 Отговор
    19 милиарда дълг. Страшен потенциал, няма що.
    Тая седмица още 300 милиона. Станаха 16.5 а е едва септември.
    Фалираха ни тия

    22:53 04.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 да бе, да

    0 0 Отговор
    Няма да изпращаме български военнослужещи в Украйна, но с цялата си подкрепа за коалицията на желаещите, ще превърнем България в мишена на руски удари. Ами то това второто е по зле от първото. Ама един водопад колко акъл има мислите?

    Коментиран от #18

    22:53 04.09.2025

  • 16 Коя беше ти

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оди у":

    Че да ми кажеш Де да оДа ?!!!

    22:53 04.09.2025

  • 17 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Що така бе Миме?!? Аз тъкмо са надъхах да отивам на фронта за ничия кауза.

    22:54 04.09.2025

  • 18 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "да бе, да":

    Военноморски сили в Одеса и от нашите летища удари срещу Русия.

    22:55 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол