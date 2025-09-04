Поптодорова: Не знам дали Зафиров си е дал сметка в какъв тип събитие участва в Китай

Не знам дали Зафиров си е дал сметка в какъв тип събитие участва. Така дипломатът Елена Поптодорова коментира визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров на военния парад в Китай.

Според нея Си Цзинпин искаше да покаже военна мощ на САЩ, да даде нов прочит на историята на Втората световна война – това е заявка за нова роля на Китай.

Журналистът Валерий Тодоров подчерта: „Милитаризирането на политическия език и политическите послания е факт, с който трябва да се борим. Колкото до онова, което каза китайският лидер, той каза: „Възраждането на китайската нация държи неудържимо.” Тоест, това е заявка за по-силна, лидерска роля на Китай. Тройката Си, Путин и Ким показва нова заявка.”

„Си възражда комунистическия кръг държави, ако видим списъка с държавите, които присъстваха. Дори тройката отпред показва това. Този парад с 10 000 войници, с цялата тази военна техника – това е предупредителен знак. Китай не може да бъде сплашван от хулигани”, допълни Поптодорова пред бТВ.

„Учудвам се, когато потомците на комунистическия режим са най-активни в отричането на ролята на Китай. Въпросът е обаче в какво качество и с каква цел присъства вицепрезидентът там. Легитимирана е като партийна визитата, въпросът е кой и кога е поканен. Били са в платен отпуск по това време, не ангажират правителството”, обясни от своя страна Тодоров.

Според Елена Поптодорова са ясни целите на Китай, но България не може да играе в тези цели: „Нима някой може да твърди, че Си е замислил партийно събитие? Щеше да ги покани по различен начин. Чух обяснение, че икономическите въпроси били много важни – как с три секунди ръкостискане се обсъждат инвестиции? Много жалко е, че БСП не успява да играе държавническата роля, която ѝ е възложена от обстоятелствата.”