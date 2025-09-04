Новини
Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално

4 Септември, 2025 10:21

  • атанас зафиров-
  • визита-
  • китай

Атанас Зафиров е там като лидер на партия, която винаги е имала такава политика

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално
Мария Атанасова

Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров в Китай.

"Атанас Зафиров е там като лидер на партия, която винаги е имала такава политика", заяви той.

Борисов обяви, че не се намесва в политиката на други партии. "Освен това аз не знам Китай да я обявен за вражеска държава. По същата логика Путин беше на посещение в САЩ с президента Тръмп. Поради липса на мотиви да се шуми се използва всеки един повод да се определя евроатлантическата ориентация", каза още Борисов.

По думите му няма директива от ЕК относно посещения в Китай. "Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ призна, че не е изпратил представители на партията, защото са знаели, че ще има лидери, които не са приемливи с тяхната външнополитическа ориентация.

Никой не може да спре лидер на партия да отиде в Пекин.

САЩ винаги са били, са и ще бъдат най-големият партньор на България, заяви лидерът на ГЕРБ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Тулупе,

    Защо хариза Камчия на путин?

    10:22 04.09.2025

  2 Айде бе,

    Никой не казва, че проблема е в държавата Китай, а скандалното е в организацията и темата на провежданото мероприятие, категорично противоречащо на външната политика на България.

    10:23 04.09.2025

  3 хъхъ

    Вучич и Фицо бяха в Китай.

    Румбата Радев защо го нямаше? Да не би да е бил зает с някоя сбирка на Триморието?

    10:25 04.09.2025

  4 А защо Желяз

    Ходи до Виетнам? Па и почете с цветя мавзолея на Хо Ше Мин

    10:25 04.09.2025

  5 да, ама не

    До коментар #1 от "Тулупе,":

    Не беше този, а Станишев и Сакскобургготски, но и тоя не е по различен

    10:26 04.09.2025

  6 Ами русофила Маринов

    ходеше в Москва , Путин да му връчва медал за антибългарска дейност!
    Беше следствен, съда го пусна да пътува до Москва!

    10:26 04.09.2025

  7 угоен бик

    заради този човечец
    неговите миряни наивни
    са най бедни болнави и измиращи в ес

    10:27 04.09.2025

  8 Не вярно

    До коментар #5 от "да, ама не":

    Лично тулупа го даде на московският кмет Лужков.

    10:28 04.09.2025

  9 Всики може да отиде навсякъде !

    Всики може да отиди навсякъде !

    Въэпроса е !

    С Каква Цел !

    И До колко това е Официално !

    10:29 04.09.2025

  10 И каква е външната

    До коментар #2 от "Айде бе,":

    Ни политика? Дупедавска!
    Скандалното е че тоя гардероб завлече още от предателите на БСП.
    ЗаФИРКАТА си е един чревоугодник и да не пропусне като Киро да се снима с някои големци

    10:29 04.09.2025

  11 С Чии ! Средства

    До коментар #9 от "Всики може да отиде навсякъде !":

    С Чии ! Средства !

    Също !

    10:31 04.09.2025

  12 Град Симитли

    Както винаги--
    "С едната ръка глади с другата..... вади!"

    10:33 04.09.2025

  13 ПЪГУОШ

    Бойчо мн иска да се харесва. И на САЩ , и на Европа , и на мис Бикини , и на хората ..........
    Ех , тази пуста ХАМЕЛЕОНЩИНА , самовлюбеност , МЕГАЛОМАНИЯ и егоизъм

    10:39 04.09.2025

  14 насила дарител

    До коментар #6 от "Ами русофила Маринов":

    Трябва ли някой БАТКО да ни казва кой да харесваме и КОЙ не ?

    10:41 04.09.2025

  15 за парада

    Грандиозно нещо
    Заслужава си гледането
    И най важното е - кой беше отдясно и отляво на Си

    10:41 04.09.2025

  16 Чичка

    Най-противното качество на Борисов е неспособността му да носи отговорност за думите и постъпките си. За всички проблеми са му виновни другите, а всички успехи са негово дело. Инфантилна работа.

    10:41 04.09.2025

  17 Трол

    Трябваше лично г-н Борисов да отиде в Пекин.

    10:42 04.09.2025

  18 Не е скандал, а паника

    А Винету никъде не ходи, защото му конфискуваха жипката, поради смущения на жипиеса. Видеата с Урсула по севда ТВ и селфитата с Урсула са фалшификат и монтаж, като компромата с чекмеджето.

    10:43 04.09.2025

  19 Мишел

    Тъй ами. Посещението на Зафиров в Китай направо е нищо работа. И Борисов евентуално смело би направил като Зафиров, но чака да повее подходящия вятър.

    10:43 04.09.2025

  21 гледам и не вярвам на ушите си

    За тази петилетка бацо тулупа изрича за първи път някаква истина! Предполагам че най-рано след 2-3 години пак ще се отрони истина от устенцата му, така че това е паметен ден за родния евроатлантизъм! Записвайте си.

    10:50 04.09.2025

  22 Оракула от Делфи

    До коментар #8 от "Не вярно":

    Даде го лично , и " с чужда пита направи помен"!
    Не един а Два газопровода , се превърнаха в залог на егото му за България и пак с "чужда пита" !
    Заслугите му са толкова много, че няма да ни стигне мястото и времето да ги опишем тук!
    И на края от некадърност или от лакомия и Росен Христов, с Президента довършиха България!

    10:52 04.09.2025

  23 разбира се

    Казах ви, че тези са комунисти!

    10:52 04.09.2025

  24 Това е

    До коментар #7 от "угоен бик":

    Типично за всеки некадърник.

    10:54 04.09.2025

  25 Мнение

    Да е жив и здрав, и да приеме доблестно и уверено присъствието си в Следствието и разбиването на къщата и разкопаването на двора. Време е да си плати за мизериите като руски агент и като "приятел" , който предава приятелите си така, че да ги вкарат или е ковчег, или в забранителен списък. Борисов е метастаза като Доган Папазки

    11:09 04.09.2025

