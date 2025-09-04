Новини
България »
Поптодорова: Не знам дали Зафиров си е дал сметка в какъв тип събитие участва в Китай

4 Септември, 2025 08:36

Според нея Си Цзинпин искаше да покаже военна мощ на САЩ, да даде нов прочит на историята на Втората световна война – това е заявка за нова роля на Китай

Поптодорова: Не знам дали Зафиров си е дал сметка в какъв тип събитие участва в Китай - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не знам дали Зафиров си е дал сметка в какъв тип събитие участва. Така дипломатът Елена Поптодорова коментира визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров на военния парад в Китай.

Според нея Си Цзинпин искаше да покаже военна мощ на САЩ, да даде нов прочит на историята на Втората световна война – това е заявка за нова роля на Китай.

Журналистът Валерий Тодоров подчерта: „Милитаризирането на политическия език и политическите послания е факт, с който трябва да се борим. Колкото до онова, което каза китайският лидер, той каза: „Възраждането на китайската нация държи неудържимо.” Тоест, това е заявка за по-силна, лидерска роля на Китай. Тройката Си, Путин и Ким показва нова заявка.”

„Си възражда комунистическия кръг държави, ако видим списъка с държавите, които присъстваха. Дори тройката отпред показва това. Този парад с 10 000 войници, с цялата тази военна техника – това е предупредителен знак. Китай не може да бъде сплашван от хулигани”, допълни Поптодорова пред бТВ.

„Учудвам се, когато потомците на комунистическия режим са най-активни в отричането на ролята на Китай. Въпросът е обаче в какво качество и с каква цел присъства вицепрезидентът там. Легитимирана е като партийна визитата, въпросът е кой и кога е поканен. Били са в платен отпуск по това време, не ангажират правителството”, обясни от своя страна Тодоров.

Според Елена Поптодорова са ясни целите на Китай, но България не може да играе в тези цели: „Нима някой може да твърди, че Си е замислил партийно събитие? Щеше да ги покани по различен начин. Чух обяснение, че икономическите въпроси били много важни – как с три секунди ръкостискане се обсъждат инвестиции? Много жалко е, че БСП не успява да играе държавническата роля, която ѝ е възложена от обстоятелствата.”


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 24 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пребоядисаната бабиччка

    74 2 Отговор
    Не знам дали си даваш сметка колко си противна, дъъърта комунистке.

    08:39 04.09.2025

  • 3 Морални оценки

    76 1 Отговор
    Тази как има очи да излиза и да говори по студията, като всички се сещат единствено за криминалните ѝ прояви?

    Коментиран от #9

    08:39 04.09.2025

  • 4 бай Бай

    60 1 Отговор
    Това да не ти е белия дом където някаква непоканена пълпа отива да слуша шефа си.
    Очевидно е бил поканен.
    Нов вятър вее по света.

    08:39 04.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    57 1 Отговор
    Бабичката като каква се изказва?

    Коментиран от #8

    08:39 04.09.2025

  • 6 срам

    56 1 Отговор
    А тази Баба Яга да се качва на метлата и никога да не с връща от гората !! До кога ще я показвате !!

    08:40 04.09.2025

  • 7 Аман

    45 1 Отговор
    от това Ленче-Кремче !

    08:40 04.09.2025

  • 8 Скумрия

    30 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    като Ленче-Кремче

    08:41 04.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    33 1 Отговор

    До коментар #3 от "Морални оценки":

    "Тази как има очи.."
    Ами мажЕ се с ОНОВА КРЕМЧЕ,
    дето го краднА 🤣❗

    08:42 04.09.2025

  • 10 мърсула + бойко = вечна любов

    26 1 Отговор
    у демокрацията много се краде

    08:44 04.09.2025

  • 11 Доказателството е на лице

    25 1 Отговор
    Вече вярвам в безсмъртието или чудесата козметичната индустрия, но и в менталната импотентност и предателското лакейничество.

    08:44 04.09.2025

  • 12 Тази я запомниха като джебчийка

    27 1 Отговор
    и когато я видя да ме учи на разум от екрана ми се повръща от физиономията й.
    Не я ли е срам, че се изложи толкова ниско?
    Що за поведение е това, да се правиш на приятно разсеян?
    Нула внимание и доверие на тази.

