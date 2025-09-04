Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално

Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров в Китай.

"Атанас Зафиров е там като лидер на партия, която винаги е имала такава политика", заяви той.

Борисов обяви, че не се намесва в политиката на други партии. "Освен това аз не знам Китай да я обявен за вражеска държава. По същата логика Путин беше на посещение в САЩ с президента Тръмп. Поради липса на мотиви да се шуми се използва всеки един повод да се определя евроатлантическата ориентация", каза още Борисов.

По думите му няма директива от ЕК относно посещения в Китай. "Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ призна, че не е изпратил представители на партията, защото са знаели, че ще има лидери, които не са приемливи с тяхната външнополитическа ориентация.

Никой не може да спре лидер на партия да отиде в Пекин.

САЩ винаги са били, са и ще бъдат най-големият партньор на България, заяви лидерът на ГЕРБ.