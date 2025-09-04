Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално

Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров в Китай.
"Атанас Зафиров е там като лидер на партия, която винаги е имала такава политика", заяви той.
Борисов обяви, че не се намесва в политиката на други партии. "Освен това аз не знам Китай да я обявен за вражеска държава. По същата логика Путин беше на посещение в САЩ с президента Тръмп. Поради липса на мотиви да се шуми се използва всеки един повод да се определя евроатлантическата ориентация", каза още Борисов.
По думите му няма директива от ЕК относно посещения в Китай. "Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално", заяви той.
Лидерът на ГЕРБ призна, че не е изпратил представители на партията, защото са знаели, че ще има лидери, които не са приемливи с тяхната външнополитическа ориентация.
Никой не може да спре лидер на партия да отиде в Пекин.
САЩ винаги са били, са и ще бъдат най-големият партньор на България, заяви лидерът на ГЕРБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тулупе,
Коментиран от #5
10:22 04.09.2025
2 Айде бе,
Коментиран от #10
10:23 04.09.2025
3 хъхъ
Румбата Радев защо го нямаше? Да не би да е бил зает с някоя сбирка на Триморието?
10:25 04.09.2025
4 А защо Желяз
10:25 04.09.2025
5 да, ама не
До коментар #1 от "Тулупе,":Не беше този, а Станишев и Сакскобургготски, но и тоя не е по различен
Коментиран от #8
10:26 04.09.2025
6 Ами русофила Маринов
Беше следствен, съда го пусна да пътува до Москва!
Коментиран от #14
10:26 04.09.2025
7 угоен бик
неговите миряни наивни
са най бедни болнави и измиращи в ес
Коментиран от #24
10:27 04.09.2025
8 Не вярно
До коментар #5 от "да, ама не":Лично тулупа го даде на московският кмет Лужков.
Коментиран от #22
10:28 04.09.2025
9 Всики може да отиди навсякъде !
Въэпроса е !
С Каква Цел !
И До колко това е Официално !
Коментиран от #11
10:29 04.09.2025
10 И каква е външната
До коментар #2 от "Айде бе,":Ни политика? Дупедавска!
Скандалното е че тоя гардероб завлече още от предателите на БСП.
ЗаФИРКАТА си е един чревоугодник и да не пропусне като Киро да се снима с някои големци
10:29 04.09.2025
11 С Чии ! Средства
До коментар #9 от "Всики може да отиди навсякъде !":С Чии ! Средства !
Също !
10:31 04.09.2025
12 Град Симитли
"С едната ръка глади с другата..... вади!"
10:33 04.09.2025
13 ПЪГУОШ
Ех , тази пуста ХАМЕЛЕОНЩИНА , самовлюбеност , МЕГАЛОМАНИЯ и егоизъм
10:39 04.09.2025
14 насила дарител
До коментар #6 от "Ами русофила Маринов":Трябва ли някой БАТКО да ни казва кой да харесваме и КОЙ не ?
10:41 04.09.2025
15 за парада
Заслужава си гледането
И най важното е - кой беше отдясно и отляво на Си
10:41 04.09.2025
16 Чичка
10:41 04.09.2025
17 Трол
10:42 04.09.2025
18 Не е скандал, а паника
10:43 04.09.2025
19 Мишел
10:43 04.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 гледам и не вярвам на ушите си
10:50 04.09.2025
22 Оракула от Делфи
До коментар #8 от "Не вярно":Даде го лично , и " с чужда пита направи помен"!
Не един а Два газопровода , се превърнаха в залог на егото му за България и пак с "чужда пита" !
Заслугите му са толкова много, че няма да ни стигне мястото и времето да ги опишем тук!
И на края от некадърност или от лакомия и Росен Христов, с Президента довършиха България!
10:52 04.09.2025
23 разбира се
10:52 04.09.2025
24 Това е
До коментар #7 от "угоен бик":Типично за всеки некадърник.
10:54 04.09.2025
25 Мнение
11:09 04.09.2025