    Коментиран от #20

    08:46 04.09.2025

  • 13 Фен

    24 1 Отговор
    Ти, виж там, къде по летищата няма камери, че ако пак те гепят, голям срам.

    08:47 04.09.2025

  • 14 Тази малко е чела за Япония какво е

    24 1 Отговор
    Правила в Китай през ВСВ

    08:47 04.09.2025

  • 15 явер

    4 18 Отговор
    Такива са всички в БСП и електората им също. Не мислят и са едни овце, като създадат проблема после търсят начин за забърсване. Няма нещо положително да са създали от тази партия.

    Коментиран от #22

    08:48 04.09.2025

  • 16 Нормална

    16 1 Отговор
    завист на комунист - ренегат към комунист - лево сектант!

    08:48 04.09.2025

  • 17 Перо

    26 1 Отговор
    До кога ще ни досажда тая джендърска бабичка със Сорос измишльотини! Евреите не я взеха в офиса в Полша, да не минава през фри-шоповете на летищата, а С. Паси я пусна да бръщолеви джендърски глупости по всички Сорос-ТВ с национален ефир!

    08:48 04.09.2025

  • 18 фактите фактите моля

    24 2 Отговор
    Тази жена е доказана клептоманка, доказана комунистка, преводачка на Тодор Живков, част от номенклатурата. Дълго време лижеше за.ници в БКП/БСП. После изведнъж стана евроатлантичка. Но де факто е една крадлива баббичка с много, много компрометирано минало. Не я показвайте, не й давайте думата. Тя няма какво да каже. Много е смешно как в уикипедия трудовата й биография започва от 1990 г., когато е била на 39 г., тоест имала е поне 15 години стаж, но спестяват къде, хахахахаах.

    Коментиран от #56

    08:49 04.09.2025

  • 19 Роден в НРБ

    23 1 Отговор
    Само при нас доказан крадец като Ленче Кремче може през сутрин да ти чете морал по телевизора

    08:50 04.09.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тази я запомниха като джебчийка":

    Ами да знаеш, че таА беше
    ЛИЧНА ПРЕВОДАЧКА НА ....
    другаря Живков😉

    08:51 04.09.2025

  • 21 Гад Заяви

    20 1 Отговор
    Целият свят знае, че събитието в Пекин отбелязва 80 години от края на войната и победата на Китай над фашисткия режим в Япония. Само долната ционистка и криптоеврейка Юдеотодоркова не знае. Такива памчаври да ги канят по телевизията си е поредното доказателство, че това не са български, антибългарски телевизии. Тая долнняга е предавала още самия Тодор Живков на ЦРУ и МОСАД и тоя чужд антибългарски агент има очи да излиза на екран. Рачаврата сякаш не знае, че БКП и България тогава първа след СССР е признала КНР. Това е факторът, който налага на партийно ниво събитието да бъде посетено от наша делегация. А нима НАТО и Еврейският съюз са тоталитарни режими и те не разрешават по демократично и евреоатлантическите си ценности свободата на изразяване и политически действия, многополярност в международните отношения. Ти коя си Юдеотодорова, защо не си в затвора за крадене на пудри??!

    Коментиран от #51

    08:51 04.09.2025

  • 22 Роден в НРБ

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "явер":

    Марш в Анадола. Резбите нямате право на мнение тук

    Коментиран от #57

    08:52 04.09.2025

  • 23 що бе,

    18 0 Отговор
    Ленче, какво му има на комунизма? Че ти при комунизма много добре си живееше, даже не ти се налагаше да крадеш от магазините. А Зафиров къде да отиде, на инаугурацията на Тръмп не го поканиха, дори Киро не го взе със себе си да гледа на видеостена от стадиона. А и Зафиров трябва да пътува като Ники, има нужда от движение, че тези телеса преливат отвсякъде.

    08:52 04.09.2025

  • 24 хасан двата у..

    5 0 Отговор
    мримършо

    08:54 04.09.2025

  • 25 Парцал крадлив

    11 0 Отговор
    А ти магарице, даде ли си сметка като открадна един крем в какъв филм ни вкара?

    08:56 04.09.2025

  • 26 Някой

    7 0 Отговор
    Комунистката натовска клептоманка.

