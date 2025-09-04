Новини
България »
Кметът на Перник: Пред Плевен предстоят месеци или дори години с тежка ситуация с безводието

Кметът на Перник: Пред Плевен предстоят месеци или дори години с тежка ситуация с безводието

4 Септември, 2025 09:47 1 080 23

  • станислав владимиров-
  • водна криза-
  • плевен

В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема

Кметът на Перник: Пред Плевен предстоят месеци или дори години с тежка ситуация с безводието - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водната криза, която през 2019 г. постави Перник пред тежко изпитание, днес е реалност за други два областни града – Плевен и Брезник.

Кметът на Перник Станислав Владимиров обясни, че за разлика от Перник, Брезник няма връзка с голямата водопреносна мрежа. Градът разчита единствено на язовир „Красава“, който в момента е в критично състояние. Водата там е опасна за пиене и дори негодна за битови нужди.

„Водосборът е много малък и дори при снежна зима язовирът няма как да се напълни. Това е дългосрочен проблем, който може да продължи години“, предупреди Владимиров в ефира на бТВ.

Според него има два варианта за алтернативно водоснабдяване на Брезник. Първият е свързване към мрежата на Перник и захранване от язовир „Студена“, който в момента е почти пълен и може да обслужи още един град с мащабите на Перник. Вторият е язовир „Мещица“, изграден по държавна програма, за който в момента се извършват проби на водата.

В краткосрочен план обаче община Брезник залага на сондажи. „Всяка алтернатива е смислена, ако дава устойчиво решение. Всичко друго е временно кърпене“, подчерта кметът.

По думите му най-ранният срок за изграждане на връзка между мрежите на Брезник и Перник е година и половина – заради процедурите по проектиране, избор на изпълнител и евентуални отчуждения.

„Относно Плевен, не съм в дълбочина в целия проблем, но и там хората трябва просто да разберат, че пред тях предстоят месеци, може и години, през които те ще бъдат в много тежка ситуация“, коментира още Владимиров.

Той направи и паралел с кризата в Перник през 2019 г., когато градът веднага обяви бедствено положение и в кратки срокове беше осигурено държавно финансиране.

„В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема“, заяви кметът на Перник.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мазо

    5 1 Отговор
    Яко предизборно обещание. Плевенчани, аз бих го избрал пак.

    09:49 04.09.2025

  • 2 Полит.коректен расист

    12 0 Отговор
    Ама апартаментчетата хвърчат по 120 000€ и нагоре, нали ?!

    Коментиран от #16

    09:49 04.09.2025

  • 3 црррр

    6 0 Отговор
    Тръби и водаНЕ-МА! Толкоз.

    09:52 04.09.2025

  • 4 Ха ха ха ха ха ха

    11 1 Отговор
    Ей това е кмет бе, кмет като слънце !
    Човека си казва: години безводие...точ-ка !
    Няма тънка-мънка.
    Стабиляга отвсякъде.
    Плевенчани, ей това е вашият човек👍

    09:52 04.09.2025

  • 5 Кметът

    12 0 Отговор
    Да обясни все пак, как така в язовир Красава се появи арсен!? Свързано ли е това наличие на арсен със сондажите и добива на злато в Брезник!!!???

    Коментиран от #12, #19

    09:55 04.09.2025

  • 6 Аз само да попитам....

    5 0 Отговор
    Купувам апартамент тухла топ център Плевен с изглед между 80 и 100 кв.м. до 20 000€
    Аааа чакайте, грешка.
    То като няма вода май и 20-ет са много 🤔

    09:55 04.09.2025

  • 7 българина

    7 1 Отговор
    Бившия Министър председател Денков каза, че ще помага на крайна, каквото и да ни струва. За сега е водата на 300000 души, догодина следват Варна Шумен Бургас Търговище Преслав..... Българите пак гласуваха за тях, ок, тогава оправяйте се рев не искам да чувам, само ценности, явно можете и без вода. не е случайна приказката, ЧЕСТИТА БАНЯ, пак ще се върне на мода за половин България, която ще си избере същите

    09:56 04.09.2025

  • 8 Грозев е еничарин

    7 0 Отговор
    Тоз б оклук вместо да търка наровете в затвора,чете морал и акъли дава.Плевенската схема е същата като пернишката-кражба на милиарди.Тоя кавал избран от БСП и член на БСП,след като олапа няколко милиона от схемата на ГРОБ с язовира в Перник,веднага прескочи и стана член на ГРОБ ! Защо язовирът в Плевен е празен,а пернишкият прелива и го източват контролирано.Защото създават умишлено проблема,източват язовира,отпускат си милиарди,които крадат и просто пълнят язовира без нито 1 ст. разходи !

