Поптодорова: Не знам дали Зафиров си е дал сметка в какъв тип събитие участва в Китай

Не знам дали Зафиров си е дал сметка в какъв тип събитие участва. Така дипломатът Елена Поптодорова коментира визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров на военния парад в Китай.
Според нея Си Цзинпин искаше да покаже военна мощ на САЩ, да даде нов прочит на историята на Втората световна война – това е заявка за нова роля на Китай.
Журналистът Валерий Тодоров подчерта: „Милитаризирането на политическия език и политическите послания е факт, с който трябва да се борим. Колкото до онова, което каза китайският лидер, той каза: „Възраждането на китайската нация държи неудържимо.” Тоест, това е заявка за по-силна, лидерска роля на Китай. Тройката Си, Путин и Ким показва нова заявка.”
„Си възражда комунистическия кръг държави, ако видим списъка с държавите, които присъстваха. Дори тройката отпред показва това. Този парад с 10 000 войници, с цялата тази военна техника – това е предупредителен знак. Китай не може да бъде сплашван от хулигани”, допълни Поптодорова пред бТВ.
„Учудвам се, когато потомците на комунистическия режим са най-активни в отричането на ролята на Китай. Въпросът е обаче в какво качество и с каква цел присъства вицепрезидентът там. Легитимирана е като партийна визитата, въпросът е кой и кога е поканен. Били са в платен отпуск по това време, не ангажират правителството”, обясни от своя страна Тодоров.
Според Елена Поптодорова са ясни целите на Китай, но България не може да играе в тези цели: „Нима някой може да твърди, че Си е замислил партийно събитие? Щеше да ги покани по различен начин. Чух обяснение, че икономическите въпроси били много важни – как с три секунди ръкостискане се обсъждат инвестиции? Много жалко е, че БСП не успява да играе държавническата роля, която ѝ е възложена от обстоятелствата.”
Очевидно е бил поканен.
Нов вятър вее по света.
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":като Ленче-Кремче
До коментар #3 от "Морални оценки":"Тази как има очи.."
Ами мажЕ се с ОНОВА КРЕМЧЕ,
дето го краднА 🤣❗
11 Доказателството е на лице
Не я ли е срам, че се изложи толкова ниско?
Що за поведение е това, да се правиш на приятно разсеян?
Нула внимание и доверие на тази.
Коментиран от #20
14 Тази малко е чела за Япония какво е
Коментиран от #22
Коментиран от #56
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Тази я запомниха като джебчийка":Ами да знаеш, че таА беше
ЛИЧНА ПРЕВОДАЧКА НА ....
другаря Живков😉
До коментар #15 от "явер":Марш в Анадола. Резбите нямате право на мнение тук
Коментиран от #57
Честно казано, на държавни разноски бих посещавал всички интересни събития по света.
35 Гай Турий
До коментар #29 от "Ах Ох":Тя няма да остане по своя воля, тикат ги отзад със stimulus по списък от Козяк или лондонското Сити. Трябва да обработват общественото мнение в нужник-овата посока.
09:02 04.09.2025
43 Крадлата на дребно реве
Срещата на върха на ШОС се провежда в Пекин и ако за нас това е дипломация и нови споразумения, то за Запада е паника и нервни тикове. Financial Times, Bloomberg, New York Times – всички единодушно виеха: „Русия излезе от изолация“, „Москва, Пекин и Делхи се смеят пред камера“, „Това е удар по западната стабилност“. На снимката Путин, Си и Моди се усмихват като стари приятели – и това е снимката, която кара Брюксел и Вашингтон не да се усмихват, а по-скоро да стискат челюсти..."
51 Крали Марко
До коментар #21 от "Гад Заяви":Китай не е победил Япония.Нито руснаците са победили Япония..Япония капитулира пред Американската армия и знаеш ЗАЩО....А нашите комунистически престъпници ,оцелели без Лустрация в България да прочетат Закона ,който обявява Комунизма за Престъпен режим и те какви се явяват в случая .
Заедно с вицепремиера Зафиров , във визитата участват заместник-председателя на БСП Калоян Паргов, заместник-председателя на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-министъра на регионалното развитие Дора Янкова, заместник-министъра на земеделието Стефан Бурджев и кмета на пещера Йордан Младенов.
Коментиран от #59
09:07 04.09.2025
До коментар #18 от "фактите фактите моля":Ти ако знаеш освен преводачка какъв шантаж бешеее. Ако камъните на Партийния дом и резиденциите можеха да говорят.
До коментар #22 от "Роден в НРБ":Ти пък какъв си бре червена пробита копейко. Само чалми са ти у кухата лейка. Надупени на изток малоумни русофилчета…
До коментар #51 от "Крали Марко":Т.е. самият ти подчертаваш, че делегацията е партийна. Е, не е на гости в Белия дом или при папата за да ти галят каунката за да си пазиш окраденото и дадеш процент, а просто че имаш заслуги пред КНР, че си я признал първи в света?! Ти изобщо можеш ли да разсъждаваш логично, или си спънат в евреоатлантически възел под шапката?