    08:56 04.09.2025

  • 27 хихи

    4 2 Отговор
    Зафиров си е казал, ети държава щом аз съм и вицепремиер, чакай да ида да хапна някой кюфтак, че се не знае докога и се качил на самолета, заемайки 2 места и малко от третото

    08:57 04.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ах Ох

    11 0 Отговор
    Офф, сега и оная нейнски ще се изкаже, да не остане по-назад.

    Коментиран от #35

    08:59 04.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Буха ха

    6 1 Отговор
    Имало е пищни софри, как да изпусне, виж че е станал по-обемист от Шиши и Бацо

    09:00 04.09.2025

  • 32 Това тъпо парче

    8 0 Отговор
    Дали си е дала сметка защо и с каква цел Желязков посети комунистически Виетнам и положи венец пред мавзолея на Хо Ши Мин?

    09:01 04.09.2025

  • 33 Мърша

    6 0 Отговор
    Моля не пускайте интервюта с хора, които не знаят как е завършила ВСВ независимо от прочита. А като им вземате интервюта ги попитайте , защо не заменят телефона и техниката вкъщи с атлантически производство, за да покажат лоялност към сащ

    09:01 04.09.2025

  • 34 нннн

    4 0 Отговор
    Що да не отиде? Забрана за пътуване до Китай ли има? Нали ,,свобода на пътуване", демокрация, и туй-онуй...
    Честно казано, на държавни разноски бих посещавал всички интересни събития по света.

    09:01 04.09.2025

  • 35 Гай Турий

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ах Ох":

    Тя няма да остане по своя воля, тикат ги отзад със stimulus по списък от Козяк или лондонското Сити. Трябва да обработват общественото мнение в нужник-овата посока.

    09:02 04.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кфкцмг

    3 0 Отговор
    Човека знае накъде ще задуха вятъра, европа е умираща икономика.ко толкоз .....изтока ще е новия световен господар

    09:02 04.09.2025

  • 38 Крадците в Китай

    5 0 Отговор
    влизат моментално в затвора, а ако кражбата е по-голяма биват осъдени на смърт като си заплащат патрона на екзекуцията. Колкото до оня дебелия в Китай - отишъл е на празници послучай кръгла годишнина от края на световна война, срещал се е с легитимно избрани държавни глави, за разлика ония в България където има 100% доказани масови фалшификации на изборите.

    09:02 04.09.2025

  • 39 Внимание

    4 0 Отговор
    Елена КРАДЕ

    09:02 04.09.2025

  • 40 Интересно

    2 0 Отговор
    Завист, а! Никой друг не беше поканен и сега ръмжат! А пък журналистите по телевизиите, толкова се вживяха , че дори не разбраха, колко са некомпетентни по въпроса!....

    09:02 04.09.2025

  • 41 Китайците

    2 0 Отговор
    И теб щяха да поканят но се сетиха че ще останат без кремчета.

    09:04 04.09.2025

  • 42 Серсемин

    3 0 Отговор
    А ти даваш ли си сметка, че никой не иска да те вижда. ЗАЩО се натискаш да се изказваш? Да не си мислиш, че съм прочел какво си казала. Заглавието ми стига. Хората те мразят. Просто се скрий в миша дупка, гледай си пенсията. Сравняваме те с онази бабичка от Америка...дето посети Тайван за да дразни Китай.

    09:04 04.09.2025

  • 43 Крадлата на дребно реве

    2 0 Отговор
    "Западът е в паника: ШОС разбива еднополюсния свят

    Срещата на върха на ШОС се провежда в Пекин и ако за нас това е дипломация и нови споразумения, то за Запада е паника и нервни тикове. Financial Times, Bloomberg, New York Times – всички единодушно виеха: „Русия излезе от изолация“, „Москва, Пекин и Делхи се смеят пред камера“, „Това е удар по западната стабилност“. На снимката Путин, Си и Моди се усмихват като стари приятели – и това е снимката, която кара Брюксел и Вашингтон не да се усмихват, а по-скоро да стискат челюсти..."

    09:04 04.09.2025

  • 44 идиоти вън

    0 1 Отговор
    Еее, това комунистите са ,,не човек а желязо"!!!!