    Коментиран от #10, #18

    09:59 04.09.2025

  • 9 РСМ

    4 0 Отговор
    А бухахахахахах мизерен цигански Бг клозет

    10:02 04.09.2025

  • 10 НДУ

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Грозев е еничарин":

    За да станеш гробар трябва да си разбойник с умения, на Али Баба други не му трябват, а комунягите са си инкубатор за такива.

    10:02 04.09.2025

  • 11 Не виждам

    8 0 Отговор
    защо коментира Брезник - имат си кмет, отделен, има избори - брезничани са си го избрали. По-скоро да каже две думи как върви водният цикъл в Перник - над 100млн лева. Разкопани улици, на вълни половината пътна мрежа в източната част на града, затворени кръстовища, на които със седмици никой не работеше, задръствания все едно сме в София. Това повече ми изглежда като проблеми за кмет на Перник. Иначе за водната криза 2019-2020г. - нея я реши природата. Някъде ноември започнаха валежи, понапълни язовира и свали режима. Отстраняване на незаконни водохващания без водомер за заводи, отклоняване на канали от други места във Витоша към Студена помогнаха помогнаха да не се губи водата, но проблемът, създаден от гербавите калинки, източили язовира, го реши природата. Така че плевенчани да стискат палци за дъждовна есен, друго решение ще отнеме много дълго за хора, свикнали да имат вода.

    10:04 04.09.2025

  • 12 Кметът съм

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кметът":

    Цената на унцията инвест.злато към днешна дата е към 3 500$ а на мен ми бутат около....аааа,виждаме ли се ,чуваме ли се ...
    А добър ден дъге, кмета съм 🤑
    Вижте сега, значи това няма ама нищо общо,ама нищо общо с добива на злато !
    Значи вЕрвайте ми, че както ви казвам ,че вода няма да имате, така ви казвам ,че арсена е....ъъъъъ не Е от добива на злато.
    Бадете здрави и не ожаднявайте !

    10:05 04.09.2025

  • 13 Путинеее, памаги

    1 3 Отговор
    Ние в Плевен сме все русофили, да ге!

    10:11 04.09.2025

  • 14 Кит

    6 0 Отговор
    Брезник не е областен град, това е градче с около 3 500 души население.
    Проблемът се решава с намигане, стига да има желание и малко пари.
    Плевен е друга бира.
    Тридесет пъти по-голяма бира.

    10:12 04.09.2025

  • 15 Гарантирано от Герб

    8 1 Отговор
    Благодарение на Бойко Борисов и Герб.

    10:20 04.09.2025

  • 16 ти кажа че

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Полит.коректен расист":

    цените на апартаментите в София надминаха тези във Виена
    сега има нет и може да се сравнява

    10:38 04.09.2025

  • 17 Трол

    2 0 Отговор
    Този човек защо никога не се усмихва?

    10:39 04.09.2025

  • 18 Миризлив пор

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Грозев е еничарин":

    Само не разбрах, Перник им е пълен язовира, защото точно "лошата мутра Бойко" посмя да отреже тръбата от която стомана Перник точеше колко вода иска безплатно. Може онзи водопровод да беше скъп но спаси доста хора от безводие. А колко до Плевен... Човек, там няма язовир!

    10:50 04.09.2025

  • 19 Миризлив пор

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кметът":

    Арсена се утаява на дъното и се натрупва през годините. В момента язовира се е изпразнил и се точи от ниска точка и са засмукали точно слоевете с утайките.

    Коментиран от #23

    10:55 04.09.2025

  • 20 Това е за мен равностойно на

    1 0 Отговор
    терористичен акт с цел геноцид и опустошаване на поредната територия в България. Ако бяхме народ, то всички щяхме да се обединим и да излезем по улиците и да изритаме мафията от държавата ни. Всичко унищожиха тия, а ние си траем...на следващия протест всички там! Оставете си разходките и малките ангажименти и идвайте да протестирате! Това равнодушие трябва да престане ако искаме да оцелее България и нацията

    11:00 04.09.2025

  • 21 вие си ги избрахте

    0 0 Отговор
    Видимите резултати са и дългосрочни! А интелекта на гласуващите за същите е дългосрочно прозззз. Чувам, че в Катар, СА, Израел и Кувейт нямат проблеми с водата, даже палмите поливат по улиците......

    11:01 04.09.2025

  • 22 Вода има

    0 0 Отговор
    Не се вайкай а спри всички сондажи по дворове и предприятия. Автомивките също. Кейптаун три години капка дъжд бе падна и оцеляха но с икономии.

    11:05 04.09.2025

  • 23 Липса на хлор и безхаберие

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Миризлив пор":

    А клостридията дето се д.риска яко и тя ли е от дъното

    11:07 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове