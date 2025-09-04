Кметът на Перник: Пред Плевен предстоят месеци или дори години с тежка ситуация с безводието

Водната криза, която през 2019 г. постави Перник пред тежко изпитание, днес е реалност за други два областни града – Плевен и Брезник.
Кметът на Перник Станислав Владимиров обясни, че за разлика от Перник, Брезник няма връзка с голямата водопреносна мрежа. Градът разчита единствено на язовир „Красава“, който в момента е в критично състояние. Водата там е опасна за пиене и дори негодна за битови нужди.
„Водосборът е много малък и дори при снежна зима язовирът няма как да се напълни. Това е дългосрочен проблем, който може да продължи години“, предупреди Владимиров в ефира на бТВ.
Според него има два варианта за алтернативно водоснабдяване на Брезник. Първият е свързване към мрежата на Перник и захранване от язовир „Студена“, който в момента е почти пълен и може да обслужи още един град с мащабите на Перник. Вторият е язовир „Мещица“, изграден по държавна програма, за който в момента се извършват проби на водата.
В краткосрочен план обаче община Брезник залага на сондажи. „Всяка алтернатива е смислена, ако дава устойчиво решение. Всичко друго е временно кърпене“, подчерта кметът.
По думите му най-ранният срок за изграждане на връзка между мрежите на Брезник и Перник е година и половина – заради процедурите по проектиране, избор на изпълнител и евентуални отчуждения.
„Относно Плевен, не съм в дълбочина в целия проблем, но и там хората трябва просто да разберат, че пред тях предстоят месеци, може и години, през които те ще бъдат в много тежка ситуация“, коментира още Владимиров.
Той направи и паралел с кризата в Перник през 2019 г., когато градът веднага обяви бедствено положение и в кратки срокове беше осигурено държавно финансиране.
„В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема“, заяви кметът на Перник.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мазо
09:49 04.09.2025
2 Полит.коректен расист
Коментиран от #16
09:49 04.09.2025
3 црррр
09:52 04.09.2025
4 Ха ха ха ха ха ха
Човека си казва: години безводие...точ-ка !
Няма тънка-мънка.
Стабиляга отвсякъде.
Плевенчани, ей това е вашият човек👍
09:52 04.09.2025
5 Кметът
Коментиран от #12, #19
09:55 04.09.2025
6 Аз само да попитам....
Аааа чакайте, грешка.
То като няма вода май и 20-ет са много 🤔
09:55 04.09.2025
7 българина
09:56 04.09.2025
8 Грозев е еничарин
Коментиран от #10, #18
09:59 04.09.2025
9 РСМ
10:02 04.09.2025
10 НДУ
До коментар #8 от "Грозев е еничарин":За да станеш гробар трябва да си разбойник с умения, на Али Баба други не му трябват, а комунягите са си инкубатор за такива.
10:02 04.09.2025
11 Не виждам
10:04 04.09.2025
12 Кметът съм
До коментар #5 от "Кметът":Цената на унцията инвест.злато към днешна дата е към 3 500$ а на мен ми бутат около....аааа,виждаме ли се ,чуваме ли се ...
А добър ден дъге, кмета съм 🤑
Вижте сега, значи това няма ама нищо общо,ама нищо общо с добива на злато !
Значи вЕрвайте ми, че както ви казвам ,че вода няма да имате, така ви казвам ,че арсена е....ъъъъъ не Е от добива на злато.
Бадете здрави и не ожаднявайте !
10:05 04.09.2025
13 Путинеее, памаги
10:11 04.09.2025
14 Кит
Проблемът се решава с намигане, стига да има желание и малко пари.
Плевен е друга бира.
Тридесет пъти по-голяма бира.
10:12 04.09.2025
15 Гарантирано от Герб
10:20 04.09.2025
16 ти кажа че
До коментар #2 от "Полит.коректен расист":цените на апартаментите в София надминаха тези във Виена
сега има нет и може да се сравнява
10:38 04.09.2025
17 Трол
10:39 04.09.2025
18 Миризлив пор
До коментар #8 от "Грозев е еничарин":Само не разбрах, Перник им е пълен язовира, защото точно "лошата мутра Бойко" посмя да отреже тръбата от която стомана Перник точеше колко вода иска безплатно. Може онзи водопровод да беше скъп но спаси доста хора от безводие. А колко до Плевен... Човек, там няма язовир!
10:50 04.09.2025
19 Миризлив пор
До коментар #5 от "Кметът":Арсена се утаява на дъното и се натрупва през годините. В момента язовира се е изпразнил и се точи от ниска точка и са засмукали точно слоевете с утайките.
Коментиран от #23
10:55 04.09.2025
20 Това е за мен равностойно на
11:00 04.09.2025
21 вие си ги избрахте
11:01 04.09.2025
22 Вода има
11:05 04.09.2025
23 Липса на хлор и безхаберие
До коментар #19 от "Миризлив пор":А клостридията дето се д.риска яко и тя ли е от дъното
11:07 04.09.2025