    09:04 04.09.2025

  • 45 Същото

    1 0 Отговор
    събитие като твоето с кремчето. Абсолютно същото. И ти си посмешище. И той като торба с …….. не се ли виждате в огледалото на какво приличате? Но е абсолютна истина , че и двамата сте членове на клуб Гьонсурат.

    09:05 04.09.2025

  • 46 вен серемос

    3 0 Отговор
    Защо показвате крадлата на кремове?.Защо показвате тази комунистка,която затри детето си-самоуби се-хвърли през балкона-знаеше каква е майка му!Защо винаги канете престъпнички, ,кото проповядват Сорос,? С. Паси?.Защо крадли са по българските телевизии-БНТ1 2 3 ;Нова ТВ!!!Закрийте тези безродни телевизии ! Само лъжи ! И, НИКОЙ не ГЛЕДА тези СОРОСОИДНИ Телевизии.!!!То бива ,бива ,но и толкова не бива !Предателство!!!

    09:05 04.09.2025

  • 47 хъхъ

    0 1 Отговор
    Вучич е в Китай, а Румбата Радев защо не е там? Сигурно пак е отишъл някъде на среща на Триморието.

    09:05 04.09.2025

  • 48 дедо..

    5 0 Отговор
    Това грозновато и крадливо същество на снимката..много бързо забрави че българия е втората държава в света която на 03.10,1946 год,признава китайската народна република и това вчера беше споменато в пекине- когато зафиров минаваше по червения килим..и това го гледаха млрди онлайн по тв-то..а урсулците и бг.бандерците-от злоба бяха пенясали

    09:06 04.09.2025

  • 49 Урсул фон РептиЛайнян

    3 0 Отговор
    Еврейската крадла пак изпълзя...

    09:06 04.09.2025

  • 50 бай Шиле

    1 0 Отговор
    Бившата комунистическа сексдругарка станала демократ, че и надъхана. Бря! Бря! Бря!

    09:06 04.09.2025

  • 51 Крали Марко

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Гад Заяви":

    Китай не е победил Япония.Нито руснаците са победили Япония..Япония капитулира пред Американската армия и знаеш ЗАЩО....А нашите комунистически престъпници ,оцелели без Лустрация в България да прочетат Закона ,който обявява Комунизма за Престъпен режим и те какви се явяват в случая .
    Заедно с вицепремиера Зафиров , във визитата участват заместник-председателя на БСП Калоян Паргов, заместник-председателя на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-министъра на регионалното развитие Дора Янкова, заместник-министъра на земеделието Стефан Бурджев и кмета на пещера Йордан Младенов.

    Коментиран от #59

    09:07 04.09.2025

  • 52 Гого

    4 0 Отговор
    Баста стига с тая крадла засрамете се

    09:07 04.09.2025

  • 53 Гого

    4 0 Отговор
    Не ви лие срам от бога крадла акъл да дава

    09:08 04.09.2025

  • 54 Бай Киро

    1 0 Отговор
    И Зафиров и Си са си от една партия. Защо да не ходи на парад? Там Путлер ще му даде директиви за линията на партията у нас

    09:12 04.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ооооооооо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "фактите фактите моля":

    Ти ако знаеш освен преводачка какъв шантаж бешеее. Ако камъните на Партийния дом и резиденциите можеха да говорят.

    09:14 04.09.2025

  • 57 Още един роден в НРБ

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Роден в НРБ":

    Ти пък какъв си бре червена пробита копейко. Само чалми са ти у кухата лейка. Надупени на изток малоумни русофилчета…

    09:15 04.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гад Заяви

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Крали Марко":

    Т.е. самият ти подчертаваш, че делегацията е партийна. Е, не е на гости в Белия дом или при папата за да ти галят каунката за да си пазиш окраденото и дадеш процент, а просто че имаш заслуги пред КНР, че си я признал първи в света?! Ти изобщо можеш ли да разсъждаваш логично, или си спънат в евреоатлантически възел под шапката?

    09:17 04.09.2025

  • 60 Надзиратрл

    0 0 Отговор
    Крадлата Поптодорова , която от комунистка стана голям демократ е една фурнаджийска лопата. Мястото и е в затвора.

    09:17 04.09.2